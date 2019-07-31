Eco Wave Power, dalgadan enerji üreten ikinci santrali kuruyor

Tam Boyutta Gör

İsveçli “Eco Wave Power” adlı şirket, 2012 yılında deniz dalgalarından enerji elde etmek için kullanılacak bir sistemi test etmeye başlamıştı. Mevcut halde bulunan dalgakıran ve iskelelere de entegre edilebilen sistemin ilk ürünü, 2016 yılında Cebelitarık Boğazı’nda kurulmuştu.

Doğrudan şebekeye bağlı olarak faaliyet gösteren sistemin ikincisi için çalışmalara başlayan şirket, yer olarak ise İsrail’deki Yafa Limanı'nı seçmiş. İsrail aynı zamanda Eco Wave Power’ın faaliyetlerine başladığı yer.

Eco Wave Power sistemi, denizin üzerinde bulunan bir dizi dubaya sahip. Dalgalar sayesinde yükselip alçalan bu dubalar, hidrolik kollar vasıtasıyla destek unsuruna bağlanmış halde bulunuyorlar. Suda sadece dubalar ile pistonlar bulunuyor. Karada bulunan bir güç istasyonu ise dalgadan elde edilen enerjiyi sıvı basıncına çeviriyor ve böylece elektrik üreten jeneratörün dönmesi sağlanıyor.

İsrail Enerji Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilecek proje için Yafa Limanı’nda bulunan dalgakıran kullanılacak. Santral kapasitesinin ise 100 kW olacağı ifade ediliyor.

İnşaat kapsamında Siemens ile de iş birliğine giden Eco Wave Power, Alman şirketten sistemin enerji şebekesine bağlanmasını isteyecek.

Eco Wave Power adına bu konuda konuşan şirket yetkilisi Inna Braverman, “Siemens gibi sektör liderleriyle çalışmaktan oldukça memnunuz. Tüm bu gelişmeler yaşanırken dalga enerjisini de makul ve güvenilir bir enerji kaynağı olarak destekleme çabalarımız ise devam edecek.” açıklamalarında bulunmuş.

Aşağıda Eco Wave Power’ın Cebelitarık Boğazı’nda faaliyete soktuğu sisteme ait videoyu izleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/eco-wave-power-jaffa-port/60823/