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ABC, Star Wars dizisi için görüşme halinde olduklarını açıkladı

Disney'in alt kuruluşlarından biri olan ABC kanalı, animasyon olmayan bir Star Wars dizisi çekmek için LucasFilm ile görütüklerini ve bu konu ile ilgili görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Disney'in sahibi olduğu Amerikan televizyon kanalı ABC, stüdyonun popüler serilerini televizyona taşımaya devam ediyor. Daha önce Marvel sinematik evreninin parçası olan Agents of S.H.I.E.L.D. ve Agent Carter gibi diziler çeken ABC, şimdi de Disney'in bir diğer önemli serisi olan Star Wars'u televizyona uyarlamaya hazırlanıyor.
 Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars, bugüne kadar Clone Wars ve Rebels gibi çeşitli animasyon diziler ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı, ancak bugüne kadar canlı aksiyon, yani animasyon olmayan bir Star Wars dizisi çekilmemişti. Canlı aksiyon bir Star Wars dizisi çekme fikri 2000'li yılların başından beri gündemde olsa da, bu fikir bir türlü gerçeğe dönüşmedi.
Yeni Star Wars film serisinin başlamasının ardından dizi ile ilgili herhangi bir açıklama gelmeyince, birçok kişi bu fikirden tamamen vazgeçildiğini düşündü. Ancak ABC'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, bu fikrin hala gündemde olduğunu ve LucasFilm ile görüşmelerin sürdüğünü ortaya çıkardı.
Kanalın TCA'da düzenlediği panelde konuşan ABC yöneticisi Channing Dungey, Star Wars dizisi hakkında LucasFilm ile görüştüklerini ve bundan sonra da görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Star Wars hayranı olduğunu belirten Dungey, seriyi televizyona taşımanın müthiş olacağını söyleyerek bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu gösterdi.

http://deadline.com/2016/08/star-wars-tv-series-abc-talks-1201798506/ Yorum Yaz
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TheCapedCrusader 3 yıl
ne ekmeğini yediler be
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SEO-Uzmanı 3 yıl
orasına burasına illuminati yerleştirirler olur biter !

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disney satın almadan öncesi ! ve disney satın aldıktan sonrası !!!

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1 Yanıt Yanıtla
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Barni Moloztaş 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
orasına burasına illuminati yerleştirirler olur biter !

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Barni Moloztaş 3 yıl
NOOOOOOOOOOOOOOO
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Lotusx 3 yıl
Şu seriyi Disney'e satanın *****.
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furkey 3 yıl
Böyle dizilerde genelde star wars evreninde geçen paralel bir hikayeyi konu alırlar. Mesela gotham isimli bir dizi var şu anda. Batman i anlatmıyor ama. Ayrıca star wars un dizi versiyonu zaten animasyon olarak var. Gayet de güzel bir dizi. Suyu filan çıkmaz yani akıllı olurlarsa.
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tahir40 3 yıl
Disney kaç milyar dolar para verdi isim hakkı için. Gerçi tek filmde ödediklerinin bi kaç katını çıkardı ama yetmez, iyice etinden sütünden faydalanacak adamlar, gözünü sevdiğimin kapitalizmi...
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Ed Wood 3 yıl
Suyunu çıkardılar.
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profecco 3 yıl
Zaten dizi gibi oldu. Yedinci bölüm çıkmadı mı geçenlerde? Şimdi 8 ve 9 çekiliyor. 6 bölümde sezonu kapatan diziler var :)
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Mehmet_Ali61 3 yıl
StarWars'ı devam ettirip zaten o verdiği değeri kaybettiriyorlar bide dizisini çıkartsınlar iyice çocuk oyuncağı olsun
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