ABD'ye siber saldırı düzenleyen Rus hacker’ların kimlikleri tespit edildi

CNN, NBC ve Washington Post’ta yer alan haberlere göre Amerikalı yetkililer Rusya’nın seçimlere yönelik siber saldırı düzenlediğine dair önemli bilgilere ulaştı. İstihbarat servislerinin Barack Obama’ya sundukları raporu gören ve ismi gizli tutulan Amerikalı yetkilinin açıklamalarında ilginç detaylar yer alıyor.

Buna göre Rus hacker’ların sadece Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta ve Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) değil, aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray’ı hedef aldıkları ifade ediliyor. Raporda ayrıca sonuçların açıklanmasıyla bazı üst düzey Rus yetkililerin Trump’ın zaferi için kutlama yaptıkları, saldırıyı gerçekleştiren Rus hacker'ların kimliklerinin de raporda yer aldığını iddia etti.

Joe Biden: Rus siber korsanların izine ulaşıldı

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden raporun Rusya’nın siber saldırılarını açıkça doğruladığını ve Donald Trump’ın iddiaları görmezden geldiğini dile getirdi. Yeni başkanın istihbarat teşkilatlarının açıklamalarını dinlemediğini belirten Biden, buna rağmen herkesten çok şey bildiğini ima etmesinin "Kitabı okumadım ama daha fazla biliyorum." şeklinde değerlendirdi. Biden ayrıca Donald Trump’ın artık başkan olduğunu ve büyümesi, yetişin gibi davranmasının zamanının geldiğini söyledi.

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Trump ise olayın basına yansımasıyla birlikte Twitter hesabından "NBC, Obama'ya sunulan çok gizli raporu nasıl gördü? Onlara bu raporu kim ve neden verdi? Politika!" mesajını paylaştı. Hazırlanan raporun gizli olmayan bölümlerinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı ancak saldırının tüm detaylarının paylaşılmayacağı ifade edildi. Trump ise olayın basına yansımasıyla birlikte Twitter hesabındanmesajını paylaştı. Hazırlanan raporun gizli olmayan bölümlerinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı ancak saldırının tüm detaylarının paylaşılmayacağı ifade edildi.