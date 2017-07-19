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Milli Füze Projeleri için önemli adım!

Türkiye, füze projelerinin geliştirilmesi ve yeni teknolojilere hızlı adapte olunabilmesi adına çok önemli bir adım attı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, füze sistemleri için yeni bir yapılanmaya gitti.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli Füze Projeleri için önemli adım!
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Bora ve Khan füzeleri ile kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirme noktasında önemli bir adım atmıştık. Kendi kara sınırlarımız içinden Kandili vuracak menzile erişen Bora füzesi bir yana Savunma Sanayii Müsteşarlığı daha büyük ölçekli projeler için çalışmaları bürokrasiden ve siyasetin gölgesinden kurtaracak önemli bir adım attı.

Bu bağlamda oluşturulan Füze Yürütme Kurulu, sadece Türkiye’nin kendi füze teknolojilerini geliştirmesi için tam yetkili olacak. Kurul içinde Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, yetkililer, emekli askerler, sektör uzmanları, kıdemli mühendisler gibi birçok isim yer alacak ve tüm çalışmalarını ortak bir sinerji ile geliştirilecek yerel füzelere odaklayacak.

Kurul hem ülke içindeki çalışmaları planlayacak hem de farklı birimlerdeki çalışmaları ve bilgi birikimlerini derleyecek, koordinasyonu sağlayacak. Devletin ve dolayısıyla da siyasilerin gölgesinden kurtularak süreçlerin çok daha hızlı ilerlemesi sağlanabilecek.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’nin kısa vadeli orta ve uzun menzilli füze ihtiyacının karşılanması için Rusya’dan S-400 alınması adına pazarlıklar son aşamada. Bunun yanı sıra İtalya – Fransa ortaklığı ile uzun menzilli füze geliştirme çalışmaları kapsamında da anlaşmaya varılmış durumda.

Türkiye ise özellikle Bora füzelerinin geliştirilmesi kapsamında kendi iç kaynaklarına yönelmişti ancak yerli olarak üretilen füze motorlarının yüksek hızlarda yaşadığı sorunlar basına çok yansımasa da çalışmalardaki en ciddi sorunlardan biri olmuştu. Tabi her çalışma önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi. Dileriz ilerleyen dönemde heyecan verici gelişmelerin taze haberlerini duymaya devam ederiz.


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DarkHellKnightX 1 yıl en beğenilen 9600_G_T
Ben okuyorum
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buffon42 1 yıl
Anca oturduğunuz yerden eleştirin. Siz bir şeyler yapın da görelim. Sanki her şey çok kolay gibi konuşuyorsunuz.
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PC WORKS 1 yıl extinct
üzülüyorum böyle yazanlara, memleketi iyi bir iş yaptığında muhalefet olmak nasıl bir iş aklım almıyor.
1 Yanıt Yanıtla +22
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pej 1 yıl
Böyle çalışmalar yapılıyordur eminim. Yeni alınmış Rus S-400 füzeleri oldukça eski sistem ve orta menzilli. Yenilenen hedef tespit, atış yönlendirme ve füze takip ile ilgili hardware ve software sistemleridir.Yoksa motor, yakıt,gövde v.s artık kaç senedir aynı, İran bile kaç senedir yapıyor.
Bu anlaşma da teknoloji transferi de eminim vardır. Aselsan veya herhangi bir kuruluş elbette yerli füze ile ilgili bilgileri güvenlik sebebi ile kamuoyuna açıklamayacaklardır.
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oray 1 yıl
aselsan ve ssm den ust yetkililerle gorustum. Haber asparagas! boyle kulaktan duyma haberleri nasil yayimliyorsunuz sasiriyorum...
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Bluflame 1 yıl oray
oray
aselsan ve ssm den ust yetkililerle gorustum. Haber asparagas! boyle kulaktan duyma haberleri nasil yayimliyorsunuz sasiriyorum...

okunması gereken tek yorum budur,
DH forum yine habercilikte 1 numara, daalın arkadaşlar görecek bişey yok.
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pej 1 yıl
Kendi savunma sanayimizi kurmaya çalışmamız olumlu. Ama bu işlerin başına siyasi görüşü ne olursa olsun liyakatli insanları getirmek gerek.
Yoksa TÜBİTAK'ın başına getirdiğin eski hayvanat bahçesi müdürü gibi tipleri işin başına dolgun maaşla getirirsen onlarda füzeyi "doğan görünümlü şahin motoru" ile uçurmaya kalkarlar. Ne demek motor yüksek hıza dayanmıyor?
Bizden daha geri ekonomiye ve teknolojiye sahip İran orta menzilli ve Kuzey Kore de ABD'ni vuracak füzeler yapıyor. Elimizde o kadar satın alınmış füze var, açın bakın, koca Türkiye'de hiç mi motordan anlayan kimse yok. Kale grubu Pratt-Whitney ile İzmir'de jet motoru yapıyor.
Gerçi OECD ülkeleri arasında eğitim kalitesi sıralamasında en son sıralardayız, başka ne bekleyeceğiz ki.
Cübbeli hoca bile "çok okursanız kafanız karışır, dini inançlarınız zedelenir, İngilizce öğrenmeye gerek yok, çünkü melekler bilmiyorlar" demedi mi?
Internet'te o kadar Kuran'ın 1400 sene evvel bildirdiği ve son yüzyılda gayrimüslimler tarafında keşfedilmiş onca bilgi var. Neden 1.5 milyar Müslümanların arasından bir avuç bilim adamı çıkıp ta bu bilgileri Kurandan okuyup anlayarak gavurlardan önce keşfedemez yada Allah bir bilgi şimşeği çakıp bu bilgileri beyinlerine göndermez.
Cübbeli hoca gibi Kuranı iyi bilenlerin aklı ancak patatesin üzerindeki Allah yazısını bulmaya yeterli.
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oray 1 yıl
haberdeki en ilginc yan, kurulda Roketsanin olmamasi ??
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itülüzagor 1 yıl
Zamanında 2 patriot için bizi yiyen amerika avrupa vs alayını neyse sınavda made in germany devam.
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BigFella 1 yıl
Bi kac resim koyarlar yıllardan beri, yok mükemmel proje yık mukemmel silah yok mükemmel buluş, sonuç var mı sonuç yapılan bir sey var mı, hep algı üzerine oyunlar, sonuç sıfır
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LambayaFunfDe 1 yıl
Umarım bu anlatılanlar teoride kalmaz
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darkfriairs 1 yıl
Güzel bir haber. Özel teşebbüsün de silah üretmesine ve pazarlamasına imkan verilmeli.
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firat_kilic 1 yıl
3ncü dünya savaşı çıkar ise bu silahlara boşa para yatırıldığı da ortaya çıkar. Hazırda beklemede neler var neler dışarda... bunun yerine milletini kuvvetlendir asgari ücretini arttır. Millete vereceğine silaha veriyorsun. Hemde işsizlik fonunu başka yerlerede kullanıyorsun. Ayıp ötesi. Millet yaşayan ölü zombi maaşı ile hayatta kalmaya çalışıyor para yetmessede diğerini dişliyor... bu füzeyi kime atıcan? zombiyemi bak ekonomik iç savaş var. 1400tl ile bir eve kiraya çık bakayım tek başına ayakta nasıl duracaksın?
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firat_kilic 1 yıl
Milli Asgari Ücret projesi yok mu? Millet yaşayan ölü zombi maaşı ile duruyor.
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