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Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek

Intel müşterileri gelecek yılın ortalarına kadar işlemci tedariğinin rayına oturmasını beklemiyor. Üretim sıkıntısı Intel’i olduğu kadar müşterilerini de etkilemeye başladı.
6 ay
6,4b
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22
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in özellikle Apple’a modem tedariği için 14nm üretim bantlarının büyük kısmını ayırması sorunları da beraberinde getirmişti. İşlemci üretiminde yetersiz kalınması fiyatları yukarı çekerken Intel’i de ekstra yatırımlara zorlamıştı.

Sorun çözülemedi

İlk etapta 14nm üretim bantlarının genişletilmesi için 1 milyar dolar civarında yatırım yapan firma sonrasında ağırlığı performans odaklı Core ve Xeon işlemcilere kaydırdı. Bir süre önce de TSMC ile anlaşarak Pentium ve Celeron gibi alt seviye işlemcilerin üretimini buraya aktardı.

Ayrıca Bkz. "Intel yeni USB tabanlı yapay zekâ belleğini duyurdu"

Yükselen fiyatlar bir miktar düşüş yaşasa da Intel’in üretim sıkıntısı bitecek gibi görünmüyor. Asus patronu Jerry Shen gelecek yıl ile ilgili beklentilerini açıklarken işlemci yetersizliğine de dikkat çekti.

Shen, Intel’in işlemci üretiminde ağırlığı sunucu ve performans bilgisayarlarına kaydırdığını, bu nedenle de yaz sonlarına kadar stok sıkıntısının devam etmesini beklediklerini kaydetti. Shen ayrıca oyuncu bilgisayarı segmentinde az da olsa bu stok sıkıntısından etkilendiklerini sözlerine ekledi.

Görülen o ki Intel halen üretim sıkıntılarını aşabilmiş değil. Firmanın beklentisi gelecek yılın başında üretimin normale dönmesi yönünde idi ancak zaman biraz daha uzadı. AMD’nin 7nm sürecindeki Zen 2 mimarisini sunuculardan başlamak üzere yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlaması Intel’i daha da zorlayacak. Bu süreçte önemli siparişlerin Intel’den AMD’ye kaydığını da görebiliriz.

 

https://www.techpowerup.com/249559/cpu-shortages-will-continue-into-the-second-quarter-of-2019-according-to-asustek-ceo Yorum Yaz
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sangokudbgt 6 ay en beğenilen
yahu bir işlemci alan 5-6 sene bir daha almadan devam ediyor buna rağmen işlemci yetiştiremiyorsun olacak iş değil. Zen 2 gelirde sağlam bir tokatı basar umarım 16 core 32 izlek 4.5 ghz akarrr
yahu bir işlemci alan 5-6 sene bir daha almadan devam ediyor buna rağmen işlemci yetiştiremiyorsun olacak iş değil. Zen 2 gelirde sağlam bir tokatı basar umarı...
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wolwes 6 ay
350$'a ryzen 2 mimari geliştirmelerle ve 7nm 8/16 4.0-4.5ghz bir işlemci yapsa yeter amd,inteli yerden kazırlar. Perakende fiyatı 600$ olan 8/16 işlemci yaptı intel oda odun sobası gibi çıktı. İntel lehimin bile ucuzuna kaçıyor millet lehimli işlemciyi delid etmeye çalışıyor geçen Gamers Nexus'da gördüm intelin lehimi ile sıvı metal arasında 8-9 derece oynuyor. Keşke yine termal macunla üretilseydi de hiç değilse delid etmesi kolay oluyordu.
350$'a ryzen 2 mimari geliştirmelerle ve 7nm 8/16 4.0-4.5ghz bir işlemci yapsa yeter amd,inteli yerden kazırlar. Perakende fiyatı 600$ olan 8/16 işlemci yaptı i...
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khytr89 6 ay
AMD için çıtayı roketleme vakti
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setek01 3 ay
Delikanlı gibi çıkıp söylemiyorlar, pc oyuncusu bizi doyurmaz, 71 milyar ciro yapmışız 10 milyon tane işlemci satsak hepsi 9900K olsa ciromuzun yüzde 10'u etmez diye. Kaldı ki 500 dolara satılan 9900k'nın perakende fiyatıdır. Dağıtıcı KDV ve kar marjlarını da hesaptan düşersek, oyun ve eğlence amaçlı masaüstü işlemci satışının intel bilançosunda fazla bir payı olduğunu sanmıyorum. Olmasa da olur diyeceğim de onu bir kaç ay sonra derim şimdilik böyle kalsın...
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BlindGuardiaNTr 3 ay
Amd için mükemmel fırsat burdan yürüse inteli yerden kazır
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BirDost9999 6 ay
beter ol intel. intel çünkü kul hakkı yedi bütün dünyaya kazığı soktu 4 çekirdekli işlemciye dünyanın parasına satıyordu.
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Y-ZiyA 6 ay
cpubenchmark.net/...
AMD nin hızını sürdürmesi lazım arayı kapatmak için.
Ama Intel inkinin biraz da bilinçli bir tercih olduğunu hatırlayalım. Ağırlığını modem işine verdi adamlar.
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Celonfix 6 ay
Ryzen ile birlikte intelin dengeleri bozuldu
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V4LKyR 6 ay
Haahahahhah şöyle haberleri gördükçe çok gülüyorum ya...
Son 5 senedir Intel verimsizlik problemlerini çözemiyor zaten, neden habire yeni habermiş gibi lanse ediliyor... Komik ya :D
Intel 14nm de bataklığa saplandı artık, bitti işi. Yılların işlemci efsanesi kendisini rezil rüsva etti, yazık... Neyse Amerikan firması zaten, AMD'de öyle. Sağ cebimden alıp sol cebime koymak gibi. :)
Keşke ülkemiz x86-64 işlemci üretebilse...
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Rogue Agent 6 ay
satışları rakibe kaptırdık diyemiyor da üretim sıkıntısı diyor, anlat sen intel biz severiz yalanı
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leocorte 6 ay
9900K 5.5 GHz - DDR4 5.0 Ghz - GPU 15 Ghz 👍
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badmobil 6 ay
Amd şuan iyi işler çıkarıyor. Fakat amd ryzen serisi 1000 ve 2000 modellerinin oyun performans olarak pek mutlu sonuçlar ile çıkmadı. Özellikle amd r5 2600 ile r5 1600 oyun performansını test ettim. 2-3 fps anca gördüm. Sadece çoklu çekirdek olarak fark var. İntel i5 8400 geçtim. Oyunlarda fps olarak ciddi fark gördüm. Özellikle gpu kullanımı amd işlemcide %80-88 olarak değişiyordu. İntelde %97-99 olarak kullanımı oyunlarda fps performasını etkiliyor. Amacım Amd yi kötülemek değil. Rekabet açısından severim. Ama keşke oyuncuları düşünmesini isterim. Özellikle 1080p 144hz için. Amd 2. zen mimarili işlemcisi umarım güzel sonuçlarla gelir. Şuan intel esport profesyonel oyunların tercihi olduğu için kolay kolay yıkılmaz. Amd 1080p de intele göre daha iyi oyun performansı 2. Zen mimarili işlemcilerini merakla bekliyorum.
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berkhandemirci 6 ay
Amd iyi işler çıkarsa da son zamanlarda daha gitmesi gereken yol çok intel'e yetişmesi için. Özellikle bazı konularda. Ben zen2'de bile intelin önde olacağını düşünüyorum çoğu durumda. Amd hep bir ümit veriyor, şöyle iyi geliyor böyle dağıtacak ortalığı deniyor, sonrası hayal kırıklığı genelde.. Fiyatlar arttı olan bize oldu sonunda. Amd dua etsin de intelin grafik birimi biraz zorlansın yoksa işleri zor orada da
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