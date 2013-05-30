Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AB, roaming ücretlerinin kaldırılması için konusunu tartışıyor

5 yıl
488
1
4
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AB, roaming ücretlerinin kaldırılması için konusunu tartışıyor

Ziyaret ettiğiniz ülkede bulunan anlaşmalı operatörlerin kapsama alanına geçiş yaptığınız ve belirli bir tarifeden faturalandırıldığınız roaming sistemi yüksek bedeller talep etmesi nedeniyle turistlerin en çok çekindiği konuların başında geliyor. Avrupa Birliği'nde roaming kullanım ücretleri son dönemde tartışmaların odağı oldu.

AB komiseri Neelie Kroes, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Avrupa'da mobil roaming sisteminin sona erdirilmesi için çağrıda bulundu. Kroes, 2014 ortalarında Avrupa çapında tek bir telekomünikasyon düzenlemesi yapılması için parlamentonun kendisine acil destek vermesini istedi. 

Kroes, AB vatandaşlarının beklentilerini karşılayabilmek için dijital kurallar yapmaları gerektiğini belirtti. Kroes ayrıca siber suçlar ve diğer tehditler konusunda da gerçek tedbirler almak zorunda olduklarını dile getirdi. Kroes, bunun ekonomik açıdan da iyi olacağını ve konunun sayılarla değil insanlarla ilgili olduğunu ifade etti.

Genç nüfusun devamlı internete bağlı kalmaya önem verdiğine inanan Kroes, dijital güçlü bir ekonomiye ihtiyaçları olduğunu ve böylece işsizlik sorunu ile baş edebileceklerini sözlerine ekledi. 

http://www.thejournal.ie/roaming-charges-eu-930279-May2013/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 5 yıl en beğenilen
"AB, roaming ücretlerinin kaldırılması için konusunu tartışıyor" nasıl bir cümledir. Hemde başlıkta.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zuko 5 yıl
myhotyro
AB, roaming ücretlerinin kaldırılması için konusunu tartışıyor nasıl bir cümledir. Hemde başlıkta.

Teknik olarak sorun yok. Roaming ücretlerinin kaldırılması için roaming ücretlerinin konusunu tartışıyor. "Roaming ücreterinin" kısmını iki kez yazmaya gerek yok. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 5 yıl en beğenilen
"AB, roaming ücretlerinin kaldırılması için konusunu tartışıyor" nasıl bir cümledir. Hemde başlıkta.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
Pc kullanmayı bilmeyen bile skype kullanmayı öğrenmiş !
bu açıdan sıkıntı yok :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 yıl
Asıl roaming fiyat farkı kaldırılırsa siber suçların yolu açılır. :D Adam Fransa hattını Polonya'da kullanarak suç işler, sonra AB ayıklasın pirincin taşını. :D
Ayrıca roaming turistin gittiği ülkenin hatlarından birini alarak o ülkeye katma değer sağlıyor. Mesela askerdeyken beni sadece Turkcell hatla arıyordu turistler vs. yabancılar. Yabancı numara ile başı sıkışıp arayan olmadı.
Bu AB uygulaması yürürlüğe girse mesela, bir daha o ülkenin hattını alır mı adamlar.
Tabi 2008'de aldığı hat kontör yüklemedi diye 2013'e kadar kapandı diye şikayet edip Turkcell'e dava açmak isteyen turistler de arıyordu. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD FX-4130 işlemci video inceleme "FX ailesinin dört çekirdekli ekonomik üyesi testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim