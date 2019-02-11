Trump yönetimi Çinli telekom firmalarına komple yasak getirebilir

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları daha ciddi bir hal almaya başladı. Daha çok Huawei etrafında döndüğüne dair haberler geliyor olsa da tüm Çinli Telekom firmaları Trump hükümetinin radarına girmiş durumda.

Savaş kızıştı

Hükümete yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Trump hükümeti ülkedeki operatörlerin Çinli Telekom firmalarından ekipman tedarik etmesini yasaklayacak bir düzenlemeyi hafta içerisinde yayınlayabilir.

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Trump düzenlemenin amacını Çinli Telekom firmalarının ülkedeki teknolojileri çalmasının önüne geçmek olarak açıklıyor. Hatırlanacağı üzere T-Mobile firmasının Tappy adındaki test robotunun teknik detaylarını elde etmek isteyen Huawei çalışanlarının gizli yazışmaları ortaya çıkmıştı.

Düzenleme tüm Çinli Telekom firmalarını kapsıyor ancak ABD’ye ekipman ihracatı yapan daha çok Huawei ve ZTE firmaları. Bu bakımdan düzenleme bu firmaları etkileyecek. Elbette Nokia ve Ericsson gibi sektörün diğer oyuncuları avantajlı durumda geçiyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak taslak hali bile ticaret savaşını kızdıracak cinsten. Firmalarının hakkını her platformda korumaya çalışan Çin hükümeti buna bir cevap verecektir. Düzenleme daha çok Telekom altyapısını ilgilendiriyor yani son kullanıcıya satılan Huawei ve ZTE telefonları etkilenmeyecek.