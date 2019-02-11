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AMD Radeon VII piyasada

Sınırlı sayıda piyasaya çıkan dünyanın ilk 7nm oyuncu ekran kartı Radeon VII sahiplerine ulaşmaya başladı. Yakın zamanda üretim artmazsa bu kartları karaborsada görebiliriz.
3 ay
6,7b
1
44
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin tanıtıldığından bu yana spekülasyonları bir türlü dinmeyen Radeon VII ekran kartı nihayet piyasaya çıktı. Global piyasalara az sayıda dağıtımı yapılan dünyanın ilk 7nm ekran kartının devamı gelecek mi merak konusu.

AMD Radeon VII özellikleri ve fiyatı

AMD Radeon VII adıyla tanıtılan ekran kartı haliyle alt seviye oyunculara yönelik değil. Daha çok üst seviyede Nvidia’nın RTX 2000 serisi ile rekabet etmeyi amaçlıyor. 4K oyunlarda 60 kare/saniye hızları en büyük silahı olacak.

7nm sürecindeki Vega 20 grafik birimini temel alan Radeon VII ekran kartı 3840 Stream işlemcisine sahip ve 1.8GHz hızlarına ulaşabiliyor. 16GB HBM 2 bellek 1TB/s bant genişliğine ulaşabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Trump yönetimi Çinli telekom firmalarına komple yasak getirebilir"

Radeon VII için Avrupa’da belirlenen fiyat etiketi 736 Avro civarında. Radeon VII veya entegre bir bilgisayar sistemi alanlara ise Resident Evil 2, Devil May Cry 5 ve The Division 2 oyunları hediye ediliyor. Bu oyunlar Radeon VII ile optimize edilmiş durumda.

En çok merak edilen ise stokların durumu. Bilindiği üzere ülkelere birkaç düzine ekran kartı gönderildiği gündeme gelmişti. İngiltere 100, Fransa ve İspanya 20 ekran kartı olarak ilk partide satışa başladı. Çin yeni yılı nedeniyle üretimin hali hazırda biraz kısıtlı olduğu ifade ediliyor. Sonrasında bir miktar daha bu rakamlara takviye yapılabilir.

Ülkemizde ise henüz bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmış değil. Büyük bileşen perakendecilerinde bir hareketlilik gözükmüyor ancak Avrupa’daki dağıtıma bakarak ilk etapta ülkemize de 10 tane civarında geleceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Fiyatı ise döviz kurları baz alınarak 6000TL civarı veya üzerinde olacaktır.

 

https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-vii-world%E2%80%99s-first-7nm-gaming-gpu-now-available.html Yorum Yaz
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Manhunt Three 3 ay en beğenilen Whippoorwill
Kesin sorunludur, rtx serisi de sütten çıkmış ekran kartları iken kimse başına bela almasın doğru. Nvidia bile bu kadar iyi pazarlayamaz herhalde...
1 Yanıt Yanıtla +14
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GameboyColor 3 ay
Görevimiz insanları uyarmak bu aralar sağda solda çok fazla kişi "hiç yeni kartlara bulaşmayın yapılacak en iyi şey ikinci el gtx 1000 serisi almakdır" diye yazılar yazıyor kim bunlar evet bildiniz ikinci el bölümünde fpssi güncellemeden güncellemeye azalan ve bir an önce ellerinden çıkarmak istedikleri gtx 1000 serisi kart sahipleri
Görevimiz insanları uyarmak bu aralar sağda solda çok fazla kişi "hiç yeni kartlara bulaşmayın yapılacak en iyi şey ikinci el gtx 1000 serisi almakdır" diye ...
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sniper23 3 ay Whippoorwill
Bozuk gelen RTX 2080Ti olaylarını hiç duymadınız herhal?
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1 Avatar
cronus75 3 ay
Bu kadar tantana aslında satın alamayacağımız bir kart için, Mesut Bey zaten nazikçe ve güzelce söylenmesi gerekeni söylemiş. Bulabilsek bile bu fiyattan almaya değecek bir de ürün değil.
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brokengineer 3 ay
Trde satan bir yere var mıydı radeon 7 yi. Yoksa hepsi amdnin sitesinden mi tükendi
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BARKU 3 ay brokengineer
An itibariyle satan hiçbir yer yok. Zaten dünya çapında 5000 tane satılacak dendi Türkiye ye 10 tane ya gelir ya gelmez.
Kart 2080ti den bile güçlü olsa ne olacak ki ulaşamadıktan sonra.
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GameboyColor 3 ay
Amd vega7 için sürücüyü becerememiş diyorlar hiç merak etmeyin amd sürücüyü çokda güzel yapar.
Nvidia gibi yeni çıkan kartı iyi göstermek için eski kartların performansını o sürücüyle düşürmez.

Kanıtınıda bu videoda görebilirsiniz

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salvatore_volkan 3 ay
Hadi bakalım hayırlı olsun.
techpowerup.com/...
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Shagrath 3 ay
RTX 2070 sahibiyim keşke almasaydım.Kart iki hafta sorunsuz çalıştı şimdi hiç bir driver ile çalışmıyor.Uğraş dur şimdi garanti ile.
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Mete Can Karahasan 3 ay
Anlat kardeş.@mamad @cronus75 @Question-X @Ginga Bishounen @guzmann06 @Tyler Durden @Arisaka @-MoDeStUs-
2 Yanıt Yanıtla +1
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Mete Can Karahasan 3 ay
Anlat kardeş.@mamad @cronus75 @Question-X @Ginga Bishounen @guzmann06 @Tyler Durden @Arisaka @-MoDeStUs-
2 Yanıt Yanıtla +1
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Mete Can Karahasan 3 ay
Anlat kardeş.@mamad @cronus75 @Question-X @Ginga Bishounen @guzmann06 @Tyler Durden @Arisaka @-MoDeStUs-
2 Yanıt Yanıtla +1
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FerdosParadise 3 ay
NvidiaForever......
bu kadar parayı Ray Tracing özelliği olmayan bir karta niye verir insan?
GTX2060 da bile ray tracing var...
funboyluk yapmıyorum MANTIKLI sordum.
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SEO-Uzmanı 3 ay
youtube benchmark test videolarına bakmadan
ezbere konuşmak doğru olmaz !
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SEO-Uzmanı 3 ay
tek hoşuma giden !
bunca yıldır hep devre şeması açık
ve insan eline değen bir çok nokta
ilk defa düz bir şekilde kapatılmış hissini veren bir box halinde
şekillenmiş bir ekran kartı
insan sadece parçaları lego takar gibi takmalı
PC güncellemek için sistem mühendisi olmaya gerek kalmamalı !
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swat882 3 ay
1070, 1070 ti, 1080 ve 1080 ti varken kimse rtx lere bakmaz. Tam bir fiyasko
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FerdosParadise 3 ay swat882
Referansınız?
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SEHZADE63 3 ay
Bu kart o fiyati henüz hak etmiyor kimse kusura bakmasin 1080p ile yola dvm 4k eksik kalsin
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