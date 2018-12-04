AMD Athlon 200GE hız aşırtılabiliyor

Çok uygun fiyat etiketi ile Intel’in Pentium ve Celeron işlemcilerinin karşısına çıkan AMD Athlon 200GE APU modelinin işlemcisi hız aşırtılabiliyor. MSI tarafından AM4 anakartlara sunulan bir güncelleme çarpan kilidini de açtı.

AMD Athlon 200GE özellikleri ve fiyatı

AMD Athlon 200GE işlemcisinde 2 Zen çekirdeği ve 4 izlek birimi yer alıyor. Taban hızı 3.2GHz. Çekirdek başı 512KB Seviye 2 ön bellek belirlenirken paylaşımlı Seviye 3 ön bellek ise 4MB olarak belirlenmiş.

3 Vega işlem birimi ile toplamda 192 Stream işlemcisi barındırıyor. Saat frekansı 1000MHz seviyesinde. Grafik için PCI-Express 3.0 x4 dezavantaj gibi duruyor. TDP değeri ise 35W. İşlemci 55$ fiyat etiketine sahip.

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Kasım ayı için yayınlanan BIOS güncellemesinde AGESA 1.0.0.6 gibi bellek uyumluluğunu geliştirme ve bazı yamalar yer alıyordu. Bununla birlikte yanlışlıkla AMD Athlon 200GE işlemcisinin hız aşırtılmasını sağlayan bir optimizasyonun da olduğu anlaşıldı.

MSI B450 Gaming Pro Carbon AC üzerinde yapılan testlerde 1.35V ile 3.8GHz seviyesine hız aşırtılmış ve yüzde 100 denge sağlanmış. Uzmanlar 3.9GHz için 1.4V vCore gerektiğini ifade ediyorlar. Yine bellek hızı da DDR4-2666MHz seviyesine sabit ancak zamanlamalarla da oynanabiliyor.

Sadece 55$ fiyat etiketine sahip bir işlemcinin hız aşırtılıyor olması fiyat-performansına önemli bir katkı yapacaktır. Elbette bu yanlışlıkla olduğu için diğer markalardan böyle bir hareket gelecek mi merak konusu.