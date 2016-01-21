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ABD Hava Kuvvetleri 2015 yılında 20 İHA'yı teknik sorunlar nedeniyle kaybetti

ABD Hava Kuvvetleri için 2015 yılı İnsansız Hava Araçları konusunda en fazla kazanın yaşandığı yıl oldu. Kazaların arkasında ise elektrik donanımında meydana gelen teknik bir sorun yatıyor-muş.
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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ABD Hava Kuvvetleri 2015 yılında 20 İHA'yı teknik sorunlar nedeniyle kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) kazaları geçtiğimiz yıl en yüksek seviyeye ulaştı. 2015 yılı içerisinde toplamda 20 adet İHA kullanılmaz hale geldi. İHA kazalarında ise Hava Kuvvetleri’nin  gözdesi Reaper’lar baş rolü oynuyor.
Bilgi Özgürlüğü Kanunu ( Freedom of Information Act.) kapsamında elde edilen kaza inceleme raporlarından görev esnasında Reaper’larda meydana gelen elektrik arızalarının 2.5 ton ağırlığında ki drone’nun gücünü kaybederek çakılmasına neden olduğu tespit edildi. Belirtilene göre müfettişler yaptıkları araştırmalarda sorunu marş jeneratörüne kadar takip etmeyi başarsalar da şuan için sorunun tam nedeni bulunabilmiş ve kesin bir çözüm üretilebilmiş değil. 
Reapar’ların ABD Hava Kuvvetleri’ne maliyeti aynı amaç ile kullanılabilecek F-35 savaş uçaklarının 8’de 1’i düzeyinde. Yaklaşık 13 milyon dolar tutarında ki bir Reaper, her ne kadar ucuz olsa da “harcanabilir” kategorisinde yer almıyor.
ABD Hava Kuvvetleri 2015 yılında 20 İHA'yı teknik sorunlar nedeniyle kaybetti
 
Geçen sene meydana gelen İHA kazalarının çevreye verdiği zararın 2 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. İHA’ların teknik arıza durumlarda 1 ile 4 saat arası uçuş yapmasını sağlayacak yedek bataryalarının olduğu ve bu sürenin arızalanan İHA’nın insansız alanlara yönlendirilip kontrollü bir şekilde yere çakılmaları için kullanıldığı söyleniyor. Şuan için sorunun tam olarak çözülemediği ve İHA’ya  iniş noktasına ulaşması için ek bataryalar eklenerek 10 saatlik destek uçuş süresi eklendiği belirtilenler arasında.
Kazalara ilişkin birçok ayrıntının ise Pentagon tarafından gizli tutulduğu ve paylaşılmadığına vurgu yapılıyor.


http://www.engadget.com/2016/01/20/air-force-drones-had-a-record-number-of-crashes-last-year/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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fatih1009 3 yıl
Ortadoğuda terör örgütlerine gönderdiklerini gizlemek için düştü diyorlar çakallar.
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Eminn72 3 yıl
Şırnak Cizre'de de bir tane pkkya ait silopi belediyesinin poşetinde bulundu
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Patren 3 yıl
ben ihaları küçük sanırdım bunlar bildiğin uçak
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Bukalemun 3 yıl
Bu 20 adet ne hangi amaçla kullanırken ve nereye düşmüş !?? Önemli olan biraz da. USA/ABD için küçük maliyetler ayrıca bunlar. Bizim de bu tarz kesinleşen hatalarsan ders almamız da gerekli. İsrail ve Abd sonuçta 1 numara...
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umut_baris 3 yıl
İran'a kaptırdığı gün sudan çıkmış balığa dönmüştü.



İran onu hacklemişti gerçi.

Şimdi İran ona biraz kapıları açtı, 100 tane Airbus siparişi ile de ticaretini iyeleştirme niyetinde ama ABD büyük ortadoğu projesi ile İran'ı tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Tabi Irak'a daldığı gibi dalamıyor o ayrı mesele.
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