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AMD Ryzen 7 1800X benchmark rekorları kırıyor

Bu hafta itibariyle resmi olarak tanıtılan ve 2 Mart tarihinde de raflara çıkacak olan AMD Ryzen işlemcilerin benchmark testleri yavaş yavaş rekor kırmaya başlıyor.
2 yıl
12,1b
1
104
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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2 Mart itibariyle raflardaki yerini alacak olan AMD’nin yeni Ryzen işlemcileri hakkında en merak edilen şüphesiz benchmark skorları. İlk karşılaştırma testleri yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamıştı. Şİmdi ise rekorlar gelmeye başladı.

Bir kullanıcının kısa bir süreliğine YouTube üzerinde paylaştığı videoda AMD Ryzen ailesinin en güçlü üyesi Ryzen 7 1800X modelinin hız aşırtma testleri görülüyor. Bir grup hız aşırtma uzmanı işlemciyi Cinebench R15 testlerine sokuyor. LN2 soğutucusu ve 1.875V voltaj ile ekip 8 çekirdeği de 5.2GHz seviyesine hız aşırtmayı başarmış.

Cinebench R15 çoklu izlek testinde işlemci 2449 puan elde etmiş. 8 çekirdekli işlemcilerde şimdiye kadar elde edilen skor 2410’du. Bu da yeni bir dünya rekoru anlamına geliyor.

AMD Ryzen 7 1800X

8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındıran AMD Ryzen 7 1800X, ailenin en güçlü üyesi konumunda. 3.6GHz temel hızı ve 4GHz turbo hızı olan işlemci XFR teknolojisine sahip. Yani üst seviye bir soğutucu algıladığında sistem hız aşırtmayı 4GHz ötesine taşıyabiliyor. Bunun için isminde X ekini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD geri döndü: Ryzen işlemciler hakkında her şey!"

AMD Ryzen 7 1800X işlemcisinin fiyatı 499$ ve Intel Core i7 6900K ile karşılaştırılıyor. Yüzde 3-4 performans farkı ve 500$ civarında daha ucuz olması şüphesiz Ryzen 7 1800X işlemcisini rakibinin önüne çıkarıyor. Firma işlemci için 140W TDP değeri olan Wraith Max soğutucusunu opsiyonel olarak sunuyor. Ayrıca 95$ farkla Corsair’in H100i v2 Extreme Performance sıvı soğutma çözümü de alınabiliyor.

AMD’nin En Önemli Atağı

AMD’nin ilk etapta 9 Ryzen işlemcisini piyasaya süreceği ifade ediliyor. Bunlardan 3 tanesi Ryzen 7 serisine, 4 tanesi Ryzen 5 serisine, 2 tanesi de Ryzen 3 serisine ait olacak.

Ryzen 7 serisinde 8 çekirdekli 1800 X, 1700 X ve 1700 işlemcileri yer alacak. Fiyatlar ise 499$, 399$, 319$ şeklinde. Ryzen 5 serisinde ise 6 çekirdekli 1600 X ve 1500 işlemciler ile 4 çekirdekli 1400X ve 1300 işlemcileri olacak. Fiyatlar 259$, 229$, 199$, 175$ şeklinde sıralanıyor. Ryzen 3 serisinde ise 4 çekirdekli Ryzen 1200X - 149$ ve 1100-129$ işlemcileri yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’un yeni silahı Exynos 8895 tanıtıldı"

AMD’nin 14nm fabrikasyon süreciyle GlobalFoundries ve Samsung ortaklığına ürettireceği Ryzen işlemcileri, hem firma hem sektördeki rekabet adına büyük önem taşıyor. Firma uzun süredir mimari anlamda hissedilir bir atak yapamadığı için Intel sektörde hakimiyet kurmuştu.

Pek çok önemli teknoloji ve optimizasyonlar barındıran Ryzen mimarisi döngü başına komut açısından yüzde 52 artış hedefliyor. Laboratuvar testlerinde de bu başarım yakalanmış durumda. Ayrıca yeni mimari temel iş hatlarında akıllı yönetim kabiliyeti sergiliyor. Nöral ağları taklit eden bu sistem iş yükü dağıtımında eğilime göre öncelik ataması yapabiliyor. Bu da oyunların performansı açısından oldukça önemli.


http://wccftech.com/amd-ryzen-7-1800x-world-record/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
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Grkwnxs 2 yıl
Ryzen notebooklara da gelse de intel tekel olmaktan çıksa keşke
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draconist 2 yıl
Bence burada önemli olan şey 1.875 Volt verilerek neden 6 - 7 Ghz ye çıkılamadığı değil, AMD Ryzenin 5.2 Ghz'de kalarak, 8 çekirdekli işlemciler içinde nasıl oluyor da dünya rekoru kırıyor olması.
2449 Puanla Cinebench Dünya rekorunu 5,2 ghz de kalıp kırmış olmaları, bu işlemcinin ne kadar performanslı olduğunu yeterince gösteriyor.
6-7 GHZ'ye çıkıp o puanı alamamış bir sürü işlemci var. Demek ki AMD bu sefer yapmış.
Bence burada önemli olan şey 1.875 Volt verilerek neden 6 - 7 Ghz ye çıkılamadığı değil, AMD Ryzenin 5.2 Ghz'de kalarak, 8 çekirdekli işlemciler içinde nasıl o...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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DH Misafiri 2 yıl
:(( Ben de 6000 e yakın sistem topladım dolar 3.7 idi şimdi hem dolar düşmüş hem yeni işlemciler çıkmış yanıyorum fuat abiii :)
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DH Misafiri 2 yıl
Bir an olsun kimin CPU su daha uzağa yarışını bırakalım da Türkiye fiyatlamasına odaklanalım. Laf geldiğinde satıcılar derki, vallahi 1 dolar karla satıyoruz. Bende diyorum ki, hadi ordan! Deklere edilen AMD Ryzen 7 1800X işlemci fiyatı 499 dolar, peki Türkiye fiyatı ne kadar 529 dolar !! Hiç bir şey yapmadan tanede sözüm ona 30 dolar mı kazanıyorlar, hayır!! Peki AMD firmasının satıcılara olan iskontosu ki en az % 20 olmalı. Kısaca 400 dolara alınan bir işlemci üzerinden 129 dolar para kazanmak kısaca dolandırıcılıktır. Bu bir vatandaşı tokatlama yöntemidir. Bu işlemciyi bu fiyatlara satın almayalım! En azından Türkiye satış rakamı 499 dolara çekilmek zorundadır.
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HADO77 2 yıl
xp 1800 palomino
3800+ venice
x2 6000+
b55 x2 (4 çekirdek açılanından bi ara modaydı bu çekirdek açılımı olayı)
i5 2300 (sırf 2500k yı denemek için değiştirmiştim. hata ettiğimi geç farkettim)
i5 2500k
hepsi de sahip olduğum dönemlerde sadece ekran kartı değişimine neden olmuş işlemcilerdi. 1024*768 veya 1280*1024 oynayabildim ancak istenileni hep verdiler. doğru işlemci doğru ekran kartı kombinasyonu insanı üzmez diye düşünüyorum. gforce2 mx64, nvidia 6600td hd4850 gt 9600 unutamadığım ekran kartlarıdır. 5600xt 7600gs 8600gt tam bir hayal kırıklığı idi.
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C.H.N 2 yıl
En son amd yi 2005 de almıştım galiba fx işlemcileriyle çok iyiydi. SLI 6600 gt ile beni iyi götürmüştü sonra intel kullanmaya başladım ama sanırım yeni sistemimi amd ilen toplayacağım.
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senjido 2 yıl
dh ayakta uyuyor ama bazı siteler dün gece haberini yaptı intel çoğu işlemcide 100 liradan 1100 liraya kadar indirime gitti. bu hayatta hiçbir şeyin fanı olmayacaksın, o zaman kazanan hep sen olursun :)
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kunglao1 2 yıl
X4 955 4 GHZ ile baya beni götürdü.Aklımdaki tek model RYZEN 1600X ortalığı yıkıp geçecek. Overclock ile uçurur.Bu arada İntel işlemcilerde indirime gitmiş :) Rekabetin gözünü seveyim. Bu arada ana kart fiyatları gerçekten çok çok iyi dolar kuru yüksek olsada 65-150 dolar arası fiyatları ile gerçekten harika.Testlerde amd işlemciler hiç overclock yapılmamış dikkat ettinizmi.OC değerleri ile neler yaparlar bi düşünsenize
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Agababangida 2 yıl
Ooooo uzun zaman sonra Amd Ryzen ile rekor üstüne rekorlar kırıyor
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redbloodedman 2 yıl
2011 yılında aldığım i5 2500K'nın 2017 model intellerle kapışması. Olayın vahametini ortaya koyuyordu. Ryzen çıksın artık 6 sene sonra şöyle ağız tadıyla sistem kurayım. Yıllardır içimden gelmiyordu.
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Xeblion 2 yıl
Amd aynı performansı yarı fiyatına veriyor, İntel artık sinek avlar
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl Xeblion
Xeblion
Amd aynı performansı yarı fiyatına veriyor, İntel artık sinek avlar

Onun dükkanına sinek bile gelmesin. Pislik intel
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FantasyFiRe 2 yıl
yaklaşık 6 senedir i7 2600k kullnıyorum. 7/24 4825mhz stabil çalışıyor. Cinebench testlerinde i7 6700 ile aynı puanı alıyorum. Burdan şunu anlıyoruz intel koskoca 6 senede 1 arpa boyu yol gitmediği gibi bize 10 futbol sahası büyüklüğünde kazığı montelemiş. Yeni bir FX zen fiyaskosu bekliyordum ama AMD helal olsun çok iyi iş yapmış. Aklımı fena çeldi durudk yere sistem değiştirtecekler :D
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Baholi 2 yıl FantasyFiRe
Ben de i7 2600K kullanıyorum 5 GHz'de. Değiştirme düşüncem yoktu fakat AMD'yi görünce gaza gelmedim değil. Bu mimaride baya iyi iş çıkardılar. Fiyatlar tam otursun, büyük ihtimalle alacağım Eight-Core'lardan bir tane.
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