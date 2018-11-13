Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon RX 590 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyata modern bir ekran kartı arayanların imdadına AMD Radeon RX 590 yetişti. Uygun fiyata çok iyi bir performans sunacak olan AMD Radeon RX 590 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
23b
1
55
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin uzun bir süredir oyuncu tarafında yaşanan boşluğu doldurmak adına yaptığı Polaris 30 hamlesi bugün itibariyle resmiyet kazandı. Henüz AMD tarafından bir duyuru gelmemiş olsa da üretici ortaklar kendi modellerini duyurmaya başladı.

PowerColor Red Devil RX 590 8GB GDDR5 özellikleri ve fiyatı

İlk duyuru PowerColor’dan geldi. Red Devil serisine eklenen yeni RX 590 ekran kartı hem fiyat etiketi hem de fiyatına göre sunduğu yüzde 10 performans avantajı ile oyuncuları etkilemeye çalışacak.

Ayrıca Bkz. "SK Hynix daha verimli 10nm sürecinde 8Gb DDR4 DRAM bellek geliştirdi"

PowerColor Red Devil RX 590 8GB GDDR5 ekran kartı 12nm sürecinde Polaris 30 XT çekirdeği barındırıyor. 2304 Stream işlemci bulunan kartta 144 desen haritalama birimi ve 32 ROP birimi yer alıyor.

Ekran kartı 1576MHz frekans değerine ulaşabilirken GDDR5 bellek 256GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. 7 TFLOPS işlem performansı ile yüksek ayarlarda Full HD oyun tecrübesi mümkün hale geliyor.

PowerColor Red Devil RX 590 8GB GDDR5 ekran kartı 8-pin + 6-pin güç bağlantısı barındırırken 8mm + 6mm nikel kaplama ısı boruları da en iyi ısı transferini sağlıyor. Mute Fan teknolojisi ile fanlar 50 derece altında pasif duruma geçiyor ve enerji verimliliğine katkı yapıyor.

Red Devil RX 590 ekran kartı beraberinde 180$ değerinde Resident Evil 2, Devil May Cry 5 ve The Division oyun hediyeleri ile geliyor. Fiyatı ise 280$ gibi oldukça rekabetçi bir seviyede belirlenmiş. Bakalım diğer üreticilerin rakamları ne olacak?

 

https://www.techpowerup.com/249516/powercolor-announces-the-amd-radeon-red-devil-rx-590-8gb-gddr5-graphics-card Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nightsniffer 6 ay en beğenilen
Kartın Sapphire Nitro gibi modelleri 1800-1900 TL gibi olur. Paylaşılan test değerleri doğruysa RX 580'in üzerine %22 civarında performans eklemişler. 1070'e bu kadar yakın bir kartın Freesync gibi bir nimetle bu fiyata satılması ve bu kadar oyun vermesi harika.
Kartın Sapphire Nitro gibi modelleri 1800-1900 TL gibi olur. Paylaşılan test değerleri doğruysa RX 580'in üzerine %22 civarında performans eklemişler. 1070'e b...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lana-Del-Rey 6 ay
RX 480
RX 580 (480+OC)
RX 590 (480+++OC+NM)
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 6 ay
Keşke para birimimiz $ olsaydı, şimdi bu kart bedavaydı ama TL ile değil.. 🤔🤔
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
OPTİMİST 6 ay
Şunun fiyatı iyiymiş aslında ama TR'ye göndermiyorlar. Gönderime açılsa 60 usd vergi+gümrük binse 285 dolara iyi seçenek olurdu
amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkem0707 6 ay
Tek diyebilecgm sey rx 570 im var ac odysy 3 de mukemmel gorsel sonuc oluyrm freesync da cabasi :) nvidia ati farkrtmez bizi uzmesin yeter :) alacaklara h.olsun nesemizi bozmayalm survival turkiye de evde oturup oyun oynamak disardan daha iyidir alin bi kart takilin iste bosverin iyisi kotusu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 6 ay
gtx 1060-gtx 1070 arasını doldurmuş.
gtx 1060 ti gibi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Kartımız ölü doğdu gibi gözüküyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
8erk 6 ay
Hala aynı kartları brushlayıp piyasaya sürüyor amd ya bir anda ryzen gibi patlatacak bombayı ya hep böyle devam edecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cronus75 6 ay
220-240 dolara 580, 350 dolara Vega 56 alınabilirken 280-300 dolara hiç alınabilitesi yok. Testlerde kapalı kasada boost saat hızını koruyamadığı görülüyor. Sadece market algısını çekmek, RTX çıkışının odaklanmasını dağıtmak ve daha çok 570-580 satmak için yapılmış bir hareket. Ayrıca yeni 1080'den kırpılmış 1060 GDDR5x kartlarına çin pazarında cevap verebilmek için.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
stream işlemcilerde değişiklik olmadığı için maalesef artık 580 değil 590 alınması daha mantıklı çok ucuzsa 580 de alınabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Polaris mimarisinin en doruk noktası Overclocklanmaktan 1200 lerden 1600 lere getirdiler bide nm iyişleştirildi keşke shader sayısıda değişseydi 279$ fiyatı ile alınır testlerde ilk defa 1060 net geçen kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Ya bu 1060 karşılaştırması nedir ? adamlar 2.5 sene önce çıkardı bu kartı arkadaş ! sen sene olmuş 2019 kart çıkartıyosun 1060 a rakip diyosun. Adam düşük bütçeli 2060 çıakrıyorum dese bırak senin 590 nı 690 gelse eline su dökemeyecek...Şuan amd nin atağı 2k serisi olmalıydı onlara rakip olmalıydı 2.5 sene önce çıkan karta değil yanlış hamle... Ha sakın 2k ya alırız diye beklemeyin.fiyat en az 3000 tl olur. Nvidia tarafı zaten rtx 2070 i 3.500 tl ye satıyor. 590 nıda 3 lü cf yapsanzı zaten anca bi 2070 eder. Fanboy değilim ama at gözlüklerinide çıkarmak lazım sene 2019 oluyor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 6 ay
TR fiyatı 2000 olur. Biz de yarı fiyatına ikinci el 580 alırız artık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22971 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, radeon rx 590 ve
6 etiket daha red devil rx 590 Ekran Kartı Donanım Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Almanya, elektrikli araçlar için batarya üretimine 1 milyar euro ayırdı 6 ay Origin Access Premier İnceleme 6 ay Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı 6 ay Bir başka Facebook açığı ile ilgili detaylar ortaya çıktı 6 ay The Game Awards 2018 adayları açıklandı: İşte yılın en iyileri 6 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Horizon 3 6 ay Google'ın tarayıcı tabanlı resim optimizasyon aracı Squoosh hizmete başladı 6 ay Huawei, 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı telefon çıkaracak 6 ay 1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi 6 ay Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi 6 ay Resmi olarak duyuruldu: Game of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak? 6 ay Petrol fiyatları 2020’li yıllarda zirve yapabilir 6 ay Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları 6 ay Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor 6 ay Web uygulamaları en az yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriklere sahip olacak 6 ay Özel yapay zekâ birimine sahip Exynos 9820 yonga seti duyuruldu 6 ay Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak 6 ay Mozilla, Firefox Test Pilot'a eklediği 2 yeni kullanışlı özelliği duyurdu 6 ay Eski nasa astronotu, Drone'ları kolayca kontrol etmek için joystick geliştiriyor 6 ay Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu 6 ay GÖRÜNTÜLENEN AMD Radeon RX 590 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı 6 ay Yeni BMW M3 öncesi ısınma turları; M340i xDrive 374 beygirlik motoruyla tanıtıldı 6 ay Akıllı televizyonlar ile interaktif reklamlar yükselişe geçti 6 ay SK Hynix daha verimli 10nm sürecinde 8Gb DDR4 DRAM bellek geliştirdi 6 ay Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek 6 ay Volkswagen sahipleri artık araçlarını Apple Siri ile kontrol edebilecek 6 ay Vivo Y95 tanıtıldı! 6 ay Apple doğruladı: T2 yongası üçüncü parti tamir işlemlerini engelliyor 6 ay Intel 5G modem planlarını hızlandırıyor 6 ay PUBG, Playstation 4 için resmi olarak duyuruldu: İşte çıkış tarihi 6 ay Samsung, TV'leri beyinle kontrol edebileceğimiz bir teknoloji üzerinde çalışıyor 6 ay Şehrin gürültüsünden kurtulun "Sennheiser HD4.50BTNC incelemesi" 6 ay Haksız fiyat artışı şikayetleri için HFA-Bildirim uygulaması yayında 6 ay Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek 6 ay BlaBlaCar girişiminden önemli birleşme hamlesi 6 ay Google Play Games for Change finalistleri belli oldu 6 ay Galaxy S10 Lite nokta çentik tasarımı ile gelebilir 6 ay Dev uzantılı alan adları herkese açılıyor 6 ay Lexus hibrit sedanları ile performans ve verimliliği buluşturuyor 6 ay Amazon Fashion artık Türkiye’de! Amazon.com.tr Moda mağazası açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim