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Yakıtsız çalışan uzay aracı testleri gerçeği yansıtmıyor

NASA'nın ve Çinli bilim insanlarının bir süredir üzerinde çalıştığı Elektro Manyetik Sürücü yani yakıt gerektirmeyen bir itme gücüyle çalışan motor hayalinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
1 yıl
3,1b
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Uzay araçlarının ağır yükler taşıdığı, durup yakıt ikmali yapma ihtimalinin olmadığı uzun süreli uzay yolculukları oldukça zorlu. Bu yolculuklarda kullanılan yakıtın aracı daha ağır hale getirmesi ve yolculuğun masraflarını artırması da bilim insanlarını yakıt konusunda farklı yollar keşfetmeye itiyor. Yaklaşık 15 yıl önce, mucit Roger Shawyer ilginç bir öneri ortaya atmış ve yakıt kullanmadan itme gücüyle çalışabilen bir motor fikrini dile getirmişti. Bilim kurgu filmlerindeki uzay araçlarında bile eşine pek rastlanmayan bu motor, bilinen fizik yasalarına aykırılık teşkil ettiğinden bilim çevrelerinde ''İmkansız Motor'' olarak adlandırılıyordu. 


 

Shawyer'in, Elektromanyetik Sürücü(EM Drive-EM Sürücüsü) olarak isimlendirdiği motorun çalışma prensibinin altında ise oldukça basit bir düşünce yatıyor. Roger Shawyer ve EM Sürücüsü üzerinde çalışan araştırmacılar; kapalı, koni şeklindeki bir yapının içinde mikrodalgaları kullanmayı ve yapının içinde bir duvardan diğer duvara sıçrayan mikrodalgalar sayesinde uzay aracının ekstra bir yakıta ya da itme gücüne ihtiyaç duymadan, tıpkı bir kedinin kutunun içinde sağa sola sürtünerek kutuyu hareket ettirmesi gibi, hareket etmesini amaçlıyor. Bu düşünce bilim dünyasında pek kabul görmese de NASA ve Çinli bilim insanları özellikle son üç yıldır EM Sürücüsü üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor. 


NASA'nın testleri gerçeği yansıtmıyor 

NASA'nın geçtiğimiz yıl paylaştığı son raporuna göre yapılan testlerde, boşlukta duvardan duvara sıçrayan mikrodalgalar ile aracı bir yönde hareket etmeye yetecek güç üretildiği belirtilmişti. Çin Uzay Ajansı ise geçtiğimiz yıl eylül ayında prototip EM Sürücüsü'nün çalıştığını gösteren bir video yayınlamıştı. Bu gelişmeler imkansız denilen bir aracın kullanılabileceği ve uzay yolculuklarında yeni bir dönemin başlayabileceği konusunda heyecan uyandırsa da Almanya'dan bir grup bağımsız araştırmacı NASA testlerinde ters giden bir şeyler olduğunu ve EM Sürücüsü'nün düşünüldüğü gibi çalışmayacağını ortaya koydu.


16 Mayıs tarihinde Fransa'daki bir uzay konferansında yapılan sunuma göre Dresden Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar EM Sürücüsü'nün yetenekleri gözlemlemek için NASA'nın gerçekleştirdiği deneyi tamamen kopyaladı. Kapalı konik yapıyı bir vakum odasına yerleştiren ekip daha sonra mikrodalgaları yapının iç kısmındaki boşlukta serbest bırakarak onların sıçramasını sağladı. Mikrodalgaları lazer ile takip eden araştırmacılar itme gücünün oluşup oluşmadığını gözlemlemek içinse yaylı bir sistem kullandı. Yaylı sistemdeki hareketliliğe bakarak EM Sürücüsü'nün bir itme gücü yarattığını gözlemleyen ekip daha sonra ise mikrodalgaları serbest bırakmadan belirli noktalara yerleştirerek deneyi tekrarladı. Bu uygulamadan bir sonuç alınmayınca bu kez mikrodalgaların mikrodalgaların gücü yarıya düşürüldü ancak yine herhangi bir değişim olmadığı gözlemlendi.


Dünya dışında çalışmayabilir 

Bu üç farklı uygulamada ortak bir sonuca ulaşılmadığını vurgulayan ekip lideri Martin Tajmar, açık bir şekilde başka faktörlerin etkili olduğunu düşünüyor. Yani Tajmar ve ekibine göre hem NASA'nın hem de bağımsız araştırmacıların gerçekleştirdiği testlerde bazı dış faktörler etkili oldu ve EM Sürücüsü'nün çalışmasında(ya da Alman araştırmacıların gözlemlediği gibi çalışmamasında) etkili oldu. Ekip bu dış faktörün Dünya'nın manyetik alanı olabileceğini düşünüyor. Mikrodalga güçlendiricisi ile Dünya'nın manyetik alanı arasında bir bağ oluşmuş olabileceğini belirten Tajmar da bu bağlantının kopması halinde EM Sürücüsü'nün Dünya dışında çalışamayacağını ileri sürüyor.


Tabi ulaşılan bu sonuç henüz kesin değil. Bu nedenle araştırmacılar 1 yıl boyunca testlerini sürdürecek ve farklı sonuçların arkasındaki nedenleri tespit etmeye çalışacak. Yine de Dresden Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacıların ulaştığı sonuç EM Sürücüsü'nün çalışmasının imkansız olduğunu savunan bilim insanları tarafında bir zafer olarak görülüyor. Tabi bu kısmi zafer yeni çalışmalara engel değil zira EM Sürücüsü'nün çalışması halinde Dünya'dan Mars'a sadece birkaç hafta içinde ulaşmak mümkün olacak ve bu ihtimal bile bilim insanları heyecanlandırmaya ve yeni araştırmalara teşvik etmeye yetiyor. 


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5759763/Blow-NASAs-EM-Drive-study-finds-results-previous-tests-caused-magnetic-fields.html Yorum Yaz
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kadalt 1 yıl en beğenilen
Adamlar neyin peşindeeeee, Türkiye hala israile gider yapsın filistini koruyacağız desin hey gidi hey bizim ülke bir arpa boyu yol gitmez.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Yakıtsız gidebilmesini aklım almıyor açıkçası. Ha benim aklım almıyor diye gerçek olmayacak anlamına da gelmiyor orası ayrı. Eninde sonunda bu iş yapılabilir. Bunun fizik de harmonik hareket ile açıklaması var çünkü.
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DH Misafiri 11 ay
Yerçemini yenecek günün sadece kinetik enerji olduğunu keşfedemedikleri sürece yakıtsız uzay aracı yapmak hayalden öteye geçemez. Yakın tarihte kinetik enerji gerçeği aydınlanacak.
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hopeyoung 12 ay
Bilen biri bize anlatabilir mi acaba mikrodalganın momentumu ile nasıl bir itiş elde edilebileceğini. Birde bu dalgalar bir yüze çarptığında, o yöne itiş sağlarsa geri dönüp karşısındaki duvara çarptığında ters yönde bir itiş yaratmaz mı? Ayrıca bu dalgalar çarptığı yerde enerji kaybetmeyecekler midir?
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smart1978 1 yıl
Anti- madde ye odaklanilmali zaten dogada var CERN de de ufak capta da olsa kisacik surelerde de olsa kistirildi .
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kadalt 1 yıl en beğenilen
Adamlar neyin peşindeeeee, Türkiye hala israile gider yapsın filistini koruyacağız desin hey gidi hey bizim ülke bir arpa boyu yol gitmez.
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virusneo 1 yıl
Nasa nın gercek birseyi varmı ki testleri gercek olsun
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hacı.basat 1 yıl
Cezeri'nin bin yıl önce ürettiği bir bardak su hareketiyle çalışan robotların bir kopyasını yapmışlar lakin bu sürekliliği olan bir hareketlendirme değil, Cezeri güzel ilham kaynağıdır ama bu bilgiden farklı bir motor türü henüz çıkmaz.
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yimmasabi 1 yıl
Olsa bile o Elektromanyetik dalgayı bir enerji ile üretmesi lazım ! Ona vereceği enerjinin büyük bir kısmı kayıp olarak gider zaten :) Termodinamiğin Enerji Korunumu ilkesine ters olur diğer türlü. Aldığın enerji her zaman verdiğin enerjiden daha az olur bir kısmı sürtünme enerjiye vs. gider.
Ama uzaydaki hidrojen atomlarını toplama, ya da güneş enerjisi ile destekleme gibi enerji yakıtını sağlayarak itme yapılabilir. Bunun da yine başka türlü daha verimli olacağı kanısındayım.
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darkaura 1 yıl
turkiyede termodinamik kanunlarindan bihaber kimserinin defalarca one surdugu "neden arabanin tekerine dinamo takip burdan gelen elektrikle arabayi itmiyoruz" projesine benziyor. em drive in calisma sekli momentumum korunumu prensibiyle kafa kafaya celisiyor. ilk testlerde belli bir itis goruldu ama sozkonusu itis cok cok cok dusuk rakamlar. deneyin uygulanmasindaki ufak bir hatadan, gozden kacan bir etmenden kolaylikla olculebilcek degerler. boyle bir sey kesinlikle imkansiz demiyorum ama mumkun olmasi icin hic kesfedilmemis fizik kurallarinin, guclerin etki yaratmasi gerekir. bu tip bir gucun, etmenin baska deneylerde gozden kacmis olmasida imkansiza yakin bir durum.
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serafon 1 yıl
Biraz atış yaparsak; normal motorlardaki olayı bir şekilde hareketli/değişken ve havada/boşlukta yapabilir hale getirmek lazım sanırım, manyetik etkiyle serbest hareket sağlamak için. Kesin olarak yapılacak böyle bir şey ama ya eksik bir şey var ya da enerji yetmiyor.
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