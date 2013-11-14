ABD ordusu, "ArmyCoCreate" isimli yeni bir internet sitesini hayata geçirdi

Askeri konulara yüksek miktarda maddi yatırım yapan Amerika Birleşik Devletleri, askerlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve çözümler üretmek adına "ArmyCoCreate" isimli yeni bir internet sitesini hayata geçirdi.

Askerlerin aktif savaş alanları içerisinde karşılaştıkları her türlü ihtiyaca hızlı çözümler üretmek adına göre yapan REF (Rapid Equipping Force) bölümü ile diğer birçok özel şirketin katkısıyla hayat geçirilen ArmyCoCreate internet sitesi, herkesin kullanıma açık ve ücretsiz bir yapıya sahip. Asker, tasarımcı, mühendis ya da parlak bir fikre sahip herkesin ortak bir alanda askeri sorunları tespit etmesi, çözüm önerileri üretmesi ve bulunan çözümler doğrultusunda prototipler oluşturması için hazırlanan ArmyCoCreate, özellikle askeri araç çözümleri üzerine yönelmiş bir yapıya sahip.

Özellikle aktif savaş alanlarında bulunan askerleri bir araya getirmesi ve tecrübeye dayalı çözüm önerilerini toplaması ile dikkat çeken ArmyCoCreate internet sitesini ve oluşturulan içerikleri burada inceleyebilirsiniz.





https://armycocreate.com