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ABD Drone Kullanımını Kayıt Altına Alıyor

Hızlı bir şekilde kullanım yaygınlığo kazanan Drone’lar için yasal yükümlülükler gündemde. ABD hükümeti, insansız hava araçlarının özgürlüğünü denetim altına almaya karar verdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hızlı bir şekilde kullanım yaygınlığo kazanan Drone’lar için yasal yükümlülükler gündemde. ABD hükümeti, insansız hava araçlarının özgürlüğünü denetim altına almaya karar verdi.
 
ABD Drone Kullanımını Kayıt Altına Alıyor

Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada ciddi anlamda bir kullanım yaygınlığına ulaşan Drone’lar için hükümetler seviyesinde tedbirler bir süredir zaten konuşuluyordu. Özellikle ABD’de sayıları her geçen gün artan ve YouTube’da paylaşılmış binlerce videosu bulunan bu yeni nesil insansız hava araçlarını uçurmak için denetim mekanizması hayata geçiriliyor.

Özel hayatın gizliliğini sekteye uğrattığı iddia edilen bu küçük hava araçları, kötü niyetli emellerle, yasal anlamda girilmenin engelli olduğu bölgelere herhangi bir yasal yaptırım olmadığı için kolayca girip kayıt yapabiliyordu.

ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın dün düzenlediği basın toplantısında paylaşılan bu yeni düzenlemeye göre Drone sahipleri, araçlarını kayıt ettirmek zorunda olacak. Basit manasıyla her Drone’un birer ruhsatı olacak da diyebiliriz.

Özellikle Noel döneminde son bir iki yıldır en popüler hediyelerden olan Drone’lar 1000 Dolar seviyelerindeki fiyatları ile oldukça cazip hale geldi. Hem profesyonel hem de kişisel eğlence amaçlı kullanılan ürünlerin askeri seviyede kullanılan profesyonel versiyonları son yıllarda küresel ölçekteki askeri müdahalelerin de seyrini değiştirmiş durumda. Sadece ABD, 2001 yılından bu yana 500’ün üzerinde Drone saldırısı gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 4000’e yakın can kaybı yaşanmıştı. Üstelik sivil kayıpların %10 seviyesinin epey üstünde olması da bir diğer düşündürücü detay.
Ülkemizde Durum Ne? 

ABD Ulaşırma Bakanlığı Drone’lar için nasıl bir yol izleneceğini önümüzdeki günlerde paylaşmış olacak. Ülkemizde ise Drone’ların uçurulmasına ilişkin bazı yasal düzenlemeler yapılmış ancak mevcut siyası karışıklık nedeniyle uygulamaya henüz sokulamamıştı.
Bu düzenlemelerde hava limanlarının her iki yönde uzunlamasına 22km yakınlarında, resmi olarak belirlenmiş hava aracı iniş kalkış alanlarında, askeri bölge ve cezaevi çevresinde Drone uçurmanın yasak olduğu belirtiliyor. Ayrıca ülkemizde İHA’lar ağırlıklarına göre İHA0, İHA1, İHA2 ve İHA3 olarak belirlenmişti. ABD Ulaştırma Bakanlığı da bu düzenleme ölçeğinde İHA’lara bir dizi sorumluluk yükleyebilir.

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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
"Drone’lar 1000 Dolar seviyelerindeki fiyatları ile oldukça cazip hale geldi."
Tabi canıııım. Hemen 3-5 tane alalım...
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Patren 4 yıl
turkiyede cok az var ama fiyatlari iyice dusup yayginlasirsa ozaman sikinti buyur
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kadirirdem 4 yıl
Tr yede bu kural gelmesi lazim....
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V4LKyR 4 yıl
Eh, 1000 dolar fakat menzili fazla ve gerçek zamanlı veri aktarımı yapabiliyor. Kayıt, fotoğraf vs. Daha ne olsun? :)
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fotifoti 4 yıl
buna yakında ruhsatta isterler :D
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Kartal Göz 4 yıl
Zamanı gelmişti.
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
"Drone’lar 1000 Dolar seviyelerindeki fiyatları ile oldukça cazip hale geldi."
Tabi canıııım. Hemen 3-5 tane alalım...
1 Yanıt Yanıtla +7
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Neil deGrasse Tyson 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"Drone’lar 1000 Dolar seviyelerindeki fiyatları ile oldukça cazip hale geldi."
Tabi canıııım. Hemen 3-5 tane alalım...

Haberde Amerika'da yürürlüğe giren yasadan bahsediyor dolayısı ile 1000 dolar seviyesine inen fiyatlar amerika için geçerli. Üstteki yorumlarda arkadaşın da bahsettiği gibi anlık olarak veri aktarımı yaparak uzun süre uçabilen aletler için oldukça iyi fiyat tabi Türkiye şartlarında şuan için 1000 dolar 3 aylık asgari ücret....
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