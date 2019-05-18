Enigmata: Stellar War kule savuma ve RPG türlerini bir araya getiriyor

Bir dönemin tarayıcı üzerinde oynanan popüler yapımlarından Stellar War mobil dünyada da aynı heyecanı devam ettiriyor. Enigmata: Stellar War serbest kule savunma ve RPG türlerini bir araya getiriyor.

Enigmata: Stellar War neler sunuyor?

Birim komutanı olarak oyunda göreviniz galaksiyi keşfetmek ve düşmanları püskürtmek için savunma hattı oluşturmak. Klasik kule savunma oyunlarının aksine istediğiniz şekilde savunma hattı oluşturabiliyorsunuz.

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15 farklı seviyede sürekli ilerleyen bir gemi üzerinde savunma yapıyorsunuz. Yavaş yavaş kilidi açılan savunma araçlarınızın canını yukarıda tutmak için iyileştirici kuleler de mevcut. Her seviyede bir boss karşılaşması oluyor.

Mia Lolita tarafından arka plan müzikleri bestelenen oyunda ilk seviyeler oldukça kolay ancak ilerledikçe arı sürüsünü andıran düşman dalgaları ile karşılaşıyorsunuz. Bu esnada savunma araçlarınızı sürekli kontrol etmek ve yeni araçlarla hattı sağlamlaştırmak zorundasınız. Elde ettiğini paralarla araçların seviyesini arttırabiliyorsunuz.

Oyunun ücretsiz kısmı yukarıda anlattığımız gibi. Ücretli kısımda ise 3 yeni seviye, yeni araçlar ve en önemlisi arenada diğer oyuncuların üsleri ile yaptığınız PvP mücadeleleri yer alıyor.



