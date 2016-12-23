Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen’in efsane otomobili elektrikli olarak geri dönüyor

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Volkswagen'in yayınladığı heyecan uyandıran son görseller, efsane T1 modelinin elektrikli olarak geri dönebileceğine işaret ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
18,1b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Global çapta meydana gelen emisyon skandalıyla büyük bir imaj zedelenmesi yaşayan ve sorunlu otomobilleri geri çağırarak milyonlarca dolar zarara uğrayan Volkswagen, diğer taraftan gücünü tekrar toplamasını sağlayacak geleceğe yönelik konsept çalışmalarına da ağırlık vermeye devam ediyor.
Yenilenen e-Golf’ün ardından son Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve otonom sürüş yeteneğine sahip geleceğin elektrikli otomobili olarak nitelendirilen I.D. ile karşımıza çıkan VW, bu kez bir efsaneyi geri döndürmeye hazırlanıyor. Yayınlanan görsellere bakılırsa T1 modelini günümüz teknolojileriyle harmanlayan otomobil devi, yüksek ihtimalle elektrikli Van’ın ilk sinyallerini veriyor.
8-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Detroit Otomobil Fuarı’nda gün yüzüne çıkarılması beklenen ve ismi henüz açıklanmayan aracın genel hatlarıyla oldukça şık bir çizgiye sahip olacağı belirtiliyor. Volkswagen’in elektrik motorlarını aracın ön ve arka kısmında konumlandırdığı, böylelikle muhtemel kayıpların önüne geçilmesini sağlayan modüler elektrik platformuna (MEB) sahip olması beklenen konsept çalışma markanın hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
H34RTL3SS 2 yıl Ofsaytıbozanstoper
Ofsaytıbozanstoper

Yalnız efsane olmuş

direksiyon far stop lambası görünüyor efsane oldunu nerden anladınız
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gxhero 2 yıl
T1 efsane de, bunu pek bilemedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
Hippilik GEri Dönüyor :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asami Zdrenka 2 yıl mementopolis
mementopolis
Hippilik GEri Dönüyor :D

Hippi Resurrection
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RX 480 2 yıl
Emisyon edition 100000'e bırakıyorlarsa alırım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Angelo 2 yıl
Desege var mi hocam desege, ondan haber ver sen hele
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByBaterist 2 yıl
fiyatı ne kadar olacak acaba asıl ben onu merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 2 yıl
görsellerle T1 arasında en ufak bir benzerlik yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-D7F4BA6BC 2 yıl
Tok mu ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01001101 2 yıl Guest-D7F4BA6BC
grkankot2
Tok mu ?

yeni nesil çevre dostu e-Tok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 2 yıl
Özel versiyon olarak Dharma Edition yada Dharma Van seçenekleri olmalı malum Dharma Initiative'in bir çok bilimsel gelişime 70'li ve 80'li yıllarda katkısı oldu güzel reklam kampanyası olur ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ofsaytıbozanstoper 2 yıl
Yalnız efsane olmuş
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H34RTL3SS 2 yıl Ofsaytıbozanstoper
Ofsaytıbozanstoper

Yalnız efsane olmuş

direksiyon far stop lambası görünüyor efsane oldunu nerden anladınız
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrah-e 2 yıl
2030da alınır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ManyakHerif01 2 yıl emrah-e
emrah-e

2030da alınır

ne biliyon belki 2040da alıncak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18148 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otomobil, Volkswagen ve
10 etiket daha konsept tasarım vw volkswagen t1 volkswagen type 2 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl "2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak" 2 yıl Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu 2 yıl Apple'ın olası anlaşmazlıklardaki en büyük silahı: Apple Store 2 yıl Nvidia Hot Fix sürücü yayınlandı 2 yıl Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü 2 yıl Nvidia çalışanları, köpeklerini şirkete götürebiliyor 2 yıl Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum 2 yıl Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı 2 yıl Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı 2 yıl Apple Watch için kameralı kayış CMRA satışa çıkıyor 2 yıl Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak 2 yıl Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak 2 yıl Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı 2 yıl 2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir 2 yıl ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor 2 yıl Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil 2 yıl Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor 2 yıl SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen’in efsane otomobili elektrikli olarak geri dönüyor Sonraki 10nm sürecinde sorunlar var 2 yıl ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme 2 yıl Dünyanın "elektrik üreten" çevre dostu ilk yolu açıldı 2 yıl Hükümetler Facebook'u daha fazla bilgi almak için zorluyor 2 yıl Speedtest, Türkiye’nin internet karnesini açıkladı 2 yıl Robert De Niro, Scorsese'nin yeni filmi The Irishman'de CGI ile gençleştirilecek 2 yıl Oyun endüstrisi 100 milyar dolara yürüyor 2 yıl Telefon, bilgisayar ve televizyonlara 2017 vergisi 2 yıl Ücretsiz kitap takası yapabileceğiniz "Kitap Dostum" uygulaması yayınlandı 2 yıl Büyükelçi cinayetinde polis, katilin iPhone'unu kırmaya çalışıyor [Güncellendi] 2 yıl En küçük USB Tip-C laptop şarjı ile tanışın 2 yıl AMD Polaris 12 resmi sertifika onaylarından geçti 2 yıl Ejder Yalçın: Özel Harekat Polisimizin engel tanımayan muharebe aracı 2 yıl Avrupa Birliği İngiltere'den kişisel verilerin saklanmamasını istedi 2 yıl Yerli İHA'nın model kitinde son aşamaya gelindi 2 yıl LG, ev gereçlerinde güvenlik için ne tür çalışmalar yürütüyor? 2 yıl İşte interneti en hızlı ülkeler: Türkiye ile kıyaslamalı 2 yıl Google'ın vergi önleme planı şirkete 3.6 milyar dolar kazandırdı 2 yıl Bundle kullanıcılarına göre 2016′nın en ilginç haberleri belli oldu 2 yıl 9 milyar dolara yapılıp, 3.2 milyar dolara yıkılacak santralin ilginç hikayesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim