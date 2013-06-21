AMD, ARM tabanlı sunucu işlemcileri ile ilgili yeni bilgiler verdi





Yıl sonunda başlamak üzere sunucu pazarında popüler olması beklenen ARM tabanlı işlemciler, farklı üreticilerin çözümlerinde boy gösterecek. Bunlardan birisi de AMD.





Bu yıl farklı kategorilerde Opteron adı altında sunucu işlemcileri piyasaya sürecek olan AMD, 2014 yılından itibaren de verimlilik adına büyük umutlar beslediği ARM tabanlı 64 bit işlemcilere yol haritasında yer vermeye başlayacak.





AMD'nin Seattle kod adını verdiği ARM tabanlı 64 bit işlemciler, Piledriver çekirdeği taşıyan Varşova ve Steamroller çekirdeği taşıyan Berlin kod adlı işlemciler ile birlikte AMD'nin sunucu işlemcileri yelpazesini oluşturacak. Seattle işlemcileri Cortex-A57 çekirdeğini temel alacak.





Mevcut süper telefonlardan üç kat daha yüksek performans sergileyen Cortex-A57, bugünün üst düzey cihazlarına eş performansı birkaç yıl içerisinde çok daha düşük enerji tüketim değerleriyle giriş seviye modellere taşıyacak.





Bununla birlikte HD akıllı telefon, 2.5K çözünürlüklü tablet ve 4K monitörlere dizüstü bilgisayarlarla aynı işlem performansı seviyesine çıkaracak olan Atlas kod adlı A57, Cortex-A15'in 64-bit destekli bir takım yapısal güçlendirmeleri bünyesinde barındıran halefi olarak karşımıza çıkacak. Mobil telefonlardan üst düzey sunuculara kadar geniş bir kullanım alanına sahip işlemci 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek.





Seattle işlemcileri 8 ve 16 çekirdek şeklinde ölçeklendirilebilecek ve 2GHz saat hızı civarında çalışacak. Seattle'ın şu anki Opteron X serisi sunucu işlemcilerinden2-4 kat daha fazla performans sergilemesi ve watt başına da işlemde daha gelişmiş olması bekleniyor. Ayrıca 128GB DRAM, sunucu kalibrasyon şifrelemesi, entegre 10Gb Ethernet desteği, daha iyi enerji verimliliği de sunulacak. AMD bu işlemcilerin yanında Radeon HD rafik birimlerine yer verecek.





AMD tabii ki bütün işi tamamen ARM tabanlı işlemcilere bırakmıyor. Firmanın hedefi Intel'in sunucular için geliştirdiği Atom işlemcilerin karşısına Seattle ile çıkmak. Yüksek güç gerektiren uygulamalar için AMD x86 tasarımlarını kullanmaya devam edecek. Seattle işlemciler gelecek yılın ikinci yarısından sonra piyasaya çıkacak.