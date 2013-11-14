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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD ordusu, "ArmyCoCreate" isimli yeni bir internet sitesini hayata geçirdi

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ABD ordusu,
Askeri konulara yüksek miktarda maddi yatırım yapan Amerika Birleşik Devletleri, askerlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve çözümler üretmek adına "ArmyCoCreate" isimli yeni bir internet sitesini hayata geçirdi.
Askerlerin aktif savaş alanları içerisinde karşılaştıkları her türlü ihtiyaca hızlı çözümler üretmek adına göre yapan REF (Rapid Equipping Force) bölümü ile diğer birçok özel şirketin katkısıyla hayat geçirilen ArmyCoCreate internet sitesi, herkesin kullanıma açık ve ücretsiz bir yapıya sahip. Asker, tasarımcı, mühendis ya da parlak bir fikre sahip herkesin ortak bir alanda askeri sorunları tespit etmesi, çözüm önerileri üretmesi ve bulunan çözümler doğrultusunda prototipler oluşturması için hazırlanan ArmyCoCreate, özellikle askeri araç çözümleri üzerine yönelmiş bir yapıya sahip. 
Özellikle aktif savaş alanlarında bulunan askerleri bir araya getirmesi ve tecrübeye dayalı çözüm önerilerini toplaması ile dikkat çeken ArmyCoCreate internet sitesini ve oluşturulan içerikleri burada inceleyebilirsiniz.


https://armycocreate.com Yorum Yaz
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selcuksert38 5 yıl en beğenilen
birileri çıkıp söylenir yine bu sitede askeri haberlerin ne işi var diye...
bilmezler tabi gündelik hayatta kullandıkları birçok teknolojinin öncelikle askeri amaçlı çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ve sonradan sivil hayata entegre edildiğini ::))
birileri çıkıp söylenir yine bu sitede askeri haberlerin ne işi var diye...bilmezler tabi gündelik hayatta kullandıkları birçok teknolojinin öncelikle asker...
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yec44 5 yıl
türkiyede olsa

bir taliban militan ı görünce ne yapılmalı?

öneriler

ölü takliti yap gider

talibanı yan çevir

yere düşen keleşleri ne yapıyorsunuz de gider

çelik yelekle mıç

vs vs
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$developer; 5 yıl
selcuksert38

birileri çıkıp söylenir yine bu sitede askeri haberlerin ne işi var diye...bilmezler tabi gündelik hayatta kullandıkları birçok teknolojinin öncelikle askeri amaçlı çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ve sonradan sivil hayata entegre edildiğini ::))


Tam tersi daha çoktur.
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Rizeli55 5 yıl
ABD ordusu , katı devletçi yapıya sahip bir ordu değil yarı özel ve malzeme noktasında da kapitalist bir pazara sahip...ArmyCoCreate ile fikirler yarışacak ve karlı olanlar köşeyi dönecek...Orada "Ordu" da bir tür pazar aslında...
İki tip Ordu var zaten...
-Sayı bazlı
-Nitelik bazlı
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selcuksert38 5 yıl en beğenilen
birileri çıkıp söylenir yine bu sitede askeri haberlerin ne işi var diye...
bilmezler tabi gündelik hayatta kullandıkları birçok teknolojinin öncelikle askeri amaçlı çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ve sonradan sivil hayata entegre edildiğini ::))
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