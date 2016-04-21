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ABD Hava Kuvvetleri manyetik kızakla 1000 kilometre hızı aştı

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri manyetik olarak raylarda giden bir kızakla saatte 1.000 kilometre hızı aşarak yeni bir rekora imza atmayı başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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ABD Hava Kuvvetleri manyetik kızakla 1000 kilometre hızı aştı
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Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetleri tarafından yapılan bir deneyde hız rekoru kırıldı. Bu rekor manyetik olarak raylara yerleştirilmiş bir tren benzeri bir kızakla kırıldı. Daha önce bu tür bir kızakla saatte 825 kilometre hıza ulaşan ekip bu rekoru büyük farkla kırdı.
Aşağıda videosunu da görebileceğiniz manyetik kızakla hız denemesinde saatte 633 mil yani 1.018 kilometre hıza ulaşıldı. New Mexico'da Holloman Air Force Base'deki araştırmacılar tarafından yapılan deneyde kızaklar helyum kullanılarak süperiletken mıknatıslarla 650 metre uzunluğundaki pistte tutulmuş.
Bu teknolojinin bu hızda trenlerde kullanılıp kullanılmayacağı ise bilinmiyor. Daha önce benzer türdeki bir teknolojiyle bir tren 589 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı. Bu videodaki kızak hiç kuşku yok ki bir trenden çok daha hafif olduğu için 1000 kilometre hız sınırı geçilebilmiş.

http://bgr.com/2016/04/20/maglev-train-speed-record/ Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
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V4LKyR 3 yıl
Selçuk ALAGÖZ
itme gücü manyetik olarak mı sağlanıyor? Eğer öyleyse rokete benzer şey ve arkasından çıkan alev bulut karışımı şey ne oluyor?

İtme gücü değil, kaldırma gücü manyetik olarak sağlanıyor. Böylece zemin sürtünme kuvveti 0'a yaklaştırılıyor. İtişi görüldüğü üzere, roketler sağlıyor.
Selçuk ALAGÖZitme gücü manyetik olarak mı sağlanıyor? Eğer öyleyse rokete benzer şey ve arkasından çıkan alev bulut karışımı şey ne oluyor?
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1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Amerika Hava Kuvvetleri uzun zamandir ucak gemilerindeki buhar tabanli firlatma sistemini manyetik firlatma sistemi ile degistirme konusunda calismalar yapiyor. Bu deneyde onunla ilgili bir deneydir buyuk olasilikla.
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seker1adam 3 yıl
saolsun ttnet ile hızımız 144p de izlemeye yetiyor
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teramit 3 yıl
10 yıl önce yapılan manyetik silah 7 mach (8500 km) hızına çıkıp sürtünmeden alev alıyordu.
başlığa bakınca 1000 km garip kalıyor hem roketle falan gidiyor bir de :) youtube.com/...
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urazs 3 yıl
redoracle
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Aahhahahah. :D
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tropeus77 3 yıl
adam bir tane üzerine kamera koyardı..
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V4LKyR 3 yıl
Muguroz
Selçuk ALAGÖZitme gücü manyetik olarak mı sağlanıyor? Eğer öyleyse rokete benzer şey ve arkasından çıkan alev bulut karışımı şey ne oluyor?
Sanırım burda ulaşılan başarı, manyetik itme gücünden faydalınarak cihazı hızlandırmaktan ziyade, bu cihazı ulaşılan hızlarda manyetik güç yardımıyla rayların üzerinde dengeli bi şekilde tutabilmek. Teorik olarak manyetik itme gücüyle çok uzuun bi pistte sınırsız hıza ulabılabilir, orada mevzu vereceğin elektrik enerjisine bağlı. Sürtünme hızını aşabilecek (cihazla hava arasındaki) miktarda manyetik kuvveti verirsen cihaz hızlanmasına ara vermeyecektir. Ama ulaşılan o hızda treni(ya da cihazı) rayların üzerinde stabil olarak tutulması zor bi işlem olsa gerek; hem hızlandıkça yerçekimi kuvvetinin azalmasından, hem de cihazın dizaynındaki dengesizlikler yüzünden yüksek hızlarda oluşabilecek yatay ve dikey kuvvetler açısından. Ama ne yalan söyleyim, kendi yorumum beni bile çok tatmin etmedi :) Bilen bi arkadaş bizi aydınlatırsa seviniriz :)

Evet bu manyetik ray mutlak vakum olan bir tüpün içerisinde olsaydı, dediğiniz mümkün olabilirdi, ne ray sürtünmesi ne de hava sürtünmesi.
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Muguroz 3 yıl
Selçuk ALAGÖZ
itme gücü manyetik olarak mı sağlanıyor? Eğer öyleyse rokete benzer şey ve arkasından çıkan alev bulut karışımı şey ne oluyor?

Sanırım burda ulaşılan başarı, manyetik itme gücünden faydalınarak cihazı hızlandırmaktan ziyade, bu cihazı ulaşılan hızlarda manyetik güç yardımıyla rayların üzerinde dengeli bi şekilde tutabilmek. Teorik olarak manyetik itme gücüyle çok uzuun bi pistte sınırsız hıza ulabılabilir, orada mevzu vereceğin elektrik enerjisine bağlı. Sürtünme hızını aşabilecek (cihazla hava arasındaki) miktarda manyetik kuvveti verirsen cihaz hızlanmasına ara vermeyecektir. Ama ulaşılan o hızda treni(ya da cihazı) rayların üzerinde stabil olarak tutulması zor bi işlem olsa gerek; hem hızlandıkça yerçekimi kuvvetinin azalmasından, hem de cihazın dizaynındaki dengesizlikler yüzünden yüksek hızlarda oluşabilecek yatay ve dikey kuvvetler açısından. Ama ne yalan söyleyim, kendi yorumum beni bile çok tatmin etmedi :) Bilen bi arkadaş bizi aydınlatırsa seviniriz :)
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Batumatu 3 yıl
Bu testin amacı trenler değil, jet uçaklarını daha kısa mesafede yani dar alanda bile kaldırmak.
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V4LKyR 3 yıl
Selçuk ALAGÖZ
itme gücü manyetik olarak mı sağlanıyor? Eğer öyleyse rokete benzer şey ve arkasından çıkan alev bulut karışımı şey ne oluyor?

İtme gücü değil, kaldırma gücü manyetik olarak sağlanıyor. Böylece zemin sürtünme kuvveti 0'a yaklaştırılıyor. İtişi görüldüğü üzere, roketler sağlıyor.
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redoracle 3 yıl
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
itme gücü manyetik olarak mı sağlanıyor? Eğer öyleyse rokete benzer şey ve arkasından çıkan alev bulut karışımı şey ne oluyor?
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