ABD Hava Kuvvetleri manyetik kızakla 1000 kilometre hızı aştı

Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetleri tarafından yapılan bir deneyde hız rekoru kırıldı. Bu rekor manyetik olarak raylara yerleştirilmiş bir tren benzeri bir kızakla kırıldı. Daha önce bu tür bir kızakla saatte 825 kilometre hıza ulaşan ekip bu rekoru büyük farkla kırdı.

Aşağıda videosunu da görebileceğiniz manyetik kızakla hız denemesinde saatte 633 mil yani 1.018 kilometre hıza ulaşıldı. New Mexico'da Holloman Air Force Base'deki araştırmacılar tarafından yapılan deneyde kızaklar helyum kullanılarak süperiletken mıknatıslarla 650 metre uzunluğundaki pistte tutulmuş.

Bu teknolojinin bu hızda trenlerde kullanılıp kullanılmayacağı ise bilinmiyor. Daha önce benzer türdeki bir teknolojiyle bir tren 589 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı. Bu videodaki kızak hiç kuşku yok ki bir trenden çok daha hafif olduğu için 1000 kilometre hız sınırı geçilebilmiş.

http://bgr.com/2016/04/20/maglev-train-speed-record/