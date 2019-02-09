AMD Navi mimarisi Ekim ayına sarktı

AMD’nin 7nm sürecindeki ilk oyuncu ekran kartı Radeon VII’yi piyasaya sürmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken önemli bir gelişme daha yaşandı. Meraklı beklenen Navi mimarisi gecikiyor.

Öncelikler farklı

Normalde geçen yıl açıklanan ilk planlara göre oyunculara Vega 2 biriminin sunulması beklenmiyordu. Onun yerine yaz aylarında 7mn sürecindeki Navi 12 mimarisi ile Radeon RX 600 serisinin piyasaya çıkacağı gündeme gelmişti.

Bununla birlikte CES 2019 fuarında bir sürpriz yaşandı ve Radeon VII oyunculara yönelik olarak tanıtıldı. Şimdi ise Navi mimarisinin en erken Ekim ayına kadar sarktığı haberleri gündeme gelmeye başladı.

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AMD’nin bu sürpriz kararının arkasında ne var net olarak bilinmiyor ancak kaynaklar 7nm üretim sürecinin planlaması ile ilgili olduğunu tahmin ediyor. Bilindiği üzere GlobalFoundries, 7nm sürecini daha fazla geliştirmeyeceği için bu alanda AMD ile ortaklığını sonlandırmıştı. AMD de TSMC’ye yönelmek zorunda kalmıştı.

Bu yıl firma 7nm sürecinde 3 farklı üretim yapıyor: Sunuculara EPYC 3000 serisi, masa üstüne Ryzen 3000 serisi ve Vega 2 grafik birimi. Ekran kartı tarafında yoğun bir üretim yok ancak işlemci tarafı oldukça önemli ve Intel’e karşı büyük bir rekabet söz konusu. AMD’nin bu bakımdan ağırlığı işlemci tarafına kaydırdığı ifade ediliyor.

Hali hazırda Radeon RX 590 ekran kartı orta seviyede mücadeleye devam ediyor. Radeon VII ise sınırlı sayıda üretime devam edecek. Görülen o ki yıl içerisinde AMD’nin rakibi Nvidia’ya karşı önemli bir hamlesi olmayacak gibi. Muhtemelen GTX 1600 serisinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.