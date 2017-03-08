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AMD Ryzen 7-1800X hız aşırtma benchmark rekorunu kırdı

AMD’nin Ryzen ailesindeki en güçlü işlemcisi durumunda olan Ryzen 7-1800X modeli, hız aşırtma konusunda rekor üstüne rekor kırıyor. Gelen haberler oldukça çarpıcı.
2 yıl
6,6b
1
54
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin üzerinde uzun yıllar çalıştığı ve büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Ryzen işlemcileri, sevindirici haberler getirmeye devam ediyor. AMD Ryzen 7-1800X işlemcisi hız aşırtma konusunda benchmark rekorunu kırmayı başardı.

Rekor üstüne rekor

İsveçli hız aşırtma uzmanı Elmor tarafından yapılan denemede, 8 çekirdekli AMD Ryzen 7-1800X işlemcisi Cinebench R15 çoklu izlek testlerine sokuldu. İşlemci tüm çekirdekler ve izlekler açık olarak 5.36 GHz seviyesine ulaştı. Elde edilen puan ise 2454 oldu.

Bu testte kırılan son rekor ise Intel Core i7-5960X işlemcisine aitti. İşlemci 6GHz seviyesine hız aşırtılırken 2445 puan almayı başarmıştı. Böylece AMD Ryzen 7-1800X işlemcisi 9 puan fark ile yeni rekoru eline almış oldu.

Diğer taraftan bir rekor da HWBot üzerinde geldi. Alman hız aşırtma uzmanı Der8auer, Asus Crosshair VI Hero anakart ve  16GB 2400MHz DDR4 CL11 bellek ile 1.97v seviyesinde 5.8GHz’e hız aşırtmayı başardı. Uzman sıvı nitrojen ile bu rekoru kırdığını açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy C5 Pro sessiz sedasız resmiyet kazandı"

Kırılan rekorlar Zen mimarisinin saat başına komut seti - IPC bakımından Haswell-E ve Broadwell-E gibi Intel işlemcilerine karşı avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Üstelik saat frekansı rakiplerinin biraz daha gerisinde iken. Diğer taraftan Intel Core i7-5960X işlemcisinin 4 kanal DDR4 bellek sahibi olduğunu da unutmamak gerek. 

 
AMD Ryzen 7-1800X hız aşırtma benchmark rekorunu kırdı
 

https://www.techpowerup.com/231265/amd-ryzen-7-1800x-cracks-cinebench-r15-world-record-at-5-36-ghz Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
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Tugrul_512bit 2 yıl
Normal hali 1600 puan alır demiştim konum silinmişti.
Sonra oc ile 2000 i rahat geçer demiştim gülmüşlerdi.
Hatta şöyle muhabbetler vardı:
"1100 puanı görebilirse öp de başına koy"
"yav he he"

bu daha hiçbirşey. anakart güncellemeleri gelsin, windows10 yamaları eklesin, oyunlar optimize edilsin, 1900 puana denk gelecek oyun performansı
Normal hali 1600 puan alır demiştim konum silinmişti.Sonra oc ile 2000 i rahat geçer demiştim gülmüşlerdi.Hatta şöyle muhabbetler vardı:"1100 puan...
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1 Yanıt Yanıtla +68
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kasamak5656 2 yıl
omo oyonlordo hoç oyo doğol
1 Yanıt Yanıtla +52
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murat204 2 yıl
5.36 Ghz AMD
6 Ghz İntel
Çekirdek başına daha fazla performans mı?
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Gurney5 2 yıl
babalarının malıymış gibi birbirleri ile tartışıyorlar ulan hangisi iyi sonuçlar verirse onu satın alırız biz müşteriyiz taraf değil ne gereksiz tartışmalar.
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Alkan1905 2 yıl
Tokatla ryzen
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Alkan1905 2 yıl
Ama oyunlarda hiç iyi değil :)
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mimar000 2 yıl
AMD Back. 10 yıldır işlemcilerde yerinde sayıyorduk. AMD geldi artık pazar kızışacak.
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Eeltorm 2 yıl
Ryzen muhteşem oldu.
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BalistikBomba 2 yıl
AMD o mimariyle daha çok işler başaracak. İddia ediyorum. İntel sadece çekirdek artırıp fiyat kırarak rekabet edebilir.
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Xeblion 2 yıl
AMD tokatlıyor
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der_Kaiser 2 yıl
Ben de yeni bi rekor sandım meğerse geçenlerde wccftech'de okumuştum.Donanımhaber baya geç veriyor haberleri.Ayrıca birçoğunu da es geçiyor.
Apple'ın Android'in Samsung vs.nin bit kadar küçük hareketlerinin haberini yapacağınıza donanımların da haberini yapın. Adınıza yakışsın.
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axaxa 2 yıl
Yürü be amd
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