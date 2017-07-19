Milli Füze Projeleri için önemli adım!

Bu bağlamda oluşturulan Füze Yürütme Kurulu, sadece Türkiye’nin kendi füze teknolojilerini geliştirmesi için tam yetkili olacak. Kurul içinde Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, yetkililer, emekli askerler, sektör uzmanları, kıdemli mühendisler gibi birçok isim yer alacak ve tüm çalışmalarını ortak bir sinerji ile geliştirilecek yerel füzelere odaklayacak.
Kurul hem ülke içindeki çalışmaları planlayacak hem de farklı birimlerdeki çalışmaları ve bilgi birikimlerini derleyecek, koordinasyonu sağlayacak. Devletin ve dolayısıyla da siyasilerin gölgesinden kurtularak süreçlerin çok daha hızlı ilerlemesi sağlanabilecek.
Hatırlanacağı üzere Türkiye’nin kısa vadeli orta ve uzun menzilli füze ihtiyacının karşılanması için Rusya’dan S-400 alınması adına pazarlıklar son aşamada. Bunun yanı sıra İtalya – Fransa ortaklığı ile uzun menzilli füze geliştirme çalışmaları kapsamında da anlaşmaya varılmış durumda.
Türkiye ise özellikle Bora füzelerinin geliştirilmesi kapsamında kendi iç kaynaklarına yönelmişti ancak yerli olarak üretilen füze motorlarının yüksek hızlarda yaşadığı sorunlar basına çok yansımasa da çalışmalardaki en ciddi sorunlardan biri olmuştu. Tabi her çalışma önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi. Dileriz ilerleyen dönemde heyecan verici gelişmelerin taze haberlerini duymaya devam ederiz.
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Bu anlaşma da teknoloji transferi de eminim vardır. Aselsan veya herhangi bir kuruluş elbette yerli füze ile ilgili bilgileri güvenlik sebebi ile kamuoyuna açıklamayacaklardır.
okunması gereken tek yorum budur,
DH forum yine habercilikte 1 numara, daalın arkadaşlar görecek bişey yok.
Yoksa TÜBİTAK'ın başına getirdiğin eski hayvanat bahçesi müdürü gibi tipleri işin başına dolgun maaşla getirirsen onlarda füzeyi "doğan görünümlü şahin motoru" ile uçurmaya kalkarlar. Ne demek motor yüksek hıza dayanmıyor?
Bizden daha geri ekonomiye ve teknolojiye sahip İran orta menzilli ve Kuzey Kore de ABD'ni vuracak füzeler yapıyor. Elimizde o kadar satın alınmış füze var, açın bakın, koca Türkiye'de hiç mi motordan anlayan kimse yok. Kale grubu Pratt-Whitney ile İzmir'de jet motoru yapıyor.
Gerçi OECD ülkeleri arasında eğitim kalitesi sıralamasında en son sıralardayız, başka ne bekleyeceğiz ki.
Cübbeli hoca bile "çok okursanız kafanız karışır, dini inançlarınız zedelenir, İngilizce öğrenmeye gerek yok, çünkü melekler bilmiyorlar" demedi mi?
Internet'te o kadar Kuran'ın 1400 sene evvel bildirdiği ve son yüzyılda gayrimüslimler tarafında keşfedilmiş onca bilgi var. Neden 1.5 milyar Müslümanların arasından bir avuç bilim adamı çıkıp ta bu bilgileri Kurandan okuyup anlayarak gavurlardan önce keşfedemez yada Allah bir bilgi şimşeği çakıp bu bilgileri beyinlerine göndermez.
Cübbeli hoca gibi Kuranı iyi bilenlerin aklı ancak patatesin üzerindeki Allah yazısını bulmaya yeterli.
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