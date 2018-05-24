ABD drone'lara plaka zorunluluğu getirebilir

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Hobi amaçlı drone kullanımı oldukça eğlenceli olsa da drone'ların; yeterli uçuş bilgisine sahip olmayan bir kişi tarafından uçurulması, yasaklı bölgelerde kullanılması veya teröristler tarafından saldırılarda kullanılma endişesi drone'lara yönelik sıkı kısıtlamaları beraberinde getiriyor. Bu alanda ilk düzenlemeleri yapan ülkelerden olan ABD'de belli bir ağırlığın üstündeki drone'ların Federal Havacılık İdaresi(FAA) tarafından kayıt altına alınması ve FAA tarafından verilen drone kimlik numarasının pil bölmesine(ya da farklı bir dahili parçaya) yazılması gerekiyor.





Drone takibini kolaylaştıracak

FAA tarafından hazırlanan yeni belgeye göre ise bu uygulamada ilerleyen günlerde birtakım değişiklikler meydana gelebilir. FAA, küçük boyutlardaki insansız hava araçlarının dış yüzeyine dışarıdan bakıldığında görünecek şekilde tanımlayıcı işaretlerin yer alması gerektiğini düşünüyor. Bu işaretlere ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamış olsa da drone kimlik numarasının adeta bir plaka gibi drone'ların dış yüzeyine yazılması söz konusu. FAA'nın sunduğu bu teklifin resmi bir düzenlemeye konu olması halinde kullanıcılar artık drone kimlik numaralarını gizli tutamayacak.





Bu teklifin asıl amacının da tıpkı drone'lara yönelik daha önceki düzenlemelerde olduğu gibi güvenliği sağlamak olduğu belirtiliyor. Plaka uygulamasına geçilmesi halinde herhangi bir kural ihlali yapan drone kameralarla çok daha kolay bir şekilde tanımlanacak ve drone sahibine ceza verilebilecek.





Tabi drone'lara yönelik geniş kapsamlı düzenleme önerilerinde bulunan tek kurum FAA değil. Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler, dünya genelinde ağırlık ve boyut itibariyle kayıt altına alınması gereken bütün drone'ların kaydının tutulacağı bir sicil önerisinde bulunmuştu.

https://www.engadget.com/2018/05/24/regulators-drones-license-plates/?ncid=txtlnkusaolp00000595