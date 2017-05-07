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ABD Adalet Bakanlığı'ndan Uber'e gizli yazılım soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, Uber'in yetkililerinden gizlenmek için kullandığı ''Greyball'' isimli gizli yazılımı için soruşturma başlattı. Uber ise yazılımın kötü niyetle kullanılmadığını iddia ediyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD Adalet Bakanlığı'ndan Uber'e gizli yazılım soruşturması
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Geçtiğimiz mart ayında New York Times'ın ortaya çıkardığı, Uber'in gizli yazılımı ''Greyball'' hakkında yetkililer incelemelere başladı. Uber bu yazılımı; Portland, Las Vegas, Boston gibi eyaletler ve hatta Çin, Güney Kore, Fransa, İtalya, Avustralya gibi Uber kullanımına yasal olarak izin verilmeyen ve yetkililerin, Uber araçlarını gördükleri zaman cezai işlem uyguladığı ülkelerde kullanmış ve bu yazılım sayesinde Uber araçları yetkililerden gizlenmeyi başarmıştı.


''Yazılım Farklı Amaçlar İçin Kullanıldı'' 

Yasal görevlilerin Uber araçlarının bulundukları noktayı görmesine engel olan yazılım hakkında Uber daha önce bu uygulamanın; sürücülerin yeni özellikleri test etmesi, sahteciliğin önlenmesi ve sürücülerin denetlenmesi gibi amaçlar için kullanıldığını söylese de ABD Adalet Bakanlığı Uber hakkında soruşturma başlattı.


Yazılım ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra da Portland eyaleti gizli yazılımla ilgili soruşturma başlatmış ve Uber'den yazılım ile ilgili bütün ayrıntıları ve dökumanları kendisine devretmesini istemişti Uber ise bu yazılımın oldukça az kullanıldığını söyleyerek işin içinden çıkmaya çalışmıştı şimdi ise şirket daha ciddi bir tehlike ile karşı karşıya.


Henüz soruşturmanın başında olunduğu için işin nereye varacağını kestirmek zor ancak görünen o ki ilerleyen günlerde Uber'i mahkemelerde daha sık görebiliriz zira şirket halen Google'ın otonom araç geliştirme iştiraki olan Waymo'yla davalık ve şirkete açılmış bazı cinsiyet ayrımcılığı davaları bulunuyor.

http://www.ibtimes.co.uk/uber-faces-criminal-investigation-over-use-secret-greyball-tool-deceive-regulators-1620120 Yorum Yaz
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Volkanbaba 2 yıl en beğenilen
Arkadaş bu firma hic iyi birşey yapmaz mi yeter be
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MDV 2 yıl
Uber in uzerine cok gidiliyor
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nokta_28 2 yıl
Ne kadar pislik varsa bunlarda çıkıyor..
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interwap 2 yıl
Apple bu uygulamanın farkına vardığında güvenlik birimlerini uyardı mı? Uyarmadıysa eğer bir suç işlemiş oluyor mu?
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lvrantum16 2 yıl
Ya bir şirket bukadarmı mal olabilir yapamayacaksın işte paranla git başka sektöre mal herifler
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Volkanbaba 2 yıl en beğenilen
Arkadaş bu firma hic iyi birşey yapmaz mi yeter be
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sniper23 2 yıl Volkanbaba
Volkanbaba

Arkadaş bu firma hic iyi birşey yapmaz mi yeter be

Milleti kazıklayan taksicilerin ahı tuttuğu için firma bu halde.
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kar98-k 2 yıl
Salın bizim taksicileri bunların üzerine bak bakayım sorun kalıyormu

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