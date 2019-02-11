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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Trump yönetimi Çinli telekom firmalarına komple yasak getirebilir

ABD’li operatörlere Telekom ekipmanı tedarik eden Huawei ve ZTE ülkede tamamen yasaklanabilir. Trump hükümeti savaşı kızıştıracak olan bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
3 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları daha ciddi bir hal almaya başladı. Daha çok Huawei etrafında döndüğüne dair haberler geliyor olsa da tüm Çinli Telekom firmaları Trump hükümetinin radarına girmiş durumda.

Savaş kızıştı

Hükümete yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Trump hükümeti ülkedeki operatörlerin Çinli Telekom firmalarından ekipman tedarik etmesini yasaklayacak bir düzenlemeyi hafta içerisinde yayınlayabilir.

Ayrıca Bkz. "GTA V hile yazılımına 150 bin dolar ceza"

Trump düzenlemenin amacını Çinli Telekom firmalarının ülkedeki teknolojileri çalmasının önüne geçmek olarak açıklıyor. Hatırlanacağı üzere T-Mobile firmasının Tappy adındaki test robotunun teknik detaylarını elde etmek isteyen Huawei çalışanlarının gizli yazışmaları ortaya çıkmıştı.

Düzenleme tüm Çinli Telekom firmalarını kapsıyor ancak ABD’ye ekipman ihracatı yapan daha çok Huawei ve ZTE firmaları. Bu bakımdan düzenleme bu firmaları etkileyecek. Elbette Nokia ve Ericsson gibi sektörün diğer oyuncuları avantajlı durumda geçiyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak taslak hali bile ticaret savaşını kızdıracak cinsten. Firmalarının hakkını her platformda korumaya çalışan Çin hükümeti buna bir cevap verecektir. Düzenleme daha çok Telekom altyapısını ilgilendiriyor yani son kullanıcıya satılan Huawei ve ZTE telefonları etkilenmeyecek.

 

https://www.androidpolice.com/2019/02/09/president-trump-expected-to-sign-executive-order-banning-chinese-network-equipment/ Yorum Yaz
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halilcrs 3 ay en beğenilen mhrUca
Neden şımardı? Daha çok satış yapmaya başladı diye mi?
Şu marka fanboyluğunu bırakın ya.
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hamza5806 3 ay
umarım yasaklar çine karşı herkes birleşmeli
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Spider_hip 3 ay
Tüm ülkeler, tüm firmalar aynı şeyleri yapıyor. Huwai nin yazışmalarının ortaya çıkması amerikayı ya da amerikan firmalarını masum kılmıyor. Facebook'un yaptıkları ortada. Aynı zamanda instagramında sahibi kendileri. Irak'a sözde kitle imha silahları var diyerek girdiler. Haliyle hiç bir şey çıkmadı. 11 Eylül de kendilerini vurdular. Girmeye bahane yaratmak için. Microsoft'un windows 10 eulası zaten her şeyi ortaya döküyor. Amerika'da Çin'in quantum teknolojisinin peşinde. İran'ın tüm çalışmalarını izliyorlar. Tüm ülkelerin en önemli kademelerinde böcekler cirit atıyor. Bilgi hırsızlığı geçmişten günümüze değişmeyen tek şey. Amerikanın, Rusya'nın teknolojilerinde gözleri yok mu sanıyorsunuz. Elde etmek için hiç bir şey yapmıyor mu sanıyorsunuz. Zamanında ülkemizde de sağcıları solculara, solculara sağcılara aynı silahla vurdurtmadılar mı? Zamanın Cia başkanı kendisi itiraf etmişti. Yönetimin tüm kademelerine sızmadan, şantaj yapmadan, bilgiye sahip olmadan(çalmadan) o kadar kolay değil bu işler. Afrika'da bundan 10-20 sene öncesine kadar amerika kendi başına at oynatıyordu, sözde demokrasi ülkesi modern sömürgecilik yapıyordu. Taa ki oyuna bende katılıyorum diyene kadar Çin. Şimdi propaganda belgeselleri yayınlıyorlar. Efendim Çin Afrika kıtasına şu kadar para harcıyormuş, ülkelerle anlaşıp, modern tren sistemleri kuruyorlarmış. Alt yapı kaynaklarını alıyorlarmış. E bugüne kadar aynısını sen yaparken problem olmuyordu :)
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RawShed 3 ay
Beklenen haberdi zaten
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smart1978 3 ay
Trump karsitlari carpitmalari ile yargiyalayanlar. Trump hakli gerekceleri var. Benzer adimlari Turkiye'den de acilen beklerim.
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Lord Melkor 3 ay smart1978
Türkiye den beklediğiniz adım nedir ? Çünkü bildiğim kadarıyla kendi yaptığımız modem veya telefon yok
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SEO-Uzmanı 3 ay
3. dünya savaşına gireceksen eğer
1. adım iletişim altı yapımız millileştir.
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mhrUca 3 ay
Ins xioami cok simardi zaten
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halilcrs 3 ay mhrUca
Neden şımardı? Daha çok satış yapmaya başladı diye mi?
Şu marka fanboyluğunu bırakın ya.
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deoks 3 ay
Bizi örnek alıp çinli telefonlara fahiş vergi koyarak yerli ürünlere yöneltmeli insanları. Ancak böyle dünya lideri olurlar.
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