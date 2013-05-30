AB, roaming ücretlerinin kaldırılması için konusunu tartışıyor





Ziyaret ettiğiniz ülkede bulunan anlaşmalı operatörlerin kapsama alanına geçiş yaptığınız ve belirli bir tarifeden faturalandırıldığınız roaming sistemi yüksek bedeller talep etmesi nedeniyle turistlerin en çok çekindiği konuların başında geliyor. Avrupa Birliği'nde roaming kullanım ücretleri son dönemde tartışmaların odağı oldu.





AB komiseri Neelie Kroes, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Avrupa'da mobil roaming sisteminin sona erdirilmesi için çağrıda bulundu. Kroes, 2014 ortalarında Avrupa çapında tek bir telekomünikasyon düzenlemesi yapılması için parlamentonun kendisine acil destek vermesini istedi.





Kroes, AB vatandaşlarının beklentilerini karşılayabilmek için dijital kurallar yapmaları gerektiğini belirtti. Kroes ayrıca siber suçlar ve diğer tehditler konusunda da gerçek tedbirler almak zorunda olduklarını dile getirdi. Kroes, bunun ekonomik açıdan da iyi olacağını ve konunun sayılarla değil insanlarla ilgili olduğunu ifade etti.





Genç nüfusun devamlı internete bağlı kalmaya önem verdiğine inanan Kroes, dijital güçlü bir ekonomiye ihtiyaçları olduğunu ve böylece işsizlik sorunu ile baş edebileceklerini sözlerine ekledi.

http://www.thejournal.ie/roaming-charges-eu-930279-May2013/