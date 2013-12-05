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AB Komisyonu, Nokia'nın Microsoft'a satılmasına onay verdi

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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AB Komisyonu, Nokia'nın Microsoft'a satılmasına onay verdi

Nokia'nın Cihazlar & Servisler biriminin Microsoft tarafından satın alma girişimine Avrupa Birliği Komisyonu'ndan onay çıktı

Avrupa Birliği'nin Basın Dairesi'nden açıklanan kararda Microsoft'un Nokia'nın telefon üretimini ve hizmet geliştiren "Cihazlar & Servisler" birimini satın almasının pazarda herhangi şekilde haksız rekabet sağlamayacağı, çeşitli kriterler çerçevesinde karar verildi.

Komisyonun ortaya koyduğu kriterlere göre Microsoft, Nokia'yı satın aldıktan sonra Windows Phone OS'in 3.parti üreticiler tarafından kullanılmasını hiçbir şekilde kısıtlayamayacak, Office ve Skype gibi platformlar arası kullanılan uygulamaları sadece Windows Phone'a özel hale getiremeyecek ve Exchange Server'ın, şu anda olduğu gibi, Windows Phone haricindeki platformlarla uyumlu şekilde çalışması üzerinde sorumluluklarını yerine getirecek.

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce de Nokia'nın yönetimdeki hak sahibi olan paydaşları, şirketin Cihazlar & Servisler biriminin Microsoft'a satılmasına onay vermişti.


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1210_en.htm Yorum Yaz
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e-Militarist 5 yıl
Aynen. Windows 7 ie ile gelince tekelleşmeye hayır deniyor, iphone safariyi dayatırken bişey yok.
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Bay H 5 yıl
Komisyonun ortaya koyduğu kriterlere göre , Office ve Skype gibi platformlar arası kullanılan uygulamaları sadece Windows Phone'a özel hale getiremeyecek ve Exchange Server'ın, şu anda olduğu gibi, Windows Phone haricindeki platformlarla uyumlu şekilde çalışması üzerinde sorumluluklarını yerine getirecek

Arkadaş bu olay sadece Microsoft'a mı işliyor, Google Youtube uygulamasını engelleyince haksız rekabet yapmış olmuyor mu? Ne saçma bir durum .
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StealheX 5 yıl
İşsizin teki bütün mesajlara unlike vermiş sanki
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e-Militarist 5 yıl
5 yıl öncesi 10 yıl öncesi için verilmiyor 7 milyar dolar. Önümüzdeki 10 yıl için veriliyor. Önümüzdeki 10 yılın değeri 7 milyar dolar. 10 yıl sonra en az bir 10 milyar dolarlık bir anlaşma daha imzalanacak. 10 yıl önce Yunanistan avrupa şampiyonuydu. Bugün Yunanistan'dan eser yok. Dünya ekonomik buhranda. 10 yıl öncenin şartlarıyla bugünün şartları aynı mı? Bu devirde baba oğula 50 lira vermiyorken microsoft baba Nokia'ya 14 katrilyon veriyore, imparatore.
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e-Militarist 5 yıl
Yav he he coco jambo yav he he. Tamamının 140 milyar dolar değeri olan şirketin sadece cihazlar ve servisler biriminin 10 yıllık değerinin 7 milyar dolar olduğunu anlamamazlıktan gelmeye devam et sen.
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darkaura 5 yıl
10yillik paraymis
. cok degil 5 sene once nokia 1 yilda microsoftun verdigi o nafakadan daha fazla kazaniyordu. senelik net kari 10milyar dolari geciyordu. sen coco jamboya devam et.
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
adamın iphonunu yere çalmıştı bu hıyar
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e-Militarist 5 yıl
Microsoft Nokia'yı satın aldı diye geçiyor da aslında Nokia Microsoft'a satıldı. Satan alandan daha memnun ve kârlı görünüyor bu satışta. Nokia'nın patronları memnun, hissedarları memnun, yöneticileri memnun, AB memnun, kullanıcıları memnun. Memnun olmayan tek kesim forumlarda orda burda gereksiz yersiz ve saçma sapan nedenlerden microsoft düşmanlığı yapanlar. Onları da takan yok zaten. Onlar anca eksiye abansınlar. Atı alan Üsküdar'ı geçti.
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darkaura 5 yıl e-Militarist
heee, ne kadar memnunlar sattiklarina bir bilsen. zamaninda 140milyar dolar degeri olan sirketi patenletiyle beraber 7milyara sattilar. bir memnunlar bir memnunlar ki, sorma.
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huseyintat 5 yıl
Hey gidi nokia windows phone denen çöpten beter işletim sistemini seçtiğin için battın ve satıldın yazık
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wustti 5 yıl
donanimhaber e geliyom diye yine finans sitelerinden birine geldim.
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Led Zeppelin 5 yıl
artık wp8 e uygulama geliştirecek kimse de kalmadı adam gibi... bundan ileriye gitmez Wp8

bomb has been planted
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mert1907 5 yıl
İnşallah bi aksilik olurda satilmaz.
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