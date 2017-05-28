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Razer Music, Grammy adayı Anderson .Paak ile büyüyor

Oyuncu ekipmanları ve bilgisayar ürünleri ile yakından tanıdığımız Razer, müzisyenler, yapımcılar ve müzikseverler için kurduğu Razer Music platformunu büyütüyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun ve müzik her zaman birbirini tamamlayan iki parça olmuştur. Oyuncunun atmosfer içerisinde kendisini kaybetmesini ve yoğun tecrübeler yaşamasını sağlayan müzik, Razer için de önem kazanmış durumda. Firma Razer Music platformunu Grammy adayı Anderson .Paak ile büyütüyor

Razer Music

İlk kez 2015 yılında kapılarını ziyaretçilere açan Razer Music, dijital müzik oluşturulması ve müzik performansı için güçlü bir içerik kaynağı ve sosyal bir platform olmayı hedefliyor. Platforma ait resmi web sitesinde modern teknolojilerle müzik yapma konusunda eğitim videolarını ve makalelerini bulmak mümkün. Ayrıca sitedeki ünlü DJ’lerin ücretsiz örneklerini indirebiliyorsunuz. Bugüne kadar Razer Music platformuna deadmau5, Feed Me, Metro Boomin, Carnage ve Dyro gibi ünlü isimler katılmıştı.

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Razer aslında müzik yapımcılarına yönelik olarak Blade serisi dizüstü bilgisayarlarını daha fazla öne çıkarmaya çalışıyor. Firma sadece stüdyo ortamında erişilebilecek performansı Blade modelleri ile taşınabilir olarak sunduklarından emin. Örneğin FL Studio: Producer Edition programı 2016 ve sonrası Razer Blade kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.

Firma Anderson .Paak ortaklığı ile Razer Music platformunun daha da güçleneceğini belirtiyor. Anderson .Paak son olarak 2017 GRAMMY Ödülleri’nde “En İyi Yeni Sanatçı” ve “En İyi Kentsel Çağdaş Albüm” kategorilerinde aday oldu. Bu yılın başında, Pitchfork, USA Today, NPR, Vice ve Complex tarafından “2016’nın En İyisi” olarak seçilmişti. 

 

https://music.razerzone.com/razer-music-2017 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 2 yıl
Chroma aydınlatmalı müzik ovyeeeeee :D
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