ABD Federal Haberleşme Dairesi, cihazların SIM kilitli olarak satılması konusunu araştıracak

Haber Editörü
ABD Beyaz Saray'da halkın taleplerini araştırmak amacıyla başlatılan We the People adlı program, 100 000 imza toplanarak yapılan taleplerin hükümet tarafından değerlendirilmesini sağlıyor. Mobil cihaz kullanıcıları son olarak SIM kilitli cihazların kilit açma işlemindeki yasağın kaldırılması için bir imza kampanyası başlatmıştı. İmza sayısı 100 bini geçtiği için konuyu araştırmak üzere ABD Federal Haberleşme Komisyonu görevlendirildi.
Son 6 yıl boyunca ABD hükümeti, operatörler tarafından satılan SIM kilitli cihazların kilidinin kırılarak başka bir operatör ile kullanılmasının önünü açmış ve kullanıcılar serbestçe bu imkandan faydalanmıştı. Ancak geçen ay Kongre yeni bir karar alarak donanım tarafında yapılan değişikliklerle SIM kilidini açanlara 50 000$ ve 5 yıl hapis cezası verilmesini uygun görmüştü. Kullanıcılar da bu kararın ardından Beyaz Saray'ı dilekçe yağmuruna tutmuştu.
Özellikle 649$'lık kilitsiz model almak yerine 199$'lık kontratlı iPhone versiyonu alarak kilidi kırılmış bir vaziyette kullanan tüketiciler çoğunlukta. Kilit kırma konusunda da Çinli Gevey büyük bir ün yapmış durumda.
Komisyon başkanı Julius Genachowski, bahse konu yasağın rekabeti ve yenilikleri artırdığına dair bazı açıklamalarda bulundu. Standart olarak komisyon talebi inceleyecek ve sonucunu da Beyaz Saray'a rapor edecek. Komisyonun kanunu değiştirme gibi bir hakkı bulunmuyor.
http://www.phonearena.com/news/FCC-will-investigate-cellphone-unlock-legality_id40373 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Durup bir kendinize baksanıza sizde... o halkın bir bireyi değilmisiniz....
konuşmaya şikayet etmeye hayıflanmaya gelince hepimiz konuşmak için birbirimizi eziyoruz hak aramaya gelince neden gıkımız çıkmıyor. Hadi bizim cesaretimiz yok yapamıyoruz bizim için çıkıp yürüyen hakkını aramak için yürüyen insanlara bir gün olsun destek olmak için ne yaptınız. Hadi onu da geçtim bu kadar şikayet ediyorsunuz belki biz cevabını duymayacağız belki buraya yazamayacaksınız ama siz kendiniz bu konularda sesinizi duyurabilmek adına tek bir derneğe, kulübe sivil toplum örgütü veya gruba, sendikaya üye oldunuz mu? Biz koyunuz demekten başka yani gerçekten harekete geçmeye dair ne yaptınız. Eğer ki hiç bir şey yapmadıysanız ve hala sanki o toplumun bir parçası değilmiş gibi oturduğunuz yerden yazabiliyorsanız, yazabiliyorsak ve bütün bu olanları hergün görüp sesimizi çıkartmıyorsak yada çıkartamıyorsak yada üşeniyorsak, lafa gelince konuşuyor eyleme gelince kayıtsız kalıyorsak asıl koyunun büyüğü biz hepimiz değilmiyiz?
Birileri çıkar burası siyaset yeri değil diye yazar birde gururla ... Hergün bu siteleri açıp teknolojik yenilikleri hevesle takip edenler, yorumları okuyup Iphone mu samsung mu yazıyor karşılık vermelimiyim diye yorumları tek tek okuyanlar. Bütün bunları yazan arkadaşları alkışlayan çoğunluk sızlanmayı bırakın bişeyler yapın artık demek siyaset değildir.
Muhtemelen orta yol bulunup Kontratli alanlar kontrat bitiminde actirabilir, kontratsiz alinanlar ise direk acik halde gelir seklinde bir duzenleme olur diye dusunuyorum.
Vir telefonu mevcut operatörün kampanyasından faydalanarak ucuza aldığın zaman kontrat yapıyorsun ve iki sene boyunca o parayı ödemeyi taahhüt ediyorsun. Biz anlaşmayı telefonu almak için mi yapıyoruz yoksa kullanmak için mi yapıyoruz? Eğer bu telefonu almak ve iki sene boyunca da borcunu taksit taksit ödemek veya düşük fiyattan alıp iki sene boyunca o operatörün tarifesine katlanmak zorundaysak o hattın tarifenin ödemesini yapıyorum diye neden o telefona başka bir hat takmam engelleniyor?
Ben iki senelik tarifeyi kabul etmişsem zaten yükümlülüğümün gereği olan ödemeyi yapacağım ama neden bu cihaza hangi sim kartı takıp hangi hattı kullanacağıma karışıyorlarki belki ben bu tarifeyi başka bir hattımda kullanacağım yada ben bu tarifeyi ve hattı kendi eski telefonumda kullanacağım ve bu telefonu çocuğuma, eşime hediye olarak aldım. Ben bu eşyayı alırken sizi tercih ettim diye neden aletin özelliklerini değiştiriyorsunuz ki buna ne hakkınız var?
Orada bizim halkımız olsa aynen böyle düşünürdü, 2000 liraya telefon alıyoruz da gıkımız çıkmıyor.Adamlar hakkını arıyor 199 dolar verdiği telefona helal olsun.
Bilmeden konuşmuşsunuz ikiniz de. 199$'a alsalar bile 24 ay boyunca abonman ücreti ödüyorlar. Kimse telefonu ucuza almış olmuyor. Misal turkcellden cihaz aldınız, aileden birine verdiniz bir süre sonra. Onunki avea veya vodafone diye kullanamıyor. İsyan etmez misiniz? Kardeşim her ay 100 lira ödüyorum, 24 ay ödeyeceğim, parasıyla telefonu aldım, bedavayamı verdiniz demez misiniz?