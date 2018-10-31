ABD, Çin'li hackerları havacılık teknolojilerini çalmakla suçluyor

ABD Adalet Bakanlığı, havacılık ve diğer yüksek teknoloji endüstrilerindeki fikri mülkiyet ve ticari sırları çalmak gerekçesiyle, 10 Çinli ajan ve komplocu hakkında hazırlanan iddianameyi açıkladı.

ABD ve Çin arasında yine bir kriz çıktı

Suçlamalar arasında casus olarak nitelendirilen bu 10 kişinin ABD jetlerindeki turbofan motorunda kullanılan teknolojiyi çalmaya çalıştıkları belirtiliyor. Hacker'ların Çin devletinin desteklediği Winniti adlı bir grupla bağlantılı oldukları da sızan bilgiler arasında.

https://www.engadget.com/2018/10/31/chinese-turbofan-hack-extradition/

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Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan: "Devlet destekli korsanlık, ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Basitçe satın almak yerine çalmak için harcanan çaba, ticari olarak mevcut ürünler, yetenek, enerji ve hissedarlarımıza zarar veriyor." ifadelerini kullandı. ABD ile Çin arasındakisonrasında ortaya çıkan bu durumun, gerilimi ne kadar tırmandıracağını zamanla göreceğiz.