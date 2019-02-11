AMD Radeon VII piyasada

AMD’nin tanıtıldığından bu yana spekülasyonları bir türlü dinmeyen Radeon VII ekran kartı nihayet piyasaya çıktı. Global piyasalara az sayıda dağıtımı yapılan dünyanın ilk 7nm ekran kartının devamı gelecek mi merak konusu.

AMD Radeon VII özellikleri ve fiyatı

AMD Radeon VII adıyla tanıtılan ekran kartı haliyle alt seviye oyunculara yönelik değil. Daha çok üst seviyede Nvidia’nın RTX 2000 serisi ile rekabet etmeyi amaçlıyor. 4K oyunlarda 60 kare/saniye hızları en büyük silahı olacak.

7nm sürecindeki Vega 20 grafik birimini temel alan Radeon VII ekran kartı 3840 Stream işlemcisine sahip ve 1.8GHz hızlarına ulaşabiliyor. 16GB HBM 2 bellek 1TB/s bant genişliğine ulaşabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Trump yönetimi Çinli telekom firmalarına komple yasak getirebilir"

Radeon VII için Avrupa’da belirlenen fiyat etiketi 736 Avro civarında. Radeon VII veya entegre bir bilgisayar sistemi alanlara ise Resident Evil 2, Devil May Cry 5 ve The Division 2 oyunları hediye ediliyor. Bu oyunlar Radeon VII ile optimize edilmiş durumda.

En çok merak edilen ise stokların durumu. Bilindiği üzere ülkelere birkaç düzine ekran kartı gönderildiği gündeme gelmişti. İngiltere 100, Fransa ve İspanya 20 ekran kartı olarak ilk partide satışa başladı. Çin yeni yılı nedeniyle üretimin hali hazırda biraz kısıtlı olduğu ifade ediliyor. Sonrasında bir miktar daha bu rakamlara takviye yapılabilir.

Ülkemizde ise henüz bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmış değil. Büyük bileşen perakendecilerinde bir hareketlilik gözükmüyor ancak Avrupa’daki dağıtıma bakarak ilk etapta ülkemize de 10 tane civarında geleceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Fiyatı ise döviz kurları baz alınarak 6000TL civarı veya üzerinde olacaktır.