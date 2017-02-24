AMD Ryzen 7 1800X benchmark rekorları kırıyor

2 Mart itibariyle raflardaki yerini alacak olan AMD’nin yeni Ryzen işlemcileri hakkında en merak edilen şüphesiz benchmark skorları. İlk karşılaştırma testleri yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamıştı. Şİmdi ise rekorlar gelmeye başladı.

Bir kullanıcının kısa bir süreliğine YouTube üzerinde paylaştığı videoda AMD Ryzen ailesinin en güçlü üyesi Ryzen 7 1800X modelinin hız aşırtma testleri görülüyor. Bir grup hız aşırtma uzmanı işlemciyi Cinebench R15 testlerine sokuyor. LN2 soğutucusu ve 1.875V voltaj ile ekip 8 çekirdeği de 5.2GHz seviyesine hız aşırtmayı başarmış.

Cinebench R15 çoklu izlek testinde işlemci 2449 puan elde etmiş. 8 çekirdekli işlemcilerde şimdiye kadar elde edilen skor 2410’du. Bu da yeni bir dünya rekoru anlamına geliyor.

AMD Ryzen 7 1800X

8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındıran AMD Ryzen 7 1800X, ailenin en güçlü üyesi konumunda. 3.6GHz temel hızı ve 4GHz turbo hızı olan işlemci XFR teknolojisine sahip. Yani üst seviye bir soğutucu algıladığında sistem hız aşırtmayı 4GHz ötesine taşıyabiliyor. Bunun için isminde X ekini kullanıyor.

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AMD Ryzen 7 1800X işlemcisinin fiyatı 499$ ve Intel Core i7 6900K ile karşılaştırılıyor. Yüzde 3-4 performans farkı ve 500$ civarında daha ucuz olması şüphesiz Ryzen 7 1800X işlemcisini rakibinin önüne çıkarıyor. Firma işlemci için 140W TDP değeri olan Wraith Max soğutucusunu opsiyonel olarak sunuyor. Ayrıca 95$ farkla Corsair’in H100i v2 Extreme Performance sıvı soğutma çözümü de alınabiliyor.

AMD’nin En Önemli Atağı

AMD’nin ilk etapta 9 Ryzen işlemcisini piyasaya süreceği ifade ediliyor. Bunlardan 3 tanesi Ryzen 7 serisine, 4 tanesi Ryzen 5 serisine, 2 tanesi de Ryzen 3 serisine ait olacak.

Ryzen 7 serisinde 8 çekirdekli 1800 X, 1700 X ve 1700 işlemcileri yer alacak. Fiyatlar ise 499$, 399$, 319$ şeklinde. Ryzen 5 serisinde ise 6 çekirdekli 1600 X ve 1500 işlemciler ile 4 çekirdekli 1400X ve 1300 işlemcileri olacak. Fiyatlar 259$, 229$, 199$, 175$ şeklinde sıralanıyor. Ryzen 3 serisinde ise 4 çekirdekli Ryzen 1200X - 149$ ve 1100-129$ işlemcileri yer alıyor.

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AMD’nin 14nm fabrikasyon süreciyle GlobalFoundries ve Samsung ortaklığına ürettireceği Ryzen işlemcileri, hem firma hem sektördeki rekabet adına büyük önem taşıyor. Firma uzun süredir mimari anlamda hissedilir bir atak yapamadığı için Intel sektörde hakimiyet kurmuştu.

Pek çok önemli teknoloji ve optimizasyonlar barındıran Ryzen mimarisi döngü başına komut açısından yüzde 52 artış hedefliyor. Laboratuvar testlerinde de bu başarım yakalanmış durumda. Ayrıca yeni mimari temel iş hatlarında akıllı yönetim kabiliyeti sergiliyor. Nöral ağları taklit eden bu sistem iş yükü dağıtımında eğilime göre öncelik ataması yapabiliyor. Bu da oyunların performansı açısından oldukça önemli.