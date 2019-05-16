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ABD’de güvenlik tehdidi oluşturan telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan acil durum emri ile ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı. Hedefin Huawei olduğu tahmin ediliyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonu Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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ABD’de güvenlik tehdidi oluşturan telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı
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ABD’nin özellikle Çinli üreticilerin sağladığı telekomünikasyon ekipmanlarına karşı tavrı uzun zamandır biliniyor. Bugün ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ulusal acil durum emri ile ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı.

Hedef Huawei

Telekomünikasyon ekipmanı konusunda ilk akla gelen firma Çinli Huawei oluyor. Daha öncesinde güvenlik endişeleri sebebiyle Huawei’ye karşı birçok yaptırım duyumları bulunuyordu. Yine ABD’nin teknolojik altyapısının ve ağ güvenliğinin korunması amacı güdülerek ulusal acil durum emri çıkarıldı. Kısacası Huawei’nin önü kesilmek isteniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre bu karar, bilgi ve iletişim teknolojilerinde güvenlik açıklarına sebep olan yabancılardan Amerika'yı korumayı sağlayacak. Açıklamada tabii ki herhangi bir ülke veya firma ismi geçmiyor. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi hedefin Huawei olduğunu tahmin etmek yanlış olmayacaktır.

Ayrıca Bkz. "Intel işlemcilerde yeni açık, performans yine düşecek"
Kısacası ABD ve Çin arasındaki gerilim Huawei'nin işlerini iyice zora sokmuş oldu. Özellikle 5G dönüşümü kapıdayken telekomünikasyon ekipmanı satışları önemli bir mesele. Farklı ülkelerden de Huawei ekipmanlara gelen yasaklama haberleri hatırlanınca firma için işlerin yolunda gitmediği ortada. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48289550 Yorum Yaz
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Sharparrow 3 hf. en beğenilen
Özgürlükler ülkesi abd.... İddşa ediyorum dünyanın en özgür ülkesi Türkiye.. çünkü dünyanın hiçbir yerinde meclise teröristler giremezken bizde rahatça girebiliyorlar.. birde utanmadan yaşadıkları, ekmeğini yedikleri ülkenin meclisinde milletin önünde herkes istiklal marşı okurken bunlar susuyor.. bunlarla kol kola gezenleride görüyor bu millet..!! İşte biz bu kadar özgürüz. Sıkıyorsa bir terörist abd meclisine girsin..!! milletvekili olsun da görelim
Özgürlükler ülkesi abd.... İddşa ediyorum dünyanın en özgür ülkesi Türkiye.. çünkü dünyanın hiçbir yerinde meclise teröristler giremezken bizde rahatça girebil...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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Fiyaka1903 3 hf.
Sıkıyorsa ABD'de bir başkan ülkenin milli telekomünikasyon şirketini yabancıya satmaya kalksın. Kan alırlar kan.. Türkiye öyle mi? Türk Telekom'u çat diye nasıl sattı gavura hemen? Bir savaş çıkarsa dumanla haberleşiriz nasılsa.
Özgürlükler ülkesi,macera dolu Türkiye.
Sıkıyorsa ABD'de bir başkan ülkenin milli telekomünikasyon şirketini yabancıya satmaya kalksın. Kan alırlar kan.. Türkiye öyle mi? Türk Telekom'u çat diye nası...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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neronidas 3 hf.
Bundan anladığım amerikan firmalar ne casusluk yapıyormuş
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1 Avatar
Hendrik Johannes Cruijff 3 hf.
Huawei yasaklanmış evet.ABD yasaklamış.Bugünden itibaren kullanımını.
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svs 3 hf.
Huawei muhtemelen snapdaragon çipseti kullanmadığı için abd tarafından önü kesilmek istendi.
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deoks 3 hf.
Elin çinli firmasını da burda var gücüyle savunanlar neyin kafasını yaşıyor acaba?
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interwap 3 hf.
Amaç Huawei'nin yükselişini engellemek. Özellikle Huawei'nin 5G'de yaptığı atılımlara karşı.


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CoreXXX 3 hf.
abd içindeki tek güvenlik tehdidi kendi polisleri. silahı olmayan masum hamile kadını 5 kurşunla öldüren abd polisi.
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SeKSandDoRT 3 hf. CoreXXX

bireysel silahlanmanın neticesi (SEVİCİLERİNE GELSİN),
bu durumlar için polis uyanık/atik/savuşturucu olmak zorunda,
bazı eyaletlerde 14 yaşında bile ruhsatlı silaha sahip olabiliyorsun,
demek istediğim herkeste silah var ve polise karşı tehlike nerede/nasıl ani bir şekilde gelişebilir kestirmesi zor,
bu yüzden eller tetikte,
HANİ TÜRKİYEDEDE BİREYSEL SİLAHLANMA İSTEYENLER VAR YA, SONUÇLARI BÖYLE OLUYOR İŞTE,
YERLER MERMİYİ, SONRA


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helpmexxc 3 hf.
Fırsattan istifade destek çıkalım teknoloji transferi yapsın altyapıyı yenilesin.
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Askaparta 3 hf.
Abd İhale Lobisi
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Sharparrow 3 hf. en beğenilen
Özgürlükler ülkesi abd.... İddşa ediyorum dünyanın en özgür ülkesi Türkiye.. çünkü dünyanın hiçbir yerinde meclise teröristler giremezken bizde rahatça girebiliyorlar.. birde utanmadan yaşadıkları, ekmeğini yedikleri ülkenin meclisinde milletin önünde herkes istiklal marşı okurken bunlar susuyor.. bunlarla kol kola gezenleride görüyor bu millet..!! İşte biz bu kadar özgürüz. Sıkıyorsa bir terörist abd meclisine girsin..!! milletvekili olsun da görelim
1 Yanıt Yanıtla +39
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Fiyaka1903 3 hf.
Sıkıyorsa ABD'de bir başkan ülkenin milli telekomünikasyon şirketini yabancıya satmaya kalksın. Kan alırlar kan.. Türkiye öyle mi? Türk Telekom'u çat diye nasıl sattı gavura hemen? Bir savaş çıkarsa dumanla haberleşiriz nasılsa.
Özgürlükler ülkesi,macera dolu Türkiye.
2 Yanıt Yanıtla +11
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haxz 3 hf. Sharparrow
Devlet gerçek fetöcüleri temizlememişken fetöyle kolkola gezerken seçim arifesinde algı yaratmak için hizbullahçıları kullananlarda buna dahilmi
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zebvural 3 hf.
Huawei'nin buz dağının arkasındaki sahibi zaten fed'in kurucu sahiplerinden.
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Elsa 3 hf. zebvural
Huawei de Yahudi şirketi o halde
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esmerbuyucu 3 hf.
Biz daha önce yaptık, ULAK(!)
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telefon, huawei ve
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