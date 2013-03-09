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ABD Federal Haberleşme Komisyonu, 180 milyon reklam mesajı gönderen kişilere suç duyurusunda bulundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD Federal Haberleşme Komisyonu, 180 milyon reklam mesajı gönderen kişilere suç duyurusunda bulundu

Son yıllarda ticari firmaların yeni reklam alanı olarak göze çarpan reklam SMS hizmeti, kişi bu hizmeti hiç kullanmasa bile günde en az birkaç mesaj gönderilmesine neden oluyor. Bu alanı kendi çıkarları için manipüle etmeye başlayan kötü niyetli kişiler nedeniyle bazı tedbirler alınmaya başladı.

ABD Federal Haberleşme Dairesi - FTC, zincir mağazaların sözde hediye kartlarını dağıtma vaadi veren 180 milyon SMS gönderdiği iddiasıyla 29 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kullanıcılar mesajlardaki linklere tıkladıktan sonra, kredi kartı gibi bilgilerini girdikleri veya bazı aboneliklere üye olduklarında hediye kartını alabileceğini belirten sayfalara yönlendiriliyor. Toplanan kişisel bilgiler ise üçüncü taraf şirketlere satılıyor. Bu şirketler de bilgileri pazarlama faaliyetlerinde kullanıyor.

FTC, kişilerin üyelik ve hediye kartı ile ilgili geçerli bilgileri vermeyi reddederek ilgili kanunu ihlal ettiğini belirtiyor. Komisyon hem mesajı gönderenlerin hem de web sitelerinin faaliyetlerinin durdurulması için suç duyurusunda bulundu. 

http://www.theverge.com/2013/3/7/4076996/ftc-files-charges-against-spammers-accused-of-sending-180-million Yorum Yaz
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