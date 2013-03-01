ABD Federal Haberleşme Dairesi, cihazların SIM kilitli olarak satılması konusunu araştıracak





ABD Beyaz Saray'da halkın taleplerini araştırmak amacıyla başlatılan We the People adlı program, 100 000 imza toplanarak yapılan taleplerin hükümet tarafından değerlendirilmesini sağlıyor. Mobil cihaz kullanıcıları son olarak SIM kilitli cihazların kilit açma işlemindeki yasağın kaldırılması için bir imza kampanyası başlatmıştı. İmza sayısı 100 bini geçtiği için konuyu araştırmak üzere ABD Federal Haberleşme Komisyonu görevlendirildi.





Son 6 yıl boyunca ABD hükümeti, operatörler tarafından satılan SIM kilitli cihazların kilidinin kırılarak başka bir operatör ile kullanılmasının önünü açmış ve kullanıcılar serbestçe bu imkandan faydalanmıştı. Ancak geçen ay Kongre yeni bir karar alarak donanım tarafında yapılan değişikliklerle SIM kilidini açanlara 50 000$ ve 5 yıl hapis cezası verilmesini uygun görmüştü. Kullanıcılar da bu kararın ardından Beyaz Saray'ı dilekçe yağmuruna tutmuştu.

Özellikle 649$'lık kilitsiz model almak yerine 199$'lık kontratlı iPhone versiyonu alarak kilidi kırılmış bir vaziyette kullanan tüketiciler çoğunlukta. Kilit kırma konusunda da Çinli Gevey büyük bir ün yapmış durumda.





Komisyon başkanı Julius Genachowski, bahse konu yasağın rekabeti ve yenilikleri artırdığına dair bazı açıklamalarda bulundu. Standart olarak komisyon talebi inceleyecek ve sonucunu da Beyaz Saray'a rapor edecek. Komisyonun kanunu değiştirme gibi bir hakkı bulunmuyor.

http://www.phonearena.com/news/FCC-will-investigate-cellphone-unlock-legality_id40373