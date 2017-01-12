ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili yeni rapor

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ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasının üzerinden uzun zaman geçti ancak hâlâ tartışmalar devam ediyor. Gündemi takip edenlerin bildiği gibi ABD’nin bir hafta sonra görevinden ayrılacak başkanı Barack Obama ve istihbarat örgütleri FBI ile CIA başta olmak üzere çok sayıda kişi ve kurum, seçimlere hile karıştığını, Rus hackerların Donald Trump lehine müdahalede bulunduğunu iddia ediyor. Barack Obama’nın görevinden ayrılmasına yani Trump’un görevine başlamasına yaklaşık 1 hafta kalmış olsa da tartışmalar hala bitmedi. Şimdi de ünlü internet sitesi BuzzFeed’den de bazı iddialar geldi.

BuzzFeed’den gelen iddialara göre Rus istihbaratı siber saldırı yapmalarını sağlayacak bazı erişimler karşılığında ABD’li bir teknoloji girişimcisinin şirketine yatırım yapmayı teklif etmiş. Bu iddialar şimdiden Donald Trump, Trump’ın seçim ekibi ve Trump’ın avukatı tarafından reddedildi. Trump’ın avukatının adının BuzzFeed’den gelen raporda Ruslara bu konuda yardım edenler arasında geçtiğini not edelim. Bu raporu elinde bulunduran ancak yayımlamayan CNN, raporun eski bir Britanyalı istihbarat ajanı tarafından hazırlandığını ve finansal desteğin de Demokratlar ile Trump-karşıtı Cumhuriyetçilerden geldiğini belirtiyor.

Rapora göre Rus istihbarat servisi FSB, Rus kökenli bir ABD’li olan teknoloji şirketi yöneticisine teklifte bulunmuş. Bu teklife göre bu kişinin IP’sinin Ruslar tarafından erişilmesi ve değiştirilmesine izin vermesi karşılığında Rusya tarafından şirketine yatırım yapılıyor. Raporun devamında, Rus istihbaratının bazı oyunlara Trojan virüsü yerleştirdiğinden de bahsediliyor.

Raporda iş adamının isminden ve şirketinden bahsedilmese de Rusların buna benzer teklifleri ilk kez denemediği raporda ima ediliyor. Henüz doğrulanmamış olan tüm bu iddialar, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili şimdiye gelen çoğu iddiadan daha büyük. ABD seçim sonuçlarıyla alakalı nasıl bir sonuca varacak ve Trump yasal olarak başkanlığına başlayabilecek mi hep beraber göreceğiz.

http://mashable.com/2017/01/10/russia-hacking-trojan-horse-report/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#CmC3YweEGsqm