AMD Radeon RX 590 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

AMD’nin uzun bir süredir oyuncu tarafında yaşanan boşluğu doldurmak adına yaptığı Polaris 30 hamlesi bugün itibariyle resmiyet kazandı. Henüz AMD tarafından bir duyuru gelmemiş olsa da üretici ortaklar kendi modellerini duyurmaya başladı.

PowerColor Red Devil RX 590 8GB GDDR5 özellikleri ve fiyatı

İlk duyuru PowerColor’dan geldi. Red Devil serisine eklenen yeni RX 590 ekran kartı hem fiyat etiketi hem de fiyatına göre sunduğu yüzde 10 performans avantajı ile oyuncuları etkilemeye çalışacak.

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PowerColor Red Devil RX 590 8GB GDDR5 ekran kartı 12nm sürecinde Polaris 30 XT çekirdeği barındırıyor. 2304 Stream işlemci bulunan kartta 144 desen haritalama birimi ve 32 ROP birimi yer alıyor.

Ekran kartı 1576MHz frekans değerine ulaşabilirken GDDR5 bellek 256GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. 7 TFLOPS işlem performansı ile yüksek ayarlarda Full HD oyun tecrübesi mümkün hale geliyor.

PowerColor Red Devil RX 590 8GB GDDR5 ekran kartı 8-pin + 6-pin güç bağlantısı barındırırken 8mm + 6mm nikel kaplama ısı boruları da en iyi ısı transferini sağlıyor. Mute Fan teknolojisi ile fanlar 50 derece altında pasif duruma geçiyor ve enerji verimliliğine katkı yapıyor.

Red Devil RX 590 ekran kartı beraberinde 180$ değerinde Resident Evil 2, Devil May Cry 5 ve The Division oyun hediyeleri ile geliyor. Fiyatı ise 280$ gibi oldukça rekabetçi bir seviyede belirlenmiş. Bakalım diğer üreticilerin rakamları ne olacak?