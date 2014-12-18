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ABD Deniz Kuvvetleri köpekbalığı şeklinde insansız deniz araçları geliştiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD Deniz Kuvvetleri köpekbalığı şeklinde insansız deniz araçları geliştiriyor

Gökyüzünde insansız hava araçları ile gözlem yapmak ve bunu gözlerden uzak olarak gerçekleştirmek kolayken, konu açık denizler olduğunda gözlem yapabilmek oldukça zorlaşıyor. ABD Deniz Kuvvetleri dost veya düşman unsurları farkedilmeden gözlemleyebilecek bir proje üzerinde çalışıyor. 

GhostSwimmer adı verilen insansız deniz aracı 1.5 metre uzunluğunda ve bir köpekbalığı şeklinde tasarlanmış. Yüzerken köpekbalığı hareketlerini taklit eden araç bu sayede orijinalinden ayırt edilemiyor. Ayrıca 3 metreye kadar olan sularda ve 100 metreye kadar derinlerde de çalışabiliyor. 

Merkez üs aracı 150 metreye kadar uzaktan kontrol edebiliyor. Ancak araç istendiği zaman otonom bir şekilde belirlenen güzergahta gezerek gözlem yapıyor. Elde ettiği verileri ise kontrol alanına kadar yaklaşarak yüzeye çıkıp merkeze iletebiliyor. 

GhostSwimmer halen deneysel aşamada olan bir proje ve ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak tahminler bir iki yıl içerisinde aracın Deniz Kuvvetleri için gözlem yapmaya başlayacağı yönünde.  



http://www.wired.com/2014/12/navy-ghostswimmer-robot-fish/ Yorum Yaz
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grandherakles 4 yıl
Güzel bir tasarım usa insanlar dan ziyade insansız robotlara önem vermeye basladı
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OverClocK1ng 4 yıl
150 metreden kontrolü arttırmaları lazım ama...
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fuckulteli 4 yıl
Bunu uzaktan görüp farkedecek erkek köpekbalıklarına şimdiden üzüldüm. :( Ne hevesle yanına sokulacak garibanlar..
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kemal1414 4 yıl fuckulteli
birde anlamazlarsa olacakları düşünmek bile istemiyorum :)
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doctor_bey 4 yıl
Oyuncak gibi yav
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XQS 4 yıl
Adamlar yapmis giderken bir aga takilir vs micarlar heralde onuda dusunmuslerdir olmadi projeye bende katilirim
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altnkrtl 4 yıl
Köpekbalığı dediğin asaletli olur bunun ise k.çı başı ayrı oynuyor. Beğenmedim aslında ama daha iyi kamuflaj olur diye düşünüyorum avlayacak olanda bu saçma hareketlerinden dolayı avlamaktan vazgeçebilir.
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ALLAME.1 4 yıl
Sağol ....Artık köpek balıklarını vururlar
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porsche911turbo 4 yıl
Bizim mühendisler ülkede yaşam savaşı veriyor, bunları yapmak için piramidin en altını çoktan aşmış olmak lazım biz daha tabandayız, ülkede ecelinle ölmek şansken bizim için bunlar utopia, yapılamaz değil ama sürdürülemez.
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kımyasal 4 yıl
Japonyada sağlıklı olmamasına rağmen ve o kadar uğraşılmasına rağmen yunus balıklarının avlanmasını engelleyemiyorlar.Aynı şekilde gerekirse bu sistem için daha gerçekçi olması için köpek balıklarını avlayabilirler.
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Lockheed 4 yıl
"Ayrıca 3 metreye kadar olan sularda ve 100 metreye kadar derinlerde de çalışabiliyor."
Nasıl yani?
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ozmenakif 4 yıl Lockheed
Lockheed
"Ayrıca 3 metreye kadar olan sularda ve 100 metreye kadar derinlerde de çalışabiliyor."
Nasıl yani?

Yani en az 3m, en çok 100m derinlikte çalışabiliyor demek istenmiş.
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teramit 4 yıl
Ee avlarlar bunu :)
Balıkçı teknesi görünce topuk moduna girmesi lazım :)
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