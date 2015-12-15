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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ADATA, dayanıklılık odaklı ISSS332 SLC kurumsal SSD modelini duyurdu

Son kullanıcıya yönelik SSD ürünleri ile tanıdığımız ADATA, kurumsal pazara da başarılı ürünler sunuyor. Son ürün ADATA ISSS332 SLC dayanıklılık özelliği ile öne çıkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,2b
1
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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ADATA, dayanıklılık odaklı ISSS332 SLC kurumsal SSD modelini duyurdu


Tüketici pazarı yanında kurumsal pazarlar da üreticiler için büyük önem taşıyor ve buradan elde edilen gelir mail tabloları fazlaca etkiliyor. Bu bakımdan kurumsal pazarda da büyük hareketlilikler yaşanabiliyor. SSD sektöründe de son dönemde kurumsal tarafta önemli yenilikler ve çözümler mevcut. 

ADATA'nın görücüye çıkardığı ISSS332 adındaki kurumsal SSD modeli SLC NAND bellek modülleri kullanıyor ve dayanıklılık odağında geliştirilmiş. Maliyet konusunda çok problemi olmayan kurumsal pazarda SLC NAND bellek modülleri revaçta. Tek seviyeli hücreler barındıran SLC NAND bellekler; hücre başına 100 000 yazma-silme döngüsü, yüksek enerji tasarrufu, daha uzun dayanıklılık süresi gibi özellikler barındırıyor ve maliyeti de haliyle yüksek oluyor. 

ADATA ISSS332 SSD modeli 8GB-256GB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip. 2.5 inçlik yapıda olan SSD modeli 7mm kalınlığında. -40 ve 90 derece arasındaki ısı değerlerinde çalışabilen model hatalar arası zamanda da 2 milyon saate ulaşabiliyor. 

Ürün SATA III 6Gbps arabirimini kullanırken, 560MB/s okuma ve 450MB/s yazma hızlarına erişebiliyor. Otomatik kontrol ve raporlama teknolojisi S.M.A.R.T., daha dengeli veri transferi sağlayan NCQ ile TRIM teknolojilerine yer veren ürün daha çok askeri standartlarda dayanıklılık gösteren dizüstü modelleri, entegre uygulamalar, endüstriyel bilgisayarlar gibi üst seviye platformları hedefliyor. 

ADATA'nın en iyi performansı ve fonksiyonelliği sağlamak adına gerçekleştirdiği A+ testleri bu ürüne de uygulanmış. Donanım seviyesinde güç algılama ve flash koruma sahibi ürün, testlerde de en iyi sonucu vermiş. ADATA, daha düşük maliyetli olması adına bir de MLC NAND modül kullandığı versiyon geliştirmiş. ADATA ISSS332 SSD modeli paket satışlar halinde kurumlara sunulmaya başladı.  

http://www.adata.com/en/industrial/feature/366 Yorum Yaz
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