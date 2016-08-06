ABC, Star Wars dizisi için görüşme halinde olduklarını açıkladı

Disney'in sahibi olduğu Amerikan televizyon kanalı ABC, stüdyonun popüler serilerini televizyona taşımaya devam ediyor. Daha önce Marvel sinematik evreninin parçası olan Agents of S.H.I.E.L.D. ve Agent Carter gibi diziler çeken ABC, şimdi de Disney'in bir diğer önemli serisi olan Star Wars'u televizyona uyarlamaya hazırlanıyor.

Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars, bugüne kadar Clone Wars ve Rebels gibi çeşitli animasyon diziler ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı, ancak bugüne kadar canlı aksiyon, yani animasyon olmayan bir Star Wars dizisi çekilmemişti. Canlı aksiyon bir Star Wars dizisi çekme fikri 2000'li yılların başından beri gündemde olsa da, bu fikir bir türlü gerçeğe dönüşmedi.

Yeni Star Wars film serisinin başlamasının ardından dizi ile ilgili herhangi bir açıklama gelmeyince, birçok kişi bu fikirden tamamen vazgeçildiğini düşündü. Ancak ABC'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, bu fikrin hala gündemde olduğunu ve LucasFilm ile görüşmelerin sürdüğünü ortaya çıkardı.

Kanalın TCA'da düzenlediği panelde konuşan ABC yöneticisi Channing Dungey, Star Wars dizisi hakkında LucasFilm ile görüştüklerini ve bundan sonra da görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Star Wars hayranı olduğunu belirten Dungey, seriyi televizyona taşımanın müthiş olacağını söyleyerek bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu gösterdi.

http://deadline.com/2016/08/star-wars-tv-series-abc-talks-1201798506/