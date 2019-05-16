ABD’de güvenlik tehdidi oluşturan telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı

ABD’nin özellikle Çinli üreticilerin sağladığı telekomünikasyon ekipmanlarına karşı tavrı uzun zamandır biliniyor. Bugün ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ulusal acil durum emri ile ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı.

Hedef Huawei

Telekomünikasyon ekipmanı konusunda ilk akla gelen firma Çinli Huawei oluyor. Daha öncesinde güvenlik endişeleri sebebiyle Huawei’ye karşı birçok yaptırım duyumları bulunuyordu. Yine ABD’nin teknolojik altyapısının ve ağ güvenliğinin korunması amacı güdülerek ulusal acil durum emri çıkarıldı. Kısacası Huawei’nin önü kesilmek isteniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre bu karar, bilgi ve iletişim teknolojilerinde güvenlik açıklarına sebep olan yabancılardan Amerika'yı korumayı sağlayacak. Açıklamada tabii ki herhangi bir ülke veya firma ismi geçmiyor. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi hedefin Huawei olduğunu tahmin etmek yanlış olmayacaktır.

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Kısacası ABD ve Çin arasındaki gerilim Huawei'nin işlerini iyice zora sokmuş oldu. Özellikle 5G dönüşümü kapıdayken telekomünikasyon ekipmanı satışları önemli bir mesele. Farklı ülkelerden de Huawei ekipmanlara gelen yasaklama haberleri hatırlanınca firma için işlerin yolunda gitmediği ortada.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48289550