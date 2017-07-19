Milli Füze Projeleri için önemli adım!

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Bora ve Khan füzeleri ile kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirme noktasında önemli bir adım atmıştık. Kendi kara sınırlarımız içinden Kandili vuracak menzile erişen Bora füzesi bir yana Savunma Sanayii Müsteşarlığı daha büyük ölçekli projeler için çalışmaları bürokrasiden ve siyasetin gölgesinden kurtaracak önemli bir adım attı.

Bu bağlamda oluşturulan Füze Yürütme Kurulu, sadece Türkiye’nin kendi füze teknolojilerini geliştirmesi için tam yetkili olacak. Kurul içinde Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, yetkililer, emekli askerler, sektör uzmanları, kıdemli mühendisler gibi birçok isim yer alacak ve tüm çalışmalarını ortak bir sinerji ile geliştirilecek yerel füzelere odaklayacak.

Kurul hem ülke içindeki çalışmaları planlayacak hem de farklı birimlerdeki çalışmaları ve bilgi birikimlerini derleyecek, koordinasyonu sağlayacak. Devletin ve dolayısıyla da siyasilerin gölgesinden kurtularak süreçlerin çok daha hızlı ilerlemesi sağlanabilecek.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’nin kısa vadeli orta ve uzun menzilli füze ihtiyacının karşılanması için Rusya’dan S-400 alınması adına pazarlıklar son aşamada. Bunun yanı sıra İtalya – Fransa ortaklığı ile uzun menzilli füze geliştirme çalışmaları kapsamında da anlaşmaya varılmış durumda.

Türkiye ise özellikle Bora füzelerinin geliştirilmesi kapsamında kendi iç kaynaklarına yönelmişti ancak yerli olarak üretilen füze motorlarının yüksek hızlarda yaşadığı sorunlar basına çok yansımasa da çalışmalardaki en ciddi sorunlardan biri olmuştu. Tabi her çalışma önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi. Dileriz ilerleyen dönemde heyecan verici gelişmelerin taze haberlerini duymaya devam ederiz.