AB Komisyonu, Nokia'nın Microsoft'a satılmasına onay verdi

Nokia'nın Cihazlar & Servisler biriminin Microsoft tarafından satın alma girişimine Avrupa Birliği Komisyonu'ndan onay çıktı

Avrupa Birliği'nin Basın Dairesi'nden açıklanan kararda Microsoft'un Nokia'nın telefon üretimini ve hizmet geliştiren "Cihazlar & Servisler" birimini satın almasının pazarda herhangi şekilde haksız rekabet sağlamayacağı, çeşitli kriterler çerçevesinde karar verildi.

Komisyonun ortaya koyduğu kriterlere göre Microsoft, Nokia'yı satın aldıktan sonra Windows Phone OS'in 3.parti üreticiler tarafından kullanılmasını hiçbir şekilde kısıtlayamayacak, Office ve Skype gibi platformlar arası kullanılan uygulamaları sadece Windows Phone'a özel hale getiremeyecek ve Exchange Server'ın, şu anda olduğu gibi, Windows Phone haricindeki platformlarla uyumlu şekilde çalışması üzerinde sorumluluklarını yerine getirecek.

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce de Nokia'nın yönetimdeki hak sahibi olan paydaşları, şirketin Cihazlar & Servisler biriminin Microsoft'a satılmasına onay vermişti.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1210_en.htm