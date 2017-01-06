Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'ye siber saldırı düzenleyen Rus hacker’ların kimlikleri tespit edildi

İstihbarat servisinin Obama’ya gönderdiği raporu gören Amerikalı bir yetkili, Donald Trump’ın başkan seçilmesinde Rusya’nın parmağı olduğunu ve siber korsanların kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,5b
1
47
Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CNN, NBC ve Washington Post’ta yer alan haberlere göre Amerikalı yetkililer Rusya’nın seçimlere yönelik siber saldırı düzenlediğine dair önemli bilgilere ulaştı. İstihbarat servislerinin Barack Obama’ya sundukları raporu gören ve ismi gizli tutulan Amerikalı yetkilinin açıklamalarında ilginç detaylar yer alıyor.
Buna göre Rus hacker’ların sadece Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta ve Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) değil, aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray’ı hedef aldıkları ifade ediliyor. Raporda ayrıca sonuçların açıklanmasıyla bazı üst düzey Rus yetkililerin Trump’ın zaferi için kutlama yaptıkları, saldırıyı gerçekleştiren Rus hacker'ların kimliklerinin de raporda yer aldığını iddia etti.

Joe Biden: Rus siber korsanların izine ulaşıldı

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden raporun Rusya’nın siber saldırılarını açıkça doğruladığını ve Donald Trump’ın iddiaları görmezden geldiğini dile getirdi. Yeni başkanın istihbarat teşkilatlarının açıklamalarını dinlemediğini belirten Biden, buna rağmen herkesten çok şey bildiğini ima etmesinin "Kitabı okumadım ama daha fazla biliyorum." şeklinde değerlendirdi. Biden ayrıca Donald Trump’ın artık başkan olduğunu ve büyümesi, yetişin gibi davranmasının zamanının geldiğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Türk girişim Volt, Here iş birliği ile dünyada bir ilke imza attı"
Trump ise olayın basına yansımasıyla birlikte Twitter hesabından "NBC, Obama'ya sunulan çok gizli raporu nasıl gördü? Onlara bu raporu kim ve neden verdi? Politika!" mesajını paylaştı. Hazırlanan raporun gizli olmayan bölümlerinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı ancak saldırının tüm detaylarının paylaşılmayacağı ifade edildi. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ilkerinanç 2 yıl en beğenilen
2015 kasım türkiye seçimleri katılım oranı yüzde 87.6
2016 kasım amerika seçimleri katılım oranı yüzde 54.9
amerikada demokrasi var türkiyede yok.kafalar hep güzel hep güzel.
2015 kasım türkiye seçimleri katılım oranı yüzde 87.62016 kasım amerika seçimleri katılım oranı yüzde 54.9amerikada demokrasi var türkiyede yok.kafala...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leipold 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 2 yıl
yav he he cia.hile yapıldı diyende cia .oldu canım.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 yıl
antik yunanistan'da ve antik roma'da, antik demokrasi ;
güçlülerin gücü dengeli bir şekilde paylaşma ve yönetme sistemidir.
aradan 5000 yıl geçti, ama hiç bir şey değişmedi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
şu herifin saçını bir tarayın yahu hep saçtan kaybediyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 2 yıl
Obama ve avanesi artik iyice sacmalamaya basladi. Tüyü nereye dikelim diye soruyorlar resmen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Hack konusunda Ruslar iyiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
ABD için gelmiştim ama yorumlar AK Parti... Donald Trump Ak Partiden mi çıkma ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Symbianist 2 yıl
Demokratlar seçimi kaybettiler diye kuduruyorlar. Tramp'ın arkasındayız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Nedir bu Trump hazimsizligi bir sekilde anliyorsunuz da dh'in Trump hazimsizligini anlamakta zorlaniyorum..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Her isi ters giden adam 2 yıl
İs yine bizim ulkenin siyasetine donmus makarnalar havada ucusuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 2 yıl
heeeeeeeeeee Amerikanın kaderini iç işlerini değiştircek kadar uzman insanlar kendilerini gizleyememiş yakalanmışlar öylemi ?
.
umarım amerikan halkı buna inanıcak kadar gerizekalı değildir :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12507 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
rusya, hacker ve
8 etiket daha siber saldırı donald trump amerika korsan Güvenlik Internet Cihan Pehlivan MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Sınır bekçisi Cobra 2'ler geliyor 2 yıl Kayıp AirPod'unuzu bulmanıza yardımcı olacak uygulama çıktı (Güncellendi: Apple uygulamayı kaldırdı!) 2 yıl Arkadaşlarımızı kaybetme korkusuyla sosyal medya bağımlısı olduk 2 yıl Apple, Samsung'un ana vatanında Apple Store açıyor 2 yıl Dell'in 8K monitörü göz sınırlarını zorluyor "UP3218K" 2 yıl Yeni Nissan Leaf otonom sürüş için hazır halde gelecek 2 yıl Çift arka sensörlü ZTE Blade V8 resmiyet kazandı 2 yıl Petrol ve gaz şirketleri yenilenebilir enerji karşısında iflas etti 2 yıl Samsung resmen oyuncu dizüstü segmentinde 2 yıl Türkiye’de en çok hangi otomobil markaları satıyor? 2 yıl Project Ariana ile odanız da oyuna dahil oluyor 2 yıl Samsung son üç yılın en iyi faaliyet karına imza atmak üzere 2 yıl Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile polis internet abone bilgilerine ulaşabilecek 2 yıl 3 kameralı telefon "Snapdragon 835 VR konusunda iddialı" 2 yıl İlk 8GB RAM’li telefon: Asus ZenFone 3 AR 2 yıl Trump'tan Toyota'ya uyarı: Ya ABD'de üret ya da yüksek vergilere hazır ol! 2 yıl Dizel otomobiller otobüs ve kamyonlardan daha fazla zehirli gaz üretiyor 2 yıl FF 91’den daha çıkmadan büyük başarı: 64 binden fazla ön sipariş 2 yıl Bu router evi koruyor! "Norton Core" 2 yıl Deri altından ilaç taşıyan nano robot: Biyobot 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN ABD'ye siber saldırı düzenleyen Rus hacker’ların kimlikleri tespit edildi Sonraki Honda'nın kendini dengeleyen yeni motosikleti iki tekerinin üzerinde durabiliyor 2 yıl Hyundai, Cisco ile birlikte otonom araç geliştiriyor 2 yıl Xiaomi CES 2017'de iPhone'dan daha ince televizyonunu tanıttı 2 yıl MSI'ın çılgın dizüstü bilgisayarları mercek altında 2 yıl HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı 2 yıl Windows 10′un yeni tasarımına ait ilk görüntüler sızdırıldı 2 yıl Microsoft yaklaşan Surface Book 2'yi Intel Kaby Lake ile güçlendirecek 2 yıl Türk girişim Volt, Here iş birliği ile dünyada bir ilke imza attı 2 yıl Yeni LG Gram serisi uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor 2 yıl App Store'un 2016 karnesi: Geliştiricilere 20 milyar dolar ödendi 2 yıl Intel'in VR gözlüğü yakında geliyor 2 yıl Eski Apple mühendislerinden kablosuz park sensörü 2 yıl Nanoteller sayesinde her yerde elektronik baskı görebiliriz 2 yıl LG’den sesle kontrol edilebilen, LCD ekranlı buzdolabı: Smart InstaView 2 yıl TP-Link, CES 2017'de yeni ağ ürünlerini tanıttı 2 yıl 1 dizüstü 3 ekran: Project Valerie 2 yıl LG'den kağıt kadar ince Oled TV ve fazlası "CES 2017 raporu" 2 yıl Bu monitör rüyanıza girebilir LG 38UC99 ön inceleme 2 yıl Samsung QLED TV serisi karşınızda 2 yıl Bomba haber: DJI, Hasselblad’ı satın alıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim