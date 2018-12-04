Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Athlon 200GE hız aşırtılabiliyor

AMD’nin giriş seviyesindeki Athlon 200GE çift çekirdekli APU modeli hız aşırtılabiliyor. MSI anakartlara yapılan bir güncelleme ile keşfedilen özellik ilgi çekecek.
5 ay
10,5b
1
21
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çok uygun fiyat etiketi ile Intel’in Pentium ve Celeron işlemcilerinin karşısına çıkan AMD Athlon 200GE APU modelinin işlemcisi hız aşırtılabiliyor. MSI tarafından AM4 anakartlara sunulan bir güncelleme çarpan kilidini de açtı.

AMD Athlon 200GE özellikleri ve fiyatı

AMD Athlon 200GE işlemcisinde 2 Zen çekirdeği ve 4 izlek birimi yer alıyor. Taban hızı 3.2GHz. Çekirdek başı 512KB Seviye 2 ön bellek belirlenirken paylaşımlı Seviye 3 ön bellek ise 4MB olarak belirlenmiş.

3 Vega işlem birimi ile toplamda 192 Stream işlemcisi barındırıyor. Saat frekansı 1000MHz seviyesinde. Grafik için PCI-Express 3.0 x4 dezavantaj gibi duruyor. TDP değeri ise 35W. İşlemci 55$ fiyat etiketine sahip.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Vivo NEX Dual ile ilgili basın görselleri de geldi"

Kasım ayı için yayınlanan BIOS güncellemesinde AGESA 1.0.0.6 gibi bellek uyumluluğunu geliştirme ve bazı yamalar yer alıyordu. Bununla birlikte yanlışlıkla AMD Athlon 200GE işlemcisinin hız aşırtılmasını sağlayan bir optimizasyonun da olduğu anlaşıldı.

MSI B450 Gaming Pro Carbon AC üzerinde yapılan testlerde 1.35V ile 3.8GHz seviyesine hız aşırtılmış ve yüzde 100 denge sağlanmış. Uzmanlar 3.9GHz için 1.4V vCore gerektiğini ifade ediyorlar. Yine bellek hızı da DDR4-2666MHz seviyesine sabit ancak zamanlamalarla da oynanabiliyor.

Sadece 55$ fiyat etiketine sahip bir işlemcinin hız aşırtılıyor olması fiyat-performansına önemli bir katkı yapacaktır. Elbette bu yanlışlıkla olduğu için diğer markalardan böyle bir hareket gelecek mi merak konusu.

 

https://www.techpowerup.com/250214/msi-goofup-unlocks-overclocking-on-amd-athlon-200ge Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolferto 5 ay en beğenilen a_y_k_u_t
aynı işlemciyi intel yaptimi yerlere göklere sığdıramazsınız 3.8 de 5400 ile kıyaslamışlar oyunlar açmışlar test etmişler bazı oyunlarda g5400 ü tokatlıyor gelmiş g4560 diyor .amd zaten bu işlemciyi çıkarırken performans canavarı diye üretmedi apu düsük grafikli espor oyunlarında işini görsün diye üretti ona görede uygun bi fiyat belirledi .şimdi bu işlemciyi idare etsin diye alırsın bu anakartla yarın olur bi gpu alırım dersin hızını aşırtırım kullanirim adam sana daha iyisini vaadetmiyor ki ya 2 cekirdek kapaliysa 4 olursa ozaman yok yav diger 4 cekirdekler gbi performanslı değil aldatmacamı diyeceksin
aynı işlemciyi intel yaptimi yerlere göklere sığdıramazsınız 3.8 de 5400 ile kıyaslamışlar oyunlar açmışlar test etmişler bazı oyunlarda g5400 ü tokatlıyor gel...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murat8361 3 ay
Arkadaşlar bubg lite çıkacakmış düşük sistem yetecekmiş . bu oyun için 2200g li apu sistemmi daha mantıklı yoksa bu 200ge yi alıp mehşur rx460 ıda eklemekmi daha mantıklı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
die_caprio 3 ay murat8361
Hocam bende ilk bu işlemciden alacaktım ama ileriye dönük uzun bir süre masraf yapmamak için 2200g sipariş verdim.4 çekirdek işlemciden aşağısı sorun artık bu saatten sonra.dolarin ne olacağı belli değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 5 ay
Son bios Msi A320 anakart ile 3.6ghz denedim bios da hız aşırtılmış görünüyor ama cpu z de yine fabrika hızı görünüyor. Performans testi de aynı sonucu verdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 5 ay
Bunda da eski Apu larda ki gibi bir ekran kartı alıp çift kart gibi gösterebiliyormuyuz? eskiden R7 mi R5 mi tam hatırlamıyorum kart alıp çift ekran kartlı gibi kullanabiliyorduk. Bunda da var mı? @ekrem71 @fx57
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaMounT99229 5 ay kraix
EKREM71 var derse de inanma yok derse de inanma hızlı derse de yavaş derse de inanma ama FX57 adı ile donanım haber + donanım incelemelerinden sorumlu Erdi beyin dediklerine göre güvenle hareket edebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
oynamayı düşündüğünüz oyunun
youtube de fps değerini görmeden
yatırım yapmayın !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay
Celeron 300A ne işlemciydi arkadaş. Hem fiyatı Pentium II lere göre çok daha ucuzdu, hem de direkt %50 overclock oluyordu. İnsan o günleri özlüyor...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 5 ay
Çekirdek de açılırsa şaşırmam.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orange dragon 5 ay
Lan artık 4 çekirdek istiyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 5 ay
Kimse yazmadan söyleyeyim bu işlemciyle sakın oyun odaklı bilgisayar toplamayı düşünmeyin. İstediğiniz kadar hız aşırtma yapın bu işlemci, salonunuzdaki televizyon için ekran kartsız küçük bir sistem yapmak için üretilmiş bir işlemci. Hız aşırtma yapıp 3.6Ghz'de çalıştırdığım halde pentium g4560'dan %10 daha kötü performans verdi. Bazı testlerde athlon 200ge daha iyiymiş gibi gösterilmiş ama kanmayın. Klasik yeni çıkanı daha iyi gösterme oyunları..
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 5 ay a_y_k_u_t
aynı işlemciyi intel yaptimi yerlere göklere sığdıramazsınız 3.8 de 5400 ile kıyaslamışlar oyunlar açmışlar test etmişler bazı oyunlarda g5400 ü tokatlıyor gelmiş g4560 diyor .amd zaten bu işlemciyi çıkarırken performans canavarı diye üretmedi apu düsük grafikli espor oyunlarında işini görsün diye üretti ona görede uygun bi fiyat belirledi .şimdi bu işlemciyi idare etsin diye alırsın bu anakartla yarın olur bi gpu alırım dersin hızını aşırtırım kullanirim adam sana daha iyisini vaadetmiyor ki ya 2 cekirdek kapaliysa 4 olursa ozaman yok yav diger 4 cekirdekler gbi performanslı değil aldatmacamı diyeceksin
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaMounT99229 5 ay a_y_k_u_t
dediklerinde haklı olmak ile beraber zaten üretirken oyun değil 1080P video ve basit office internet işleri diye üretildi kalkıp buna rağmen 200ge alıp sonra yandım kül oldum İNTEL şöyle böyle diyenin aklından şüphelenmek lazım çünkü bu ürünün oyun iddiası yok bir RYZEN 3 2200G gibi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10456 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, amd athlon 200ge ve
4 etiket daha msi b450 gaming pro carbon ac İşlemci Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Kripto madencilik için 415 bin router hacklendi 5 ay 5G destekli Qualcomm Snapdragon 855 duyuruldu 5 ay Google’dan hem iOS hem de Android için arayüz geliştirme platformu, Flutter 5 ay Uzay ve yeryüzü teleskopları 100’den fazla öte gezegen’i ortaya çıkardı 5 ay Volkswagen, dizel ve benzinli modellerin fişini çekmeye hazırlanıyor 5 ay Xiaomi çift yönlü ZMI Aura şarj istasyonunu duyurdu 5 ay Google Wing, teslimat drone’unu Avrupa’da kullanmaya başlıyor 5 ay Sony Xperia XZ4'ün teknik özellikleri sızdırıldı 5 ay Fortnite yapımcısı Epic Games'den Steam’e rakip dijital oyun mağazası 5 ay Pixel 3 ve 3 XL büyük bir güncelleme aldı 5 ay Google profilinize göre arama sonuçlarını değiştiriyor olabilir 5 ay Tesla'dan Model Y ile ilgili önemli açıklama 5 ay NASA şimdi de asteroite ulaştı: İşte OSIRIS-REx uzay aracının görevi 5 ay OnePlus 6T mercek altında: Çok hızlı, daha iddialı 5 ay Ekrana gömülü ön kameraya sahip Lenovo Z5s, 6 Aralık'ta geliyor 5 ay Valeroa iki günde kırıldı 5 ay Otomobil satışlarındaki kötü gidişat devam ediyor 5 ay Elektrikli Hyundai Kona'nın menzili yanlış ölçülmüş: İşte yeni değerler 5 ay Yeni nesil Galaxy Watch ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelebilir 5 ay Seagate 16TB kapasiteli disklerin testlerine başladı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN AMD Athlon 200GE hız aşırtılabiliyor Sonraki Türk Telekom, AKK’yi kaldırıyor 5 ay Kansere karşı “fazerli” mücadele 5 ay Microsoft PowerPoint'e canlı altyazı ve açıklama özelliği geliyor 5 ay 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilenen ilgi çekici otomobiller [Galeri] 5 ay Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yeni mürettebatıyla tanışın: Yapay zekâ CIMON 5 ay Saç ekimi sonrası 12. gün | Ekilenler uzuyor 5 ay Grammy adayları Apple Music üzerinden açıklanacak 5 ay İnsanın evrim yolculuğu-1: İnsanlardan önce ne vardı? 5 ay Microsoft havlu attı: Edge yerine Chrome tabanlı yeni bir tarayıcı geliyor 5 ay Samsung, Galaxy A8 Star'ın portre modunun tanıtımında stok fotoğraf kullandı 5 ay Mitsubishi Electric yeni bir mobil haritalama sistemi geliştirdi 5 ay Tumblr yetişkin içeriği yasaklayacağını açıkladı 5 ay Türkçe seslendirmeli Command & Conquer: Rivals indirmeye sunuldu 5 ay Türk Telekom, AKN ve AKK'yı kaldıracak mı? Sınırsız internet mümkün mü? 5 ay Apple 5G destekli iPhone'u 2020'ye kadar piyasaya sürmeyecek 5 ay Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı 5 ay NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı 5 ay Captain Marvel filminin yeni fragmanı yayımlandı 5 ay Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak 5 ay Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün lansman tarihi açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim