AMD Ryzen 7-1800X hız aşırtma benchmark rekorunu kırdı

AMD’nin üzerinde uzun yıllar çalıştığı ve büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Ryzen işlemcileri, sevindirici haberler getirmeye devam ediyor. AMD Ryzen 7-1800X işlemcisi hız aşırtma konusunda benchmark rekorunu kırmayı başardı.

Rekor üstüne rekor

İsveçli hız aşırtma uzmanı Elmor tarafından yapılan denemede, 8 çekirdekli AMD Ryzen 7-1800X işlemcisi Cinebench R15 çoklu izlek testlerine sokuldu. İşlemci tüm çekirdekler ve izlekler açık olarak 5.36 GHz seviyesine ulaştı. Elde edilen puan ise 2454 oldu.

Bu testte kırılan son rekor ise Intel Core i7-5960X işlemcisine aitti. İşlemci 6GHz seviyesine hız aşırtılırken 2445 puan almayı başarmıştı. Böylece AMD Ryzen 7-1800X işlemcisi 9 puan fark ile yeni rekoru eline almış oldu.

Diğer taraftan bir rekor da HWBot üzerinde geldi. Alman hız aşırtma uzmanı Der8auer, Asus Crosshair VI Hero anakart ve 16GB 2400MHz DDR4 CL11 bellek ile 1.97v seviyesinde 5.8GHz’e hız aşırtmayı başardı. Uzman sıvı nitrojen ile bu rekoru kırdığını açıkladı.

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Kırılan rekorlar Zen mimarisinin saat başına komut seti - IPC bakımından Haswell-E ve Broadwell-E gibi Intel işlemcilerine karşı avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Üstelik saat frekansı rakiplerinin biraz daha gerisinde iken. Diğer taraftan Intel Core i7-5960X işlemcisinin 4 kanal DDR4 bellek sahibi olduğunu da unutmamak gerek.