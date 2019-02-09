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AMD Navi mimarisi Ekim ayına sarktı

Bu yıl hemen tüm yongalarını 7nm sürecinde üretecek olan AMD öncelikleri değiştirdi. İlk etapta Zen 2 mimarisini hacimli üretime sokacak olan firma sonrasında Navi mimarisine geçecek.
3 ay
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1
29
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin 7nm sürecindeki ilk oyuncu ekran kartı Radeon VII’yi piyasaya sürmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken önemli bir gelişme daha yaşandı. Meraklı beklenen Navi mimarisi gecikiyor.

Öncelikler farklı

Normalde geçen yıl açıklanan ilk planlara göre oyunculara Vega 2 biriminin sunulması beklenmiyordu. Onun yerine yaz aylarında 7mn sürecindeki Navi 12 mimarisi ile Radeon RX 600 serisinin piyasaya çıkacağı gündeme gelmişti.

Bununla birlikte CES 2019 fuarında bir sürpriz yaşandı ve Radeon VII oyunculara yönelik olarak tanıtıldı. Şimdi ise Navi mimarisinin en erken Ekim ayına kadar sarktığı haberleri gündeme gelmeye başladı.

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AMD’nin bu sürpriz kararının arkasında ne var net olarak bilinmiyor ancak kaynaklar 7nm üretim sürecinin planlaması ile ilgili olduğunu tahmin ediyor. Bilindiği üzere GlobalFoundries, 7nm sürecini daha fazla geliştirmeyeceği için bu alanda AMD ile ortaklığını sonlandırmıştı. AMD de TSMC’ye yönelmek zorunda kalmıştı.

Bu yıl firma 7nm sürecinde 3 farklı üretim yapıyor: Sunuculara EPYC 3000 serisi, masa üstüne Ryzen 3000 serisi ve Vega 2 grafik birimi. Ekran kartı tarafında yoğun bir üretim yok ancak işlemci tarafı oldukça önemli ve Intel’e karşı büyük bir rekabet söz konusu. AMD’nin bu bakımdan ağırlığı işlemci tarafına kaydırdığı ifade ediliyor.

Hali hazırda Radeon RX 590 ekran kartı orta seviyede mücadeleye devam ediyor. Radeon VII ise sınırlı sayıda üretime devam edecek. Görülen o ki yıl içerisinde AMD’nin rakibi Nvidia’ya karşı önemli bir hamlesi olmayacak gibi. Muhtemelen GTX 1600 serisinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 

https://www.techpowerup.com/252382/no-amd-radeon-navi-before-october-report Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 3 ay en beğenilen jac0B0
Playstation 4'den ne gördük ki Playstation 5'den ne görelim? Saçma sapan oyun fiyatları, üç beş tane exc oyunu medium kalitede oynayacağız diye binlerce tl para vermenin manası yok.
Playstation 4'den ne gördük ki Playstation 5'den ne görelim? Saçma sapan oyun fiyatları, üç beş tane exc oyunu medium kalitede oynayacağız diye binlerce tl par...
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Mete Can Karahasan 3 ay -MoDeStUs-
Herhalde sıkıntı yaşıyor. Intel'in 10nm'de nasıl kıvrandığını görmediğinize inanmam. Üst kademe üretim çok maliyetli olmaya başladı bu gpu zarı da 300mm2'yi geçik; AMD'nin 7nm'den esas para kazanmayı beklediği Rome işlemcileri 80mm^2 - maaliyette telefon işlemcisinden farksız.
Herhalde sıkıntı yaşıyor. Intel'in 10nm'de nasıl kıvrandığını görmediğinize inanmam. Üst kademe üretim çok maliyetli olmaya başladı bu gpu zarı da 300mm2'yi ge...
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wolwes 1 ay
Atı alan üsküdarı geçti satış grafiklerini 1660,1660ti,2060 linç ediyor bari 3.nesil ryzenleri tanıtsa da artık daha fazla kan kaybetmese AMD. Adored tv'ye falan bildiğin odenek vermesi teşekkür etmesi lazım AMD'nin,bu kadar zamandır milleti oyaladıkları için.
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dribblingmaster 1 ay
+next gen çıkana kadar 480le devam.
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Juan Cobra 1 ay
Gelirse Ekim'e kadar...
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MogoLKhan 3 ay
Konsol dışında Xbox harici yalan onun da tek eksiği online oynamak için para yatırman. Hem donanımı iyi hemde oyun fiyatları daha uygun Ps ye göre.
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guzmann06 3 ay MogoLKhan
PC ve PS4 varken Xboxun yüzüne bakılmaz. Exclusive oyunu yok . HALO mu ne var. Oda bedava verseler oynamam. Nintedo switch bile daha ilgi çekici Zelda var.
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cyraxus 3 ay
Naviyi bekliyordum dayanamadım vega aldım. Bekle bekle nereye kadar.Mimarinin değişeceğini sanmıyorum performansı da vega dan biraz fazla yada yakın olur diye düşünüyorum. Artık sonraki upgrade i 2022 de fln yaparım büyük ihtimalle 3. Gen amd 7 nm cpu ddr5 ve artık rayt li amd gpu su mu olur yeni mimari mi olur bilmem.
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tiger cage 3 ay
şaşırdıkmı iyikide dün rx 590 almışım piyasaya girişi fiyatların oturması vs,,,, 1 yılı bulur
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jac0B0 3 ay
Playstation 5; 2019 son çeyrekte çıkacağı konuşuluyordu, 2020ye güncellenir.
Intel ve Nvidia pata küte parça çıkartmasına karşın AMD çok yavaş kalıyor.
Bol bol RX570 ve RX580 satıldı ve 2020ye kadar da çok satacağa benziyor.
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Mutlak.Sıfır 3 ay jac0B0
Playstation 4'den ne gördük ki Playstation 5'den ne görelim? Saçma sapan oyun fiyatları, üç beş tane exc oyunu medium kalitede oynayacağız diye binlerce tl para vermenin manası yok.
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tahir40 3 ay
Bu saatten sonra çıkarsa Ekime kadar...
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powerring 3 ay
Navi maliyetleri ve güç tüketimini düşürmeyecekse anlamsız olacak. AMD'nin Navi'yi bekletmesi çok da anlamsız değil. RTX 2080ti haricinde AMD'de karşılığı olmayan kart zaten yok. CPU kanadından önemli bir gelişme olabilir. Mesele Ray tracing teknolojisini 16 çekirdekli yeni işlemcinin bir fonksiyonu haline getirebilirler.
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guzmann06 3 ay
rx 590 çıkalı 2-3 ay olmuşken. Amd eldeki üretim fazlası rx 570-580leri zararına komik fiyatlara satarken, Ekim ayına uygun fiyara yükse perfomanslı gpular beklemek hayalcilik. Bu çıkacak gpular ucuz olmayacak yada performasnlı. AMD düzgün bir akrt çıkartsın ilk ben alırım. 300 dolara rtx 2060 perfromansını 180w tdp ile versin. Koşa koşa gidip alıcam. 16 gb vrame gerek yok. 6 gb vram yeter.
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