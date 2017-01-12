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ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili yeni rapor

ABD Başkanlık seçimleriyle alakalı iddialar hala bitmiyor. Trump’un görevine başlamasına bir hafta kala Rus hacker iddialarını onaylayan bir rapor da BuzzFeed’den geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Alper Çakan
Yazar
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ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili yeni rapor
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ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasının üzerinden uzun zaman geçti ancak hâlâ tartışmalar devam ediyor. Gündemi takip edenlerin bildiği gibi ABD’nin bir hafta sonra görevinden ayrılacak başkanı Barack Obama ve istihbarat örgütleri FBI ile CIA başta olmak üzere çok sayıda kişi ve kurum, seçimlere hile karıştığını, Rus hackerların Donald Trump lehine müdahalede bulunduğunu iddia ediyor. Barack Obama’nın görevinden ayrılmasına yani Trump’un görevine başlamasına yaklaşık 1 hafta kalmış olsa da tartışmalar hala bitmedi. Şimdi de ünlü internet sitesi BuzzFeed’den de bazı iddialar geldi.
BuzzFeed’den gelen iddialara göre Rus istihbaratı siber saldırı yapmalarını sağlayacak bazı erişimler karşılığında ABD’li bir teknoloji girişimcisinin şirketine yatırım yapmayı teklif etmiş. Bu iddialar şimdiden Donald Trump, Trump’ın seçim ekibi ve Trump’ın avukatı tarafından reddedildi. Trump’ın avukatının adının BuzzFeed’den gelen raporda Ruslara bu konuda yardım edenler arasında geçtiğini not edelim. Bu raporu elinde bulunduran ancak yayımlamayan CNN, raporun eski bir Britanyalı istihbarat ajanı tarafından hazırlandığını ve finansal desteğin de Demokratlar ile Trump-karşıtı Cumhuriyetçilerden geldiğini belirtiyor.
Rapora göre Rus istihbarat servisi FSB, Rus kökenli bir ABD’li olan teknoloji şirketi yöneticisine teklifte bulunmuş. Bu teklife göre bu kişinin IP’sinin Ruslar tarafından erişilmesi ve değiştirilmesine izin vermesi karşılığında Rusya tarafından şirketine yatırım yapılıyor. Raporun devamında, Rus istihbaratının bazı oyunlara Trojan virüsü yerleştirdiğinden de bahsediliyor.
Raporda iş adamının isminden ve şirketinden bahsedilmese de Rusların buna benzer teklifleri ilk kez denemediği raporda ima ediliyor. Henüz doğrulanmamış olan tüm bu iddialar, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili şimdiye gelen çoğu iddiadan daha büyük. ABD seçim sonuçlarıyla alakalı nasıl bir sonuca varacak ve Trump yasal olarak başkanlığına başlayabilecek mi hep beraber göreceğiz.

http://mashable.com/2017/01/10/russia-hacking-trojan-horse-report/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#CmC3YweEGsqm Yorum Yaz
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fz18 2 yıl en beğenilen
obama denen karaktersiz defolup gitse de, derin abd iş başında,
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mehmedaltair 2 yıl
Trump ile ilgili yalan haber yapıp özür dilemek zorunda kalan BuzzFeed'ten mi bahsediyoruz
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sosisvesalam 2 yıl
trump'u başkan yaptırmayacağız gerekirse insanların bacaklarını ısırırız o kadar kararlıyız
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pspoor 2 yıl
Buzzfeed?
El insaf gercekten. Buzzfeed denen cöplügü nasil oluyorda utanmadan haber kaynagi olarak tanimliyorsunuz? Bu kafayla kahvedeki Mahmut Abi bile güvenilir haber kaynagi olur. Buzzfeed koca bir sacmaliktan baska birsey degil, bunu haber olarak burada yayinlamak ise, daha da acinasi...
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eric13 2 yıl
Buzzfeed ilk haberi zaten yalan cikti, zaten Demokratlarin elindeki propaganda kanali baska birsey de degil. Cnn de rezil etti kendini dun adamlarin yaydigi asilsiz raporu yayinlayarak
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12 Angry Men 2 yıl
Şu siyasi içerikli haberlerinizden bıktım artık.
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basartenk 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Şu siyasi içerikli haberlerinizden bıktım artık.

Okumayabilirsiniz...
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sosisvesalam 2 yıl
trump'u başkan yaptırmayacağız gerekirse insanların bacaklarını ısırırız o kadar kararlıyız
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fz18 2 yıl en beğenilen
obama denen karaktersiz defolup gitse de, derin abd iş başında,
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mehmedaltair 2 yıl
Trump ile ilgili yalan haber yapıp özür dilemek zorunda kalan BuzzFeed'ten mi bahsediyoruz
1 Yanıt Yanıtla +6
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Infinitum 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Trump ile ilgili yalan haber yapıp özür dilemek zorunda kalan BuzzFeed'ten mi bahsediyoruz


Hocam seçim sırasında çok yalan haber yapıldı hakkında, bunlar ne yapmış?
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myhotyro 2 yıl
Büyük Amerika'da Küçük Amerika gibi işin kolayını bulmuş, "sanal saldırı altındayız" de sorumluluktan kurtul. Yakında "trafoya kedi girmiş" de derler :)
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