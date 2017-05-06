BYD, Amerika'da 18 metrelik elektrikli otobüslerin teslimatına başladı

Yılın başlarında Kaliforniya tersanelerinde çalışması amacıyla elektrikli araç filosu teslimatı yapan Çinli araç üreticisi BYD, elektrikli ağır vasıtalar konusunda Tesla'nın bir adım önünde ilerliyor.

Firma geçtiğimiz gün ilk 18 metre uzunluğundaki tamamen elektrikli otobüsün teslimatını gerçekleştirdi, araçta oldukça etkileyici düzeyde 547 KWh'lik bir batarya ünitesi yer alıyor. Otobüs, BYD'nin Los Angeles County, California'daki Antelope Vadisi Ulaşım Otoritesine (AVTA) teslim edeceği 13 araçtan ilkini oluşturuyor.

Toplamda 60 oturan yolcu kapasitesine sahip elektrikli otobüs tek şarjda 442 km menzile sahip ve 2-3 saat arasında tam şarja ulaşıyor. Bu menzil AVTA tarafından desteklenen yolların tamamından fazlasına yetecek düzeyde.

Çin kökenli bir firma olan BYD'nin Kaliforniya'da bir ağır vasıta bölümü yer alırken, şirket elektrikli otobüs ve kamyonlarını Lancaster fabrikasında üretiyor.