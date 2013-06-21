AMD, ARM tabanlı sunucu işlemcileri ile ilgili yeni bilgiler verdi

Haber Editörü
Yıl sonunda başlamak üzere sunucu pazarında popüler olması beklenen ARM tabanlı işlemciler, farklı üreticilerin çözümlerinde boy gösterecek. Bunlardan birisi de AMD.
Bu yıl farklı kategorilerde Opteron adı altında sunucu işlemcileri piyasaya sürecek olan AMD, 2014 yılından itibaren de verimlilik adına büyük umutlar beslediği ARM tabanlı 64 bit işlemcilere yol haritasında yer vermeye başlayacak.
AMD'nin Seattle kod adını verdiği ARM tabanlı 64 bit işlemciler, Piledriver çekirdeği taşıyan Varşova ve Steamroller çekirdeği taşıyan Berlin kod adlı işlemciler ile birlikte AMD'nin sunucu işlemcileri yelpazesini oluşturacak. Seattle işlemcileri Cortex-A57 çekirdeğini temel alacak.
Mevcut süper telefonlardan üç kat daha yüksek performans sergileyen Cortex-A57, bugünün üst düzey cihazlarına eş performansı birkaç yıl içerisinde çok daha düşük enerji tüketim değerleriyle giriş seviye modellere taşıyacak.
Bununla birlikte HD akıllı telefon, 2.5K çözünürlüklü tablet ve 4K monitörlere dizüstü bilgisayarlarla aynı işlem performansı seviyesine çıkaracak olan Atlas kod adlı A57, Cortex-A15'in 64-bit destekli bir takım yapısal güçlendirmeleri bünyesinde barındıran halefi olarak karşımıza çıkacak. Mobil telefonlardan üst düzey sunuculara kadar geniş bir kullanım alanına sahip işlemci 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek.
Seattle işlemcileri 8 ve 16 çekirdek şeklinde ölçeklendirilebilecek ve 2GHz saat hızı civarında çalışacak. Seattle'ın şu anki Opteron X serisi sunucu işlemcilerinden2-4 kat daha fazla performans sergilemesi ve watt başına da işlemde daha gelişmiş olması bekleniyor. Ayrıca 128GB DRAM, sunucu kalibrasyon şifrelemesi, entegre 10Gb Ethernet desteği, daha iyi enerji verimliliği de sunulacak. AMD bu işlemcilerin yanında Radeon HD rafik birimlerine yer verecek.
AMD tabii ki bütün işi tamamen ARM tabanlı işlemcilere bırakmıyor. Firmanın hedefi Intel'in sunucular için geliştirdiği Atom işlemcilerin karşısına Seattle ile çıkmak. Yüksek güç gerektiren uygulamalar için AMD x86 tasarımlarını kullanmaya devam edecek. Seattle işlemciler gelecek yılın ikinci yarısından sonra piyasaya çıkacak.
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Microserver alanında Atom'un ne zararını gördün ki Arm'ın ona rakip olmayacağını düşünüyorsun? Micro server için Atom'da Arm'da Jaguar da iyi. Jaguar hepsinden iyi. Dense-server olayında Seamicro ile doğru düzgün eşik atmaya kalkabilecek bile yok.
Eğer karşılaştırmak için özel olarak test/uygulama seçip Xeon E5 ile karşılaştırırsan Calxeda tabanlı server Xeon ile baş edeblir konumda oluyor. Anand'da testi de var. Ama dediğim gibi özel seçilmiş, ARM'ın iyi perf göstermesi için seçilmiş testleri dikkate alırsın. yoksa Xeon ile her alanda hiçbi şansı yok.
AMD'nin ARM server açısından diğer herkesten çok üstün bi konumu. Gerekli iş bağlantıları var, yılların server deneyimi var, güven veren marka imajı var. Server altyapısını işletecek bilgi-deneyimi vs. var. Diğer ARM temelli olanların hiçbirinde bu yok (Calxeda, Applied Micro, Marvel vs. vs.).
ARM server alanında iş yapabilir ise, esasında AMD sayesinde olacak. Calxedanın EnergyCoreları 2 senedir ortada. Doğru düzgün hiçbiyerde yok, bi tek HP Moonshot larda var.
AMD daha yakın zmanda Jaguar çekirdekli Opteron X leri tanıttı. Performans oalrak Atomdan çok çok daha iyi konumdalar ve micro-server / dense-server olayına tamamen uygunlar.
ARM temelli çözümler Jaguar'ın üstüne ne koyabilir şimdiden fikrimiz yok. Çok dolaylı olarak A15'in üstüne 32 bit içn %30 civarında fark koyablir deniyor. O zmana kadar Opteron X 'ler gayet uygun olacak demek.
Micro-server pazarı ve benzer düşük güçlü bazı işlerde, mimarinin önemi genelde en düşük seviyede yer alır. Önemli olan sistemin kapladığı yer ve tükettiği güçdür. Daha sonra da yaptığı işdeki performansı gelir. Performasın sonradan gelmesi, 1 işlemcinin yaptığı işin %10 15 20 30 fazlasını yapman, yapılan işin kalitesini çok fazla etkilemiyorsa o yüzden önemli değil. Çünkü aynı işlemciye %10 15 20 fazladan iş yaptırtabilirsin belki ama 2 işlemcinin işini yaptırtamazsın. Ayrıca server ne kadar yoğun / az yer kaplarsa o kadar avantajlı olur. Seamicro gibi yüksek-yoğunluklu serverlarda (hi dense server), 512 tane Atom işlemciyi taşıyabiliyor. Seamicroda Opteron / Xeon seçenekleri de var. Şimdi Opteron X ile Jaguar ve ileride de A57 ile Atlas da oalcak.
Yukarıda dediğim gibi Calxeda 2 küsür senedir kendisine yardımcı olacak birilerini ararken, Red Hat'dan onay almaya HP'yi ikna etmeye çalışırken AMD'nin bu açıdan daha büyük avantajları var. Demosunu yaptıkları Calxeda'yı anca 24 kart/node dan oluşan sistemleri var. Seamicro kadar büyük değil, yine Seamicro kadar büyük bi interconnect'e de sahip değil.
Applied Micro 2011 den itibaren en hazır ARM V8 server çipi üreticisi gibi duruyordu. En son FPGA üstünde demosunu yaptılar. Ama tekrarlarsam en ileride en hazır olan ARM v8 üreticisi bile kendisine yer bulmaktan uzak.
ARM server olayının peşinden koşanlar arasında en iyi konumda olan şu an için. Ama bu ARM'ın süper bi başarı getireceği veya çok iyi satışlar getireceği vs. anlamına gelmiyor elbette.
Edit: Bahsettiğim 24 node Calxeda temelli server için 20 bin $ civarında para istendğini de ayrıca belirteyim. Yukarıda rekabet hazır olmak olmamak faln onlardan bahsediyordum ya. Bu adamların 20k fiyatını da dahil edin işin içine.
bu AMD'nin desktop pazarını etkileyecek bir şey değil yani aranızda kaç kişi opteron sistem kullanıyor ? 3d render alan arkadaşlar amd opteron tercih ediyorlar mesela 64 çekirdeklinin cinebench skoru 29 küsür hesap edin... maliyeti 16 bin liracık :)
6164 HE diye bir model var o tam bir çılgınlık 4 x 6164 ( 64 core) cinebench skoru 44 :)
ayrıntı info ( 740 dolar ile 1000 dolar arası fiyatlarla satılıyor kısacası 44 almak için 4000 dolar payılacaksınız demektir) kısacası yaklaşık 20 - 25.000 TL maliyeti olacaktır . bu arada görebildiğim kadarı ile intelin xeon ailesinin bu hıza erişen bir sistemi yok fiyat olarak her zaman olduğu gibi daha pahalı.
mesela aşağıdaki listede ki intel e5 4650 -3600 dolar civarında 4 tane aldığınızı düşünün :) sadece 14000 doları işlemciye bayıldınız :)
hwbot.org/...
Çok yanlış anlamışsın.
Bence başarılı olacaktır. işlemci olarak olmasada grafik birimi olarak ilklere imza atmasını istiyorum.