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Xiaomi Mi 9 Pro ve Mi Mix 4 modelleri 24 Eylül tarihinde tanıtılacak

Xiaomi’nin merakla beklenen yeni çerçevesiz amiral gemisi Mi Mix 4 ve daha iyi donanıma sahip Mi 9 Pro modelleri 24 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacak.
3 sa.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Eylül ayı akıllı telefon dünyası açısından oldukça hareketli geçiyor. IFA 2019 fuarındaki tanıtımlarla başlayan hareketlilik Xiaomi Mi 9 Lite ve NEX 3 5G ile devam etti. İlerleyen günlerde Huawei Mate 30 ve ardından yine Xiaomi’nin Mi Mix 4 modelini göreceğiz.

Mi Mix 4 özellikleri ve fiyatı

Firmanın dağıtmaya başladığı davetiyelerde 24 Eylül itibariyle Çin’de bir tanıtım yapılacağını ifade ediyor. Davetiyenin şeklinden Mi Mix 4 amiral gemisinin tanıtılacağı anlaşılırken Mi 9 Pro modelinin de tanıtılacağı daha önce gündeme gelmişti.

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Mi Mix serisi akıllı telefon pazarında çerçevesiz ekran trendini ateşleyen seri olmuştu. Serinin yeni modeli de ilgi görecek. Mekanizmalı ön kamera sayesinde daha agresif bir ekran-kasa oranına sahip olan Mi Mix 4 modelinde Snapdragon 855+ yonga seti, 12GB RAM, 1TB depolama kapasitesi, 4500mAh kapasiteli batarya, 40W hızlı şarj yer alıyor. 108MP çözünürlüğündeki ana kamera ise sektörde bir ilk olacak. Telefonun 550$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan Mi 9 Pro modelinde 6.39 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdragon 855+ yonga seti, 4000mAh batarya, 30W hızlı şarj şeklinde özellikler olması bekleniyor. Bu iki telefonun 5G versiyonlarıyla da hazır olacağı belirtiliyor.

Akıllı telefonlar yanında MIUI 11 kullanıcı ara yüzünün ve yeni bir Mi TV modelinin de tanıtımda görücüye çıkması bekleniyor.

 


https://www.gsmarena.com/xiaomi_confirms_mi_9_pro_and_mi_mix_4_launch_event_set_for_september_24-news-39195.php Yorum Yaz
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arandur 1 sa.
Mi9T Pro aldım yeni. Mi9 Pro çentikli olacağından, Mi Mix 4 ise her zamanki gibi çok pahalı olacağından ötürü bu satın almayla bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. 5G'nin de gelmesine en az 2 sene var.
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mcclayn6 2 sa.
düz ekran telefon şahin s gibi artık , edge ekran olmayan tel boş telefon. özelliklede 6.5 inç ÜZERİ değilse
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mpolat35 3 sa.
Mi mix düz ekranla (edge olmayan bir ekran) gelir inşallah.
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StarSOzi 2 sa. mpolat35
Katılıyorum edge saçmalığına girmez işallah, sadeliğini bozmaz
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Fx_57,5 1 sa. mpolat35
edge ekranın tek eksisi ekran koruyucu film sıkıntısı,bu modellerde ekrandan parmak izi okumada olunca x2 kat sıkıntı.
edge ekrana alışınca diğer düz ekranlar çağdışı gib kalıyor.
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