ABD Senatosu'nda gündem yine kripto paralar

Tam Boyutta Gör

Bu yıl içinde G20 Zirvesi de dahil olmak üzere pek çok etkinlik ve organizasyonda gündem maddesi olmayı başaran kripto paralar ABD Senatosu tarafından da pek çok kez ele alındı. Kripto paraların konu olduğu Senato oturumlarında genellikle kripto paralar ekonomik açıdan ele alınırken kripto paralar ile kara para aklanması ve terörün finanse edilmesi meselelerine de değinilmişti. 26 Haziran'da gerçekleşecek oturumda kripto paralar yine ABD Senatosu'nun gündem maddesi olacak ancak bu kez kripto paralar ile seçimler arasındaki ilişki değerlendirilecek.





Bağış olarak kabul ediliyor

Senatonun oturumunda görüşülecek ana konu ise 2014 yılına kadar dayanıyor. 2014 yılında ABD'de seçimleri düzenlemeden sorumlu Federal Seçim Komisyonu(FEC); siyasi seçim kampanyalarında Bitcoin'in bağış olarak kabul edilebileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin; hisse senedi, tahvil ve diğer değerli varlıklarla aynı kategoriye konulmuş ve ''ayni bağışlar'' başlığı altında seçimlerdeki adayların hesabına aktarılmıştı.





FEC'nin aldığı bu kararın ardından kripto paraların kaynağının belirsiz olduğu gerekçesiyle Bitcoin'in bağış aracı olarak kullanılması kararı eleştirilse de bugüne kadar FEC bu kararından geri adım atmış değil. Öte yandan Bitcoin ile bağış uygulamasında bazı adaylar bir hayli dikkat çekmişti. Örneğin Obama yönetiminin eski kıdemli danışmanı olan Brian Forde Bitcoin ile 200.000 dolarlık bağış toplamıştı. Yine benzer şekilde miktarı tam olarak belirlenmese de 2016'daki başkanlık seçimlerinde başkan adayı olan ve Bitcoin ile bağış kabul eden Rand Paul'ün de ciddi bir miktarda Bitcoin topladığı düşünülüyor.

https://www.coindesk.com/us-senate-hearing-will-look-cryptos-impact-elections/