ABD ordusunun kullandığı Android uygulamalarında önemli açıklar bulundu

Gelişen teknolojiler askeri alanda da büyük değişimler yaşanmasına sebep oluyor. Bunun farkında olan ABD, askeri kuvvetleri için bazı Android uygulamaları geliştirilerek operasyonlar sırasında birliklere yardımcı olacak hizmetler sunmuş. Bu uygulamaların ikisinde fark edilen önemli bir açık, askerlere ait bilgilerinin dışarıdan erişme açık olduğunu ortaya koydu.

KILSWITCH ve APASS

ZDNet tarafından yayınlanan rapora göre bu uygulamalar KILSWITCH (Kinetik ve düşük maliyetli yazılım entegreli taktiksel muharebe el aleti) ve APASS (Android Hassas Hücum Vuruşu Aracı) olarak adlandırılmışlar. Askerler bu uygulamalara DARPA tarafından üretilen Android mağazası üzerinden ulaşabiliyor. Bu mağazada bulunan uygulamalardan birinin test videosu da YouTube’a eklenmiş. KILSWITCH ve APASS uygulamaları canlı uydu görüntüleri ve iletişim seçenekleri sayesinde ABD askerleri arasında hızla popüler bir hale gelmiş. Ancak raporda yazan bilgiler ışığında uygulamaların gerçek operasyonlarda kullanılma onaylarının olmadığı görünüyor. Tatbikatlar ve eğitim amaçlı görevlerde denenmeleri istenmiş.

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ABD Deniz Kuvvetleri Müfettiş Yardımcısı çoğu askeri şubenin düzgün bir şekilde bilgilendirilmediği için uygulamaların uygunsuz ortamlarda (çatışma bölgeleri) kullanılmasına neden olunduğunu söyledi. Yani askerlere ait bilgiler uzun bir süre boyunca saldırganlar tarafından erişme açık durumdaymış. Geliştiriciler şimdi bulunan güvenlik açığını kapatmak için çalışıyorlar.

https://www.engadget.com/2018/12/20/android-apps-kilswitch-apass-vulnerabilities-navy-report/