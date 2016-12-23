Volkswagen’in efsane otomobili elektrikli olarak geri dönüyor

Volkswagen, diğer taraftan gücünü tekrar toplamasını sağlayacak geleceğe yönelik konsept çalışmalarına da ağırlık vermeye devam ediyor. Global çapta meydana gelen emisyon skandalıyla büyük bir imaj zedelenmesi yaşayan ve sorunlu otomobilleri geri çağırarak milyonlarca dolar zarara uğrayan, diğer taraftan gücünü tekrar toplamasını sağlayacak geleceğe yönelik konsept çalışmalarına da ağırlık vermeye devam ediyor.

Yenilenen e-Golf’ün ardından son Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve otonom sürüş yeteneğine sahip geleceğin elektrikli otomobili olarak nitelendirilen I.D. ile karşımıza çıkan VW, bu kez bir efsaneyi geri döndürmeye hazırlanıyor. Yayınlanan görsellere bakılırsa T1 modelini günümüz teknolojileriyle harmanlayan otomobil devi, yüksek ihtimalle elektrikli Van’ın ilk sinyallerini veriyor.

8-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Detroit Otomobil Fuarı’nda gün yüzüne çıkarılması beklenen ve ismi henüz açıklanmayan aracın genel hatlarıyla oldukça şık bir çizgiye sahip olacağı belirtiliyor. Volkswagen’in elektrik motorlarını aracın ön ve arka kısmında konumlandırdığı, böylelikle muhtemel kayıpların önüne geçilmesini sağlayan modüler elektrik platformuna (MEB) sahip olması beklenen konsept çalışma markanın hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.