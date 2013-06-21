Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, ARM tabanlı sunucu işlemcileri ile ilgili yeni bilgiler verdi

5 yıl
796
1
17
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD, ARM tabanlı sunucu işlemcileri ile ilgili yeni bilgiler verdi

Yıl sonunda başlamak üzere sunucu pazarında popüler olması beklenen ARM tabanlı işlemciler, farklı üreticilerin çözümlerinde boy gösterecek. Bunlardan birisi de AMD.

Bu yıl farklı kategorilerde Opteron adı altında sunucu işlemcileri piyasaya sürecek olan AMD, 2014 yılından itibaren de verimlilik adına büyük umutlar beslediği ARM tabanlı 64 bit işlemcilere yol haritasında yer vermeye başlayacak.

AMD'nin Seattle kod adını verdiği ARM tabanlı 64 bit işlemciler, Piledriver çekirdeği taşıyan Varşova ve Steamroller çekirdeği taşıyan Berlin kod adlı işlemciler ile birlikte AMD'nin sunucu işlemcileri yelpazesini oluşturacak. Seattle işlemcileri Cortex-A57 çekirdeğini temel alacak.

Mevcut süper telefonlardan üç kat daha yüksek performans sergileyen Cortex-A57, bugünün üst düzey cihazlarına eş performansı birkaç yıl içerisinde çok daha düşük enerji tüketim değerleriyle giriş seviye modellere taşıyacak. 

Bununla birlikte HD akıllı telefon, 2.5K çözünürlüklü tablet ve 4K monitörlere dizüstü bilgisayarlarla aynı işlem performansı seviyesine çıkaracak olan Atlas kod adlı A57, Cortex-A15'in 64-bit destekli bir takım yapısal güçlendirmeleri bünyesinde barındıran halefi olarak karşımıza çıkacak. Mobil telefonlardan üst düzey sunuculara kadar geniş bir kullanım alanına sahip işlemci 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek.

Seattle işlemcileri 8 ve 16 çekirdek şeklinde ölçeklendirilebilecek ve 2GHz saat hızı civarında çalışacak. Seattle'ın şu anki Opteron X serisi sunucu işlemcilerinden2-4 kat daha fazla performans sergilemesi ve  watt başına da işlemde daha gelişmiş olması bekleniyor. Ayrıca 128GB DRAM, sunucu kalibrasyon şifrelemesi, entegre 10Gb Ethernet desteği, daha iyi enerji verimliliği de sunulacak. AMD bu işlemcilerin yanında Radeon HD rafik birimlerine yer verecek.

AMD tabii ki bütün işi tamamen ARM tabanlı işlemcilere bırakmıyor. Firmanın hedefi Intel'in sunucular için geliştirdiği Atom işlemcilerin karşısına Seattle ile çıkmak. Yüksek güç gerektiren uygulamalar için AMD x86 tasarımlarını kullanmaya devam edecek. Seattle işlemciler gelecek yılın ikinci yarısından sonra piyasaya çıkacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 5 yıl
Arkadaşlar artık süperbilgisayarlar güçlü işlemcilerle kurulmuyor, grafik işlemciler ve az enerji harcayan cpu kombinasyonlarıyla kuruluyorlar. Zaten ARM işlemciler en güçlü işlemciler değildir ama aynı işi yapan en az enerji harcayan en verimli işlemcilerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 5 yıl
ARM düşük enerji harcamaz, ISA olarak da ARM veya x86 nın birbirlerine üstünlüğü yok fazla. Tersi şekilde de x86 fazla güç harcamaz. Olayın yanlış yerinde durup yorum yapıyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 5 yıl
güzel haber bu şu demekdir amd tablet ve telefon pazarına girebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 5 yıl
ssbrutality

Bu Hamle İntel Karşısında AMDmize Kar Sağlamayacaktır.Zira Sunucu Çözümlerinde Kişisel Kanaatim Arm Mimarisi Başarısız Olacaktır,Tıpkı Atom Gibi.Daha Büyük Yatırım Ve Planlara İhtiyacı Var AMDnin.Ps4 Ve Xbox One Çıktıktan Sonra Ne Olur Bilinmez Lakin Buna Odaklı AMD Cephesinde Çıtanın Oldukça Yükseleceği Aşikar.


Microserver alanında Atom'un ne zararını gördün ki Arm'ın ona rakip olmayacağını düşünüyorsun? Micro server için Atom'da Arm'da Jaguar da iyi. Jaguar hepsinden iyi. Dense-server olayında Seamicro ile doğru düzgün eşik atmaya kalkabilecek bile yok.

Eğer karşılaştırmak için özel olarak test/uygulama seçip Xeon E5 ile karşılaştırırsan Calxeda tabanlı server Xeon ile baş edeblir konumda oluyor. Anand'da testi de var. Ama dediğim gibi özel seçilmiş, ARM'ın iyi perf göstermesi için seçilmiş testleri dikkate alırsın. yoksa Xeon ile her alanda hiçbi şansı yok.

AMD'nin ARM server açısından diğer herkesten çok üstün bi konumu. Gerekli iş bağlantıları var, yılların server deneyimi var, güven veren marka imajı var. Server altyapısını işletecek bilgi-deneyimi vs. var. Diğer ARM temelli olanların hiçbirinde bu yok (Calxeda, Applied Micro, Marvel vs. vs.).

ARM server alanında iş yapabilir ise, esasında AMD sayesinde olacak. Calxedanın EnergyCoreları 2 senedir ortada. Doğru düzgün hiçbiyerde yok, bi tek HP Moonshot larda var.

AMD daha yakın zmanda Jaguar çekirdekli Opteron X leri tanıttı. Performans oalrak Atomdan çok çok daha iyi konumdalar ve micro-server / dense-server olayına tamamen uygunlar.

ARM temelli çözümler Jaguar'ın üstüne ne koyabilir şimdiden fikrimiz yok. Çok dolaylı olarak A15'in üstüne 32 bit içn %30 civarında fark koyablir deniyor. O zmana kadar Opteron X 'ler gayet uygun olacak demek.

Micro-server pazarı ve benzer düşük güçlü bazı işlerde, mimarinin önemi genelde en düşük seviyede yer alır. Önemli olan sistemin kapladığı yer ve tükettiği güçdür. Daha sonra da yaptığı işdeki performansı gelir. Performasın sonradan gelmesi, 1 işlemcinin yaptığı işin %10 15 20 30 fazlasını yapman, yapılan işin kalitesini çok fazla etkilemiyorsa o yüzden önemli değil. Çünkü aynı işlemciye %10 15 20 fazladan iş yaptırtabilirsin belki ama 2 işlemcinin işini yaptırtamazsın. Ayrıca server ne kadar yoğun / az yer kaplarsa o kadar avantajlı olur. Seamicro gibi yüksek-yoğunluklu serverlarda (hi dense server), 512 tane Atom işlemciyi taşıyabiliyor. Seamicroda Opteron / Xeon seçenekleri de var. Şimdi Opteron X ile Jaguar ve ileride de A57 ile Atlas da oalcak.

Yukarıda dediğim gibi Calxeda 2 küsür senedir kendisine yardımcı olacak birilerini ararken, Red Hat'dan onay almaya HP'yi ikna etmeye çalışırken AMD'nin bu açıdan daha büyük avantajları var. Demosunu yaptıkları Calxeda'yı anca 24 kart/node dan oluşan sistemleri var. Seamicro kadar büyük değil, yine Seamicro kadar büyük bi interconnect'e de sahip değil.

Applied Micro 2011 den itibaren en hazır ARM V8 server çipi üreticisi gibi duruyordu. En son FPGA üstünde demosunu yaptılar. Ama tekrarlarsam en ileride en hazır olan ARM v8 üreticisi bile kendisine yer bulmaktan uzak.

ARM server olayının peşinden koşanlar arasında en iyi konumda olan şu an için. Ama bu ARM'ın süper bi başarı getireceği veya çok iyi satışlar getireceği vs. anlamına gelmiyor elbette.


Edit: Bahsettiğim 24 node Calxeda temelli server için 20 bin $ civarında para istendğini de ayrıca belirteyim. Yukarıda rekabet hazır olmak olmamak faln onlardan bahsediyordum ya. Bu adamların 20k fiyatını da dahil edin işin içine.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
nedense böyle haberler hiç ilgimi çekmiyo ilinç?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 yıl
x86 ve 64 bit mimarilerinde başarılı oldular da şimdi ARM ile sunucu tarafında olacaklar. Olamazlar değil ama, daha ziyade kişisel kullanım amaçlı sunucu almak isteyenlere yönelik bir şey olabilir belki. Yeterince ucuza olursa ve performansı da fena olmazsa ben bile alabilirim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kreativ 5 yıl
Server olduğunu en sn okudum desem :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnTEC 5 yıl
bu işlemci düşük tüketimli az işlem gücü gerektiren serverler için kullanılacak yani basit bir örnek cloud storage web server gibi düşünün standart bir xeon ve veya opteron serverlerden cloud yaptığınızda hem kurulum maliyeti hemde enerji tüketimi çok yüksek oysaki 100 pc lik bir cloud yapısında 130 watt yerine 20 watt tükettiğinde(misalen) 110*100 11 kwa saatte tasarruf sağlayacaktır , maksat süper bilgisayar kurmak yada render farm oluşturmak olmadığından bu pazar yeni büyüyüen gelecek vaad eden bir pazar olacaktır, şu an windowsun arm tabanlısı olmadığından linux/unix serverlerin at koşturacağı bir pazar....

bu AMD'nin desktop pazarını etkileyecek bir şey değil yani aranızda kaç kişi opteron sistem kullanıyor ? 3d render alan arkadaşlar amd opteron tercih ediyorlar mesela 64 çekirdeklinin cinebench skoru 29 küsür hesap edin... maliyeti 16 bin liracık :)

6164 HE diye bir model var o tam bir çılgınlık 4 x 6164 ( 64 core) cinebench skoru 44 :)
ayrıntı info ( 740 dolar ile 1000 dolar arası fiyatlarla satılıyor kısacası 44 almak için 4000 dolar payılacaksınız demektir) kısacası yaklaşık 20 - 25.000 TL maliyeti olacaktır . bu arada görebildiğim kadarı ile intelin xeon ailesinin bu hıza erişen bir sistemi yok fiyat olarak her zaman olduğu gibi daha pahalı.
mesela aşağıdaki listede ki intel e5 4650 -3600 dolar civarında 4 tane aldığınızı düşünün :) sadece 14000 doları işlemciye bayıldınız :)

hwbot.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 5 yıl
Kreativ
Grafik birimi olarak dünyanın en iyisi olduğunu söylemek mübalağa sayılmaz. Ama amd işlemcileri genellikle çok sıcak çalıştığı ve enerji tüketiminde pinti sayılmıyor. Bu haraketi nvdiaya yönelik olduğunu düşünmekteyim. Tegra plartformunun yerinde belki pazar payında gözü olduğunu düşünüyorum. Zaten ps4 ve xbox onedan sonra belki 5 seneden sonra ilk kez bu kadar güçlendiğinide var sayabiliriz.Bence başarılı olacaktır. işlemci olarak olmasada grafik birimi olarak ilklere imza atmasını istiyorum.

Çok yanlış anlamışsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kreativ 5 yıl
Grafik birimi olarak dünyanın en iyisi olduğunu söylemek mübalağa sayılmaz. Ama amd işlemcileri genellikle çok sıcak çalıştığı ve enerji tüketiminde pinti sayılmıyor. Bu haraketi nvdia'ya yönelik olduğunu düşünmekteyim. Tegra plartformunun yerinde belki pazar payında gözü olduğunu düşünüyorum. Zaten ps4 ve xbox one'dan sonra belki 5 seneden sonra ilk kez bu kadar güçlendiğinide var sayabiliriz.
Bence başarılı olacaktır. işlemci olarak olmasada grafik birimi olarak ilklere imza atmasını istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 5 yıl
Bu Hamle İntel Karşısında AMD'mize Kar Sağlamayacaktır.Zira Sunucu Çözümlerinde Kişisel Kanaatim Arm Mimarisi Başarısız Olacaktır,Tıpkı Atom Gibi.Daha Büyük Yatırım Ve Planlara İhtiyacı Var AMD'nin.Ps4 Ve Xbox One Çıktıktan Sonra Ne Olur Bilinmez Lakin Buna Odaklı AMD Cephesinde Çıtanın Oldukça Yükseleceği Aşikar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 5 yıl
Yorumlar yeniden eskiye doğru listelenmektedir. Sıralamayı değiştirmek için sağdaki menüyü kullanabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
796 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, arm ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Mobilite: Apple iOS 7, HTC Butterfly S, Sony Xperia Z Ultra, Galaxy S4 Zoom ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim