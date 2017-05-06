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BYD, Amerika'da 18 metrelik elektrikli otobüslerin teslimatına başladı

Geçtiğimiz aylarda Amerika'da elektrikli kamyon filosu teslimatı gerçekleştiren Çin'li elektrikli araç üreticisi BYD, şimdi de 18 metrelik şehir içi ulaşım otobüsü teslimi gerçekleştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BYD, Amerika'da 18 metrelik elektrikli otobüslerin teslimatına başladı
Yılın başlarında Kaliforniya tersanelerinde çalışması amacıyla elektrikli araç filosu teslimatı yapan Çinli araç üreticisi BYD, elektrikli ağır vasıtalar konusunda Tesla'nın bir adım önünde ilerliyor.
Firma geçtiğimiz gün ilk 18 metre uzunluğundaki tamamen elektrikli otobüsün teslimatını gerçekleştirdi, araçta oldukça etkileyici düzeyde 547 KWh'lik bir batarya ünitesi yer alıyor. Otobüs, BYD'nin Los Angeles County, California'daki Antelope Vadisi Ulaşım Otoritesine (AVTA) teslim edeceği 13 araçtan ilkini oluşturuyor.
Toplamda 60 oturan yolcu kapasitesine sahip elektrikli otobüs tek şarjda 442 km menzile sahip ve 2-3 saat arasında tam şarja ulaşıyor. Bu menzil AVTA tarafından desteklenen yolların tamamından fazlasına yetecek düzeyde.
Çin kökenli bir firma olan BYD'nin Kaliforniya'da bir ağır vasıta bölümü yer alırken, şirket elektrikli otobüs ve kamyonlarını Lancaster fabrikasında üretiyor.

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istanbullular 2 yıl en beğenilen
Bizim yerli otobüs hala "dillerde"
Şu dilleri keselim de olmayan şeyleri yaymayın.. uçak otomobil, uzay aracı, otobüs.. hepsi yerli geliyordu.. hani?
3 Yanıt Yanıtla +20
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kadirirdem 2 yıl
Bizim yerli Otomobil ve Otobüsleri merak ediyorum neredeler acaba...
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karanlikmadde 2 yıl
Trollüğü meslek mi edindiniz?
İzmirde Nisan ayında elektrikli otobüs filosu kullanıma geçti.
Üretimi yapan ve yurtdışına da araç satan TCV makine şirketi otobüsleri yerli imkanlarla üretti.
Trollüğü meslek mi edindiniz?İzmirde Nisan ayında elektrikli otobüs filosu kullanıma geçti.Üretimi yapan ve yurtdışına da araç satan TCV makine şirketi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Kaiser75 2 yıl
Amerika/Kanada bu elektrikli otomobil/ağır vasıta kullanımına ağırlık verirken TR'de önümüzdeki sürede neler olacak bakalım? Kısa zamanda devletimizin bu işe asılması lazım
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cem1907 2 yıl
bu otobus çin mali mercedes olmus
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maverick8141 2 yıl
Helal olsun ama otobüste bile tasarımı çalıyorlar. Paylaşılan Aracın önü mercedes connecto nun aynısı. Amblem değişik farlar yukarı doğru ters takılmış.
Edit:Metrobüs hattında çalışan capacity lere daha da çok benziyor
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Kaiser75 2 yıl
Amerika'da ilk defa mı elektrikli otobüs kullanılıyor?? Merak ettim de.
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shintai 2 yıl Kaiser75
kayzer75
Amerika'da ilk defa mı elektrikli otobüs kullanılıyor?? Merak ettim de.


Aşağıdaki listede bulunan elektrikli otobüs işletmecilerinin toplamda 300 civarında otobusleri varmış.
Alabama
MAX (Birmingham-Jefferson County Transit Authority)
California
Anaheim Resort Transportation
Tri Delta Transit (Antioch Transit)
Antelope Valley Transit Authority
Foothill Transit
GTrans (City of Gardena)
Los Angeles Metro
Los Angeles Department of Transportation
Long Beach Transit
Orange County Transportation Authority
Porterville Transit
Salinas Transit
San Joaquin Regional Transit District
Stanford University
SunLine
University of California, Irvine
Solano County Transit
AC Transit (Alameda Contra Costa Transit Authority)
Modesto Transit
Santa Cruz Metropolitan Transit District
Central Contra Costa Transit Authority
Santa Clara Valley Transportation
MVGo (Mountain View Transportation Management Association)
Connecticut
Connecticut Transit
Delaware
University of Delaware
DART (Delaware Transit Corporation)
Florida
Star Metro
Miami-Dade County
Georgia
University of Georgia
Illinois
Chicago Transit Authority
Indiana
IndyGo
Kentucky
LexTran (Transit Authority of Lexington)
TARC (Transit Authority of River City)
Louisiana
SporTran (Shreveport Area Transit System)
Maryland
Regional Transit Agency of Central Maryland (Howard)
TransIT (Frederick County)
Massachusetts
Massachusetts Bay Transportation Authority
Worcester Regional Transit Authority
Pioneer Valley Transit Authority
Michigan
Flint Mass Transportation Authority
Minnesota
Duluth Transit Authority
Missouri
University of Missouri, St. Louis
COMO Connect (City of Columbia)
Columbia College
Montana
University of Montana
Nevada
RTC (Reno Regional Transportation Commission)
New Mexico
Albuquerque Rapid Transit
New York
CDTA (Capital District Transportation Authority)
TCAT (Tompkins Consolidated Area Transit)
Ohio
Ohio State University
Stark Area Regional Transit Authority
Oregon
TriMet (Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon)
Lane Transit District
Pennsylvania
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority
South Carolina
Clemson Area Transit
City of Seneca
Tennessee
Chattanooga Area Regional Transportation Authority
Nashville Metropolitan Transit Authority
Texas
Dallas Area Rapid Transit
Metro McAllen
Via Metro
Port Arthur Transit
Utah
Utah Transit Authority
Park City Transit
Washington
King County Metro
Link Transit
Ben Franklin Transit
Everett Transit
Pierce Transit
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Kaiser75 2 yıl
Elektrikli otobüsler her şehrimize yayılmalı. Havanın temiz kalması için gerekli
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teneke1236737 2 yıl
Seçim geldim mi yerli uçakta çıkacak inşallah.


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shockwave23 2 yıl
Izmirde cok var bunlardan cok ta guzel
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shintai 2 yıl shockwave23
shockwave23
Izmirde cok var bunlardan cok ta guzel

Daha binmek nasip olmadı o
elektrikli otobüslere. Hiç kullanmadıgım hatta verdiklerini gördüm. (777 numaralı KSK-Doğal Yaşam Parkı)
Daha başka hatlara koyarlar umarım.
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kadirirdem 2 yıl
Bizim yerli Otomobil ve Otobüsleri merak ediyorum neredeler acaba...
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senged 2 yıl
60 oturan yolcuyu nasıl sığdırmışlar ben onu anlamadım.
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BatuhanXxX 2 yıl
Bataryası baya iyiymiş fakat şuanki batarya Kw birim fiyatının 190 dolar civarı olduğunu düşünürsek 100.000 dolar sadece bataryası. 250. 000 dolardan fazladir fiyatı.
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