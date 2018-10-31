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ABD, Çin'li hackerları havacılık teknolojilerini çalmakla suçluyor

ABD Adalet Bakanlığı, 10 Çinli casus ve bilgisayar korsanını, ABD'nin hassas ticari havayolu sırlarını çalmakla suçluyor. Önemli gelişmenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD, Çin'li hackerları havacılık teknolojilerini çalmakla suçluyor
ABD Adalet Bakanlığı, havacılık ve diğer yüksek teknoloji endüstrilerindeki fikri mülkiyet ve ticari sırları çalmak gerekçesiyle, 10 Çinli ajan ve komplocu hakkında hazırlanan iddianameyi açıkladı.

ABD ve Çin arasında yine bir kriz çıktı

Suçlamalar arasında casus olarak nitelendirilen bu 10 kişinin ABD jetlerindeki turbofan motorunda kullanılan teknolojiyi çalmaya çalıştıkları belirtiliyor. Hacker'ların Çin devletinin desteklediği Winniti adlı bir grupla bağlantılı oldukları da sızan bilgiler arasında.
ABD, Çin'li hackerları havacılık teknolojilerini çalmakla suçluyor
Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan ABD Savunma Bakanı Adam Braverman: "Devlet destekli korsanlık, ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Basitçe satın almak yerine çalmak için harcanan çaba, ticari olarak mevcut ürünler, yetenek, enerji ve hissedarlarımıza zarar veriyor." ifadelerini kullandı. ABD ile Çin arasındaki ticari savaş sonrasında ortaya çıkan bu durumun, gerilimi ne kadar tırmandıracağını zamanla göreceğiz.

https://www.engadget.com/2018/10/31/chinese-turbofan-hack-extradition/ Yorum Yaz
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aktorun 6 ay en beğenilen
Hatırlar mısınız 2000 li yılların başlarında ABD'nin casus uçağı Çin'e düşmüştü (zorunlu iniş) ve ABD uçağı geri istemişti. Çin ise uzunca bir süre uçağı incelemiş, sonrasında vereceğini söylemişti :))
Kıssadan hisse : Bu hacker lıkla suçlamalar felan adamların iç politika malzemesi. Tabiki adı üzerinde hacker hackerlığını yapacak, casus casusluğunu. Sen de güçlü devlet olarak buna engel olmaya, en aza indirmeye çalışacaksın.
ABD gün geçtikçe kendi oyununda (kapitalizm) Çin'e karşı zayıflıyor, engellemek için pek bir şey yapamayınca da son derece gereksiz, bu ağlak söylemleri geliştiriyorlar.
Bizim Euro'nun artışını dış güçlere bağlamamız gibi olmuş bu haber. Kapitalizm tam da bu işte, sen güçlü olacaksın ki Euro TL yi ezmeyecek :))
Hatırlar mısınız 2000 li yılların başlarında ABD'nin casus uçağı Çin'e düşmüştü (zorunlu iniş) ve ABD uçağı geri istemişti. Çin ise uzunca bir süre uçağı incele...
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mavizaman 6 ay
amerikanın gittikçe artan bu ağlak halleri nerteye bağlanacak merak içindeyiz.
Aciz hale mi geldi yoksa başka planları mı var zaman gösterecek.
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Y-ZiyA 6 ay
Birgün biz de suçlanır miyiz acaba? Bu övgü mu yergi mı oluyor. Adamlar nasıl aşmış ABD güvenlik ağlarını
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teknokaptan 6 ay
Bakalım görürmüyüz bilemem ama nerde çokluk orda savaş demektir
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aktorun 6 ay en beğenilen
Hatırlar mısınız 2000 li yılların başlarında ABD'nin casus uçağı Çin'e düşmüştü (zorunlu iniş) ve ABD uçağı geri istemişti. Çin ise uzunca bir süre uçağı incelemiş, sonrasında vereceğini söylemişti :))
Kıssadan hisse : Bu hacker lıkla suçlamalar felan adamların iç politika malzemesi. Tabiki adı üzerinde hacker hackerlığını yapacak, casus casusluğunu. Sen de güçlü devlet olarak buna engel olmaya, en aza indirmeye çalışacaksın.
ABD gün geçtikçe kendi oyununda (kapitalizm) Çin'e karşı zayıflıyor, engellemek için pek bir şey yapamayınca da son derece gereksiz, bu ağlak söylemleri geliştiriyorlar.
Bizim Euro'nun artışını dış güçlere bağlamamız gibi olmuş bu haber. Kapitalizm tam da bu işte, sen güçlü olacaksın ki Euro TL yi ezmeyecek :))
1 Yanıt Yanıtla +12
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V4LKyR 6 ay aktorun
Haftanın yorumu olmalıdır.
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