ABI Research : Uygulama vitrini açısından Apple en iyi uygulayıcı, Microsoft en yenilikçi





Apple ve Google'ın başı çektiği uygulama mağazası rekabetinde, Windows Phone 8 işletim sisteminin de yükselişi suların ısınacağını gösteriyor. ABI Research mobil platformlarin uygulama stratejisini masaya yatırdı.





Rekabet stratejisi konusunda yapılan analizde genel sıralamada Apple birinci olurken, Google ikinci sırada, Microsoft ise üçüncü sırada yer alıyor.





Uygulayıcılık kategorisinde Apple ilk sırada. Gelir elde etme konusundaki etkili yaklaşımı, uygulama endüstrisi üzerindeki büyük pazar payı, katı bir kısıtlama uygularken büyük bir arşiv de oluşturabilmesi bunun en büyük nedeni. Bu kategoride Google ikinci, RIM ise üçüncü sırada.





Yenilik kategorisinde ise Microsoft ipi göğüslüyor. Uygulama mağazasının rahat bir kullanım sunması ve uygulamaların keşfedilmesi konusunda uygulanan politika bu kategoride Microsoft'u sırtlıyor. Bu kategoride Apple ikinci, Google üçüncü sırada.





Analizde Apple'ın uygulama vitrini açısından birinci olsa da keşfetme konusunda Microsoft’u örnek alması tavsiye ediliyor. Sadece indirme sayısı değil, müşteri memnuniyeti ve ilgisini de ekleyerek gelişmiş bir algoritma ortaya çıkaran Microsoft, böylece en iyi uygulama listelerinin manipüle edilmesinin önüne geçiyor ve geliştiricilere daha fazla imkan tanıyor.

http://www.abiresearch.com/press/apple-ranked-as-top-mobile-app-storefront-ahead-of