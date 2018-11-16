Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek

Intel’in özellikle Apple’a modem tedariği için 14nm üretim bantlarının büyük kısmını ayırması sorunları da beraberinde getirmişti. İşlemci üretiminde yetersiz kalınması fiyatları yukarı çekerken Intel’i de ekstra yatırımlara zorlamıştı.

Sorun çözülemedi

İlk etapta 14nm üretim bantlarının genişletilmesi için 1 milyar dolar civarında yatırım yapan firma sonrasında ağırlığı performans odaklı Core ve Xeon işlemcilere kaydırdı. Bir süre önce de TSMC ile anlaşarak Pentium ve Celeron gibi alt seviye işlemcilerin üretimini buraya aktardı.

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Yükselen fiyatlar bir miktar düşüş yaşasa da Intel’in üretim sıkıntısı bitecek gibi görünmüyor. Asus patronu Jerry Shen gelecek yıl ile ilgili beklentilerini açıklarken işlemci yetersizliğine de dikkat çekti.

Shen, Intel’in işlemci üretiminde ağırlığı sunucu ve performans bilgisayarlarına kaydırdığını, bu nedenle de yaz sonlarına kadar stok sıkıntısının devam etmesini beklediklerini kaydetti. Shen ayrıca oyuncu bilgisayarı segmentinde az da olsa bu stok sıkıntısından etkilendiklerini sözlerine ekledi.

Görülen o ki Intel halen üretim sıkıntılarını aşabilmiş değil. Firmanın beklentisi gelecek yılın başında üretimin normale dönmesi yönünde idi ancak zaman biraz daha uzadı. AMD’nin 7nm sürecindeki Zen 2 mimarisini sunuculardan başlamak üzere yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlaması Intel’i daha da zorlayacak. Bu süreçte önemli siparişlerin Intel’den AMD’ye kaydığını da görebiliriz.