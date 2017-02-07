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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD donanması hava araçlarını yakalamak için yeni bir sistem kullanacak

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı DARPA, donanmaya ait gemilerin drone ve diğer hava araçlarını yakalamasını sağlayacak SideArm adını verdiği yeni sistemini tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
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ABD donanması hava araçlarını yakalamak için yeni bir sistem kullanacak

ABD Savunma bakanlığına bağlı çalışan ve ordunun kullanması için yeni teknolojiler üretmekle sorumlu olan DARPA(Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı), donanmaya ait gemilere iniş yapan drone ve insansız hava araçlarının güvenle yavaşlayarak durmasını ve bu araçların kalkış anında da hızlanmasını sağlayan yeni sistemini tanıttı.

Ayrıca Bkz. ""Uçan Araba" geliştirmek isteyen Uber, NASA mühendisini işe aldı"

SideArm adı verilen bu sistem aslında uçakların uçak gemilerine iniş yaparken güvertedeki bazı mekanizmaların uçağın tekerlerine sarılarak onun durmasını sağlayan kanca sistemine oldukça benzer, tek fark bunun tersine çevriliyor olması. Drone veya diğer hava araçları gemiye yaklaştığında doğrudan SideArm’ın altına doğru yöneliyor ve sistem ilk olarak bu araçların üstündeki çıkıntıdan ya da kuyruklarından yakalayarak yavaşlamasını sağlar ve ardından sistemin önünde bulunan ağ ile araç tamamen durdurulabilir.

Sistemin bir diğer güzel yanı ise nakliye araçlarıyla kolayca taşınabiliyor olması ve gemilere kolayca yerleştirilerek herhangi bir değişikliğe gidilmeden kullanılabilir olması. Testlerde her ne kadar yaklaşık 200 kilo ağırlığında olan Looked Martin Fury UAS insansız hava aracıyla test edilmiş olsa da mühendisler sistemin 500 kilograma kadar her türlü hava aracı için uygun olduğunu açıkladı.

SideArm’ın test görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


https://www.engadget.com/2017/02/06/darpa-sidearm-system-snares-drones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 2 yıl
drone hava güvenliğinin önemini tüm dünyaya gösterdi, savunma sistemleri hızlı gelişecektir.
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Captain_Ivy 2 yıl
Konu, ülke eleştirmenleriyle dolar şimdi..
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Krone 2 yıl
Beğendim mantıklı düşünülmüş.
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Batumatu 2 yıl
Bizde de mpt silah projesinin müdürü projeyi satmaya çalışırken alıcı tarafından şikayet edilerek yakalanıyor. İkiside yakalanıyor sonuçta ha drone yakalamışsın ha müdür. 2023..
1 Yanıt Yanıtla +3
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Panamalı Hasta 2 yıl Batumatu
Batumatu
Bizde de mpt silah projesinin müdürü projeyi satmaya çalışırken alıcı tarafından şikayet edilerek yakalanıyor. İkiside yakalanıyor sonuçta ha drone yakalamışsın ha müdür. 2023..

Herşeyi eleştirip göbeğini kaşıyan müdür detected
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