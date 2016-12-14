AMD Ryzen yeni ufuklar açmaya geliyor

AMD’nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve büyük yatırımlar yaptığı Zen işlemci mimarisi nihayet resmiyete kavuştu. Şimdilik kısa bilgiler vermeyi tercih eden AMD, mimarinin yeni ismini ve Intel işlemciler ile karşılaştırmalarını katılımcılara sergiledi.

Yeni İsimlendirme

AMD Ryzen (Rayzın) olarak isimlendirilen yeni işlemciler 14nm FinFET üretim sürecini temel alıyor ve fiyat-performans çizgisine odaklanıyor. Yani watt başına sunulan performans artıyor. AMD en düşük enerji tüketiminde en iyi performansı sunmak hedefinde. Böylece grafik tarafında olduğu gibi bütçe konusunda hassas kullanıcıları hedefliyor.

AMD her zaman olduğu gibi farklı teknolojilerle işlemcilerini destekleyerek en verimli sonucu almaya çalışıyor. SenseMI adındaki yeni teknoloji, 5 bileşenden oluşuyor:

Tam Boyutta Gör

Pure Power – mili volt ve mili vata kadar doğruluk sağlayan 100 tümleşik sensör, optimum voltaj ve saat frekansı sağlayan tek ısı derecesi ve minimum enerji tüketimi sunan işletim modu.

Precision Boost – Yerleşik sensörleri izleyen akıllı mantık saat hızlarını bir saniyede bin defaya kadar 25Mhz’lik kademelerle optimize ediyor.

Extended Frequency Range (XFR) – Sistem soğutma kapasitesi artışı hissettiğinde XFR performansı arttırmak için Precision Boost frekansını yükseltiyor.

Neural Net Prediction – Bir uygulamanın geçmiş hareketlerine göre gelecekteki kullanacağı yolu öngören bir yapay zeka sinir ağı.

Smart Prefetch – Bir uygulamanın ihtiyaçlarını anlayan ve veriyi önceden hazırlayan, yazılım davranışını takip eden karmaşık bir öğrenme algoritması.

Tüm bu bileşenler ile birlikte AMD Ryzen işlemciler en iyi performans veya en düşük enerji tüketimi için otomatik olarak kendisini optimize edebiliyor. Böylece saat frekansı başına yüzde 40’a kadar performans artışı elde etmek mümkün hale geliyor.

AMD’nin etkinlikte görücüye çıkardığı işlemci 8 çekirdek ve 16 izlek birimli. Seviye 2 ve Seviye 3 ön bellek toplamı 20MB iken ısıl tasarım gücü de 95 Watt olarak belirlenmiş. 3.4GHz saat hızında çalışan işlemcinin modeli nedir ve diğer teknik detayları nasıldır bilemiyoruz.

Tam Boyutta Gör

Blender ile Handbrake temelli görüntü işleme ve video kod çevrimi karşılaştırmalarında Intel’in 140W TDP değerine sahip Intel Core i7 6900K işlemcisini gördük. Her iki işlemci de benzer değerler sunarken zaman zaman AMD Ryzen rakibini geride bıraktı.

Ayrıca Bkz.

"2017, Apple’ın en iyi yılı olabilir"

Battlefield 1 demosunda ise rakiplere Nvidia Titan X grafik birimi eşlik etti. Ryzen işlemcisi, Core i7 6900K’yı FPS bazında geride bıraktı. Diğer bir ilgi çekici test ise Star Wars Battlefront – Rogue One oyununda yapıldı. AMD Ryzen işlemcisinin yanına bilinmeyen bir Vega tabanlı ekran kartı eşlik etti ve 60fps üzerinde değerlere ulaşıldı.

Şimdilik ne AMD Ryzen ne de Vega mimarisi hakkında net bilgiler elimizde değil. Muhtemelen CES 2017 fuarında AMD daha yeni ve detaylı bilgileri teknoloji dünyası ile paylaşacak.