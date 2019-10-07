Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung farklı elektrik iletimi ile DRAM belleklerde daha fazla alan kazanıyor

    Samsung DRAM belleklerde katmanların içerisinden elektrik iletimi yaparak neredeyse yüzde 50 civarında kapasite kazanmayı başarmış. Teknoloji ilk olarak HBM2 belleklerde kullanılacak.
    3 gün
    1,7b
    1
    1
    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bellek üreticilerinin daha az zar alanında daha fazla kapasite elde etmek için çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok katmanlı yapıların yanı sıra elektrik iletiminde de farklı çözümler kullanılıyor.

    Silikon içi iletim

    Samsung’un üzerinde çalıştığı silikon içerisinde elektrik hatlarını ileten TSV teknolojisi bu alanda önemli bir avantaj sağlıyor. Çok katmanlı yapılarda elektrik iletimini katman kenarlarından hatlarla iletmek yer kapladığı için TSV teknolojisi öne çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Garmin yeni Star Wars temalı akıllı saatlerini duyurdu"

    Samsung katmanların içerisinde elektrik hatlarını geçiriyor ve bu şekilde 12 DRAM katmanına kadar çıkılabiliyor. Ayrıca katmanlar arasında da boşluk bir miktar daha azaltılıyor ve alandan kazanılıyor. Böyle bir yapıda en az 60 bin iletim deliği yer alıyor. Kenardan elektrik iletimi ile 8 katman kullanılabilen bir alanda içeriden elektrik iletimi ile 12 katman kullanılabiliyor.

    12 katmanlı TSV yapısı geleneksel yönteme göre biraz daha maliyetli olduğu için Samsung bunu henüz son kullanıcı ürünlerine yansıtmayı düşünmüyor. Yapı ilk olarak 24GB kapasiteli bir HBM2 bellekte kullanılacak. Sonrasında kurumsal müşterilere yönelik olarak bu sayı daha da artacak.

     


    https://www.slashgear.com/samsung-12-layer-3d-tsv-stacks-12-dram-chips-in-the-same-space-as-8-07594321/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    samsung bi dur artık yeter günde 50 tane yeni bir şey keşfediyon bu dünyaya fazlasın sen git marsa yerleş. biz dünyayılar savaş seviyoz kan seviyoz silah üretiyoz birbirimizi kesiyoz öldürüyoz. bunları seviyoz biz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Bir haftalık pil ömrü sunan Sharp S7 tanıtıldı 3 gün Toyota, robotları eğitmek için VR teknolojisini kullanıyor 3 gün Microsoft, Outlook uygulamasını Galaxy Watch modellerine getirdi 3 gün Eylül 2019 da sıcaklık rekoru kırdı! 3 gün Sony, PS4 oyun konsolunda yer alan Facebook desteğini sonlandırıyor 3 gün Google doküman uygulamaları yeni tasarıma kavuştu 3 gün Oyuncu odaklı telefonlara Google standardı geliyor 3 gün Instagram'da yer alan "takip" sekmesi kaldırılıyor 3 gün Apple Watch için henüz yayınlanmamış bir uyku uygulaması keşfedildi 3 gün Rus hacker grubu Chrome ve Firefox tarayıcılarını modifiye ederek tüm şifreli trafiği izleyebiliyor 3 gün iOS 13 için Instagram artık karanlık moda sahip oldu 3 gün Joker filmi, Türkiye'de de gişe rekoru kırdı 3 gün Facebook uygulaması Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geçti 3 gün AMD Radeon RX 5500 ekran kartı duyuruldu 3 gün macOS Catalina indirmeye sunuldu 3 gün Satürn'ün 20 yeni uydusu keşfedildi: Jüpiter rekorunu kaybetti 3 gün Samsung Galaxy S11 spektrometreli kamera sistemi ile gelecek 3 gün PS4 Remote Play bu hafta tüm Android telefonlar tarafından desteklenecek 3 gün BİM'de 1150TL'ye satılan telefon | Meizu Note 8 incelemesi 3 gün Interceptor dronu, düşman İHA’larını kaba kuvvetle imha ediyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung farklı elektrik iletimi ile DRAM belleklerde daha fazla alan kazanıyor Sonraki Kuşlara hafızasal bilgiler öğretildi 4 gün HTC yeniden amiral gemisi üretecek 4 gün 120 FPS'lik film Gemini Man, Türkiye'de 60 FPS izlenebilecek 4 gün iPhone 11 kullanıcıları ekran camının kolay çizilmesinden şikayetçi 4 gün Rick and Morty: 4. sezonun ilk fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı 4 gün Volkswagen, performans modellerinde kullandığı R logosunu yeniledi 4 gün 16 inç MacBook Pro, Apple'ın bugüne kadarki en hızlı şarj edilen laptopu olabilir 4 gün TCL, 5G destekli bir BlackBerry telefon planlarının olmadığını açıkladı 4 gün Galaxy Fold 2, S Pen desteğiyle gelebilir 4 gün 2 bin Tesla otomobil batarya problemi yüzünden geri çağrılabilir 4 gün Garmin yeni Star Wars temalı akıllı saatlerini duyurdu 4 gün Kendisi küçük fiyatı büyük! Palm Phone Türkiye’de 4 gün Yeni BMW 1 Serisi Türkiye fiyatı belli oldu 4 gün Tesla, pil üretimi alanında uzman bir şirketi daha saflarına kattı 4 gün Galaxy S11 serisi, 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılabilir 4 gün Sony Xperia 8 yüksek fiyat etiketiyle duyuruldu 4 gün Chrome'un mobil versiyonuna, web sayfalarını bilgisayarınıza gönderme özelliği geldi 4 gün Northrop Grumman’ın uydulara yakıt ikmali yapacak uzay aracı 9 Ekim’de fırlatılıyor 4 gün Joker, birden fazla rekorla gişelere inanılmaz bir giriş yaptı 4 gün Opioid kullanımını tespit eden nefes testi geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    Oyuncu Fareleri Karşıtları Birliği - PROTESTO
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim