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ABI Research : Uygulama vitrini açısından Apple en iyi uygulayıcı, Microsoft en yenilikçi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ve Google'ın başı çektiği uygulama mağazası rekabetinde, Windows Phone 8 işletim sisteminin de yükselişi suların ısınacağını gösteriyor. ABI Research mobil platformlarin uygulama stratejisini masaya yatırdı. 

Rekabet stratejisi konusunda yapılan analizde genel sıralamada Apple birinci olurken, Google ikinci sırada, Microsoft ise üçüncü sırada yer alıyor. 

Uygulayıcılık kategorisinde Apple ilk sırada. Gelir elde etme konusundaki etkili yaklaşımı, uygulama endüstrisi üzerindeki büyük pazar payı, katı bir kısıtlama uygularken büyük bir arşiv de oluşturabilmesi bunun en büyük nedeni. Bu kategoride Google ikinci, RIM ise üçüncü sırada. 

Yenilik kategorisinde ise Microsoft ipi göğüslüyor. Uygulama mağazasının rahat bir kullanım sunması ve uygulamaların keşfedilmesi konusunda uygulanan politika bu kategoride Microsoft'u sırtlıyor. Bu kategoride Apple ikinci, Google üçüncü sırada.    

Analizde Apple'ın uygulama vitrini açısından birinci olsa da keşfetme konusunda Microsoft’u örnek alması tavsiye ediliyor. Sadece indirme sayısı değil, müşteri memnuniyeti ve ilgisini de ekleyerek gelişmiş bir algoritma ortaya çıkaran Microsoft, böylece en iyi uygulama listelerinin manipüle edilmesinin önüne geçiyor ve geliştiricilere daha fazla imkan tanıyor. 

http://www.abiresearch.com/press/apple-ranked-as-top-mobile-app-storefront-ahead-of Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PoseidonunMidillisi 6 yıl
Windowsphone telefon satılmadığını kim söyledi artık windowsphone na geçmek ayrıcalık oldu hem herkesin elinde lumia olması iyi bir şey mi ben telefonumu kullanırken özel hissediyorum
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cosmik 6 yıl
Windows gerçekten takdire şayan iş yaparak taklitsiz özgün bir mobil işletim sistemi çıkardı. Hırsız google ve yandaşı samsung gibi yapmadı.

Umarım daha iyi seviyelere gelir.
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danGerfuLL 6 yıl
WP cihaz satilmadigi muddetce o market biraz zor gelisir.
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mbugra19 6 yıl
geçen gün bir teknoloji mağazasında windows işletim sistemli telefonları inceleme fırsatı buldum.gerçekten çok hoşuma gitti.inanılmaz stabil, efektler çok hoş, arayüz çok güzel ve kullanışlı. uygulama kalitesinde diğer işletim sistemlerini yakaladığı gün (wp8 ile birlikte telefon,tablet, bilgisayar ortak markete sahip olacağı için o günlerin çok uzak olmadığını düşünüyorum) direk nokia lumia serisi bir telefon alırım.tabi maddi durumum da müsait olursa:)
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oktayakgoz 6 yıl
sonuçlar mantıklı gözüküyor. geçenlerde chip de okuduğum bir haberde appstore da 600 bin adet uygulama hiç bir kullanıcı tarafından grüntülenmemiş . buda appstoreun %80 in atıl olduğunu gösteriyor. keşfetme yönü daha iyi olabilir demek ki
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cank1981 6 yıl
by haber DH da çıktı ve WP yi övüyor kıyamet yakın demekki :)
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jakops. 6 yıl
Ertrknz

android çok yalnız :(


Android listede olsa ne, olmasa ne. Bize bi yararı olmadıktan sonra...
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Mr.Simitçi 6 yıl
android çok yalnız :'(
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