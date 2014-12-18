ABD Deniz Kuvvetleri köpekbalığı şeklinde insansız deniz araçları geliştiriyor





Gökyüzünde insansız hava araçları ile gözlem yapmak ve bunu gözlerden uzak olarak gerçekleştirmek kolayken, konu açık denizler olduğunda gözlem yapabilmek oldukça zorlaşıyor. ABD Deniz Kuvvetleri dost veya düşman unsurları farkedilmeden gözlemleyebilecek bir proje üzerinde çalışıyor.





GhostSwimmer adı verilen insansız deniz aracı 1.5 metre uzunluğunda ve bir köpekbalığı şeklinde tasarlanmış. Yüzerken köpekbalığı hareketlerini taklit eden araç bu sayede orijinalinden ayırt edilemiyor. Ayrıca 3 metreye kadar olan sularda ve 100 metreye kadar derinlerde de çalışabiliyor.





Merkez üs aracı 150 metreye kadar uzaktan kontrol edebiliyor. Ancak araç istendiği zaman otonom bir şekilde belirlenen güzergahta gezerek gözlem yapıyor. Elde ettiği verileri ise kontrol alanına kadar yaklaşarak yüzeye çıkıp merkeze iletebiliyor.





GhostSwimmer halen deneysel aşamada olan bir proje ve ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak tahminler bir iki yıl içerisinde aracın Deniz Kuvvetleri için gözlem yapmaya başlayacağı yönünde.







http://www.wired.com/2014/12/navy-ghostswimmer-robot-fish/