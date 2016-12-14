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AMD Ryzen yeni ufuklar açmaya geliyor

AMD dün gece düzenlediği etkinlikte Zen çekirdek mimarisi temel alınarak geliştirilen yeni yüksek performanslı masaüstü işlemcisinin ön gösterimini gerçekleştirdi.
2 yıl
4,4b
1
35
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve büyük yatırımlar yaptığı Zen işlemci mimarisi nihayet resmiyete kavuştu. Şimdilik kısa bilgiler vermeyi tercih eden AMD, mimarinin yeni ismini ve Intel işlemciler ile karşılaştırmalarını katılımcılara sergiledi.

Yeni İsimlendirme

AMD Ryzen (Rayzın) olarak isimlendirilen yeni işlemciler 14nm FinFET üretim sürecini temel alıyor ve fiyat-performans çizgisine odaklanıyor. Yani watt başına sunulan performans artıyor. AMD en düşük enerji tüketiminde en iyi performansı sunmak hedefinde. Böylece grafik tarafında olduğu gibi bütçe konusunda hassas kullanıcıları hedefliyor.

AMD her zaman olduğu gibi farklı teknolojilerle işlemcilerini destekleyerek en verimli sonucu almaya çalışıyor. SenseMI adındaki yeni teknoloji, 5 bileşenden oluşuyor:

 

AMD Ryzen yeni ufuklar açmaya geliyor
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Pure Power – mili volt ve mili vata kadar doğruluk sağlayan 100 tümleşik sensör, optimum voltaj ve saat frekansı sağlayan tek ısı derecesi ve minimum enerji tüketimi sunan işletim modu.

  • Precision Boost – Yerleşik sensörleri izleyen akıllı mantık saat hızlarını bir saniyede bin defaya kadar 25Mhz’lik kademelerle optimize ediyor.
  • Extended Frequency Range (XFR) – Sistem soğutma kapasitesi artışı hissettiğinde XFR performansı arttırmak için Precision Boost frekansını yükseltiyor.
  • Neural Net Prediction – Bir uygulamanın geçmiş hareketlerine göre gelecekteki kullanacağı yolu öngören bir yapay zeka sinir ağı.
  • Smart Prefetch – Bir uygulamanın ihtiyaçlarını anlayan ve veriyi önceden hazırlayan, yazılım davranışını takip eden karmaşık bir öğrenme algoritması.
 
Tüm bu bileşenler ile birlikte AMD Ryzen işlemciler en iyi performans veya en düşük enerji tüketimi için otomatik olarak kendisini optimize edebiliyor. Böylece saat frekansı başına yüzde 40’a kadar performans artışı elde etmek mümkün hale geliyor.

AMD’nin etkinlikte görücüye çıkardığı işlemci 8 çekirdek ve 16 izlek birimli. Seviye 2 ve Seviye 3 ön bellek toplamı 20MB iken ısıl tasarım gücü de 95 Watt olarak belirlenmiş. 3.4GHz saat hızında çalışan işlemcinin modeli nedir ve diğer teknik detayları nasıldır bilemiyoruz.

 

AMD Ryzen yeni ufuklar açmaya geliyor
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Blender ile Handbrake temelli görüntü işleme ve video kod çevrimi karşılaştırmalarında Intel’in 140W TDP değerine sahip Intel Core i7 6900K işlemcisini gördük. Her iki işlemci de benzer değerler sunarken zaman zaman AMD Ryzen rakibini geride bıraktı.

Ayrıca Bkz. "2017, Apple’ın en iyi yılı olabilir"

Battlefield 1 demosunda ise rakiplere Nvidia Titan X grafik birimi eşlik etti. Ryzen işlemcisi, Core i7 6900K’yı FPS bazında geride bıraktı. Diğer bir ilgi çekici test ise Star Wars Battlefront – Rogue One oyununda yapıldı. AMD Ryzen işlemcisinin yanına bilinmeyen bir Vega tabanlı ekran kartı eşlik etti ve 60fps üzerinde değerlere ulaşıldı.

Şimdilik ne AMD Ryzen ne de Vega mimarisi hakkında net bilgiler elimizde değil. Muhtemelen CES 2017 fuarında AMD daha yeni ve detaylı bilgileri teknoloji dünyası ile paylaşacak. 

 

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Dogukans7965 2 yıl en beğenilen
Hala sli/cf kaldıramaz diyen fanboylar var
birine cevap verdim ama henüz geri dönmedi
PASCAL TİTAN X TE 6900K YI GECTİ
DAHA NEYİ KALDIRAMAZ SOYLEYİN HELE
Hala sli/cf kaldıramaz diyen fanboylar varbirine cevap verdim ama henüz geri dönmediPASCAL TİTAN X TE 6900K YI GECTİDAHA NEYİ KALDIRAMAZ SOYLEYİN...
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Yanıtla +38
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Lana-Del-Rey 2 yıl BabyYourLost
BabyYourLost
"60fps üzerinde değerlere ulaşıldı"
Battlefield 1 demosunda "Ryzen işlemcisi, Core i7 6900K’yı FPS bazında geride bıraktı."
bu bilgileri nerenden uydurdun az anlatsana ? senin gibi kalitesiz yazarların bu forumda işleri ne anlamış değilim.


Haha senin gibi tiplere bi tarafım ile gülesim geliyor vallahi.
Elinin altında internet var. Foruma girip editörlere boş boş sallayabiliyorsun. Ama araştırma ve öğrenme yetin sıfır galiba.
Al ben sana videoları atayım belki biraz bişeyler öğrenirsin :
BF1 - RYZEN VS 6900K w/ TitanX

RYZEN + Vega GPU Star Wars
BabyYourLost"60fps üzerinde değerlere ulaşıldı"Battlefield 1 demosunda "Ryzen işlemcisi, Core i7 6900K’yı FPS bazında geri...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Mutlak.Sıfır 2 yıl
Ama fps göremiyoruz, olsun ama fps gözükmüyor, ya kardeş fps gözükmüyor, bana ne 4k Vega-Ryzen-Battlefront kardeş fps göremiyorum, ya kardeş fps gözükmüyor diyorum Dota'da daha akıcı olmasından bana ne fps yok fps gözükmüyor işte fps, göremiyorum fpsyi, ya daha ucuz olmasını geç kardeş fps yok ortada, ha hem daha ucuz hem denk performanslı olması beni ilgilendirmiyor fps gözükmüyor diyorum fps yok fpsyi göremiyorum, Titan X'le test etmişlerse bana ne fps gözükmüyor fps göremiyorum fpsyi görmeliyim fps fps fps fps...
Bir fanboyun çığlığı...
Ama fps göremiyoruz, olsun ama fps gözükmüyor, ya kardeş fps gözükmüyor, bana ne 4k Vega-Ryzen-Battlefront kardeş fps göremiyorum, ya kardeş fps gözükmüyor diy...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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theVATANSEVER 2 yıl
Bu işlemcileri oyun için almak çok mantıksız duruyor.Oyuna getirisi çok az. 7700K kullanıyorum, prime95 torture testte 4thread veriyorum yük %80lere çıkıyor, üzerine FarCry4 açıyorum 4K'da tüm detaylar max (Asus gtx1080 strix ekran kartı),v-sync açık fps60ta çakılı oynuyorum oyunu...işlemci %20 güçle oyunda nokta sıkıntı yaratmıyor.Oyun için çok daha ucuza işlemci alıp kalan parayı ekran kartına yatırmak çok daha mantıklı olur. Artık tüm işi ekran kartı üstleniyor gibi.
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yakupkaratas255 2 yıl
Yahu bu sene sistemi yenilerini belki diyordum güç kaynağını da yeniledim ryzen geliyor dediler bekliyelim dedik derken telefonu yeniledim derken dolar uctu bizim sistem yatar q6600 ile yola devam daha gider masallahi var
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abdullah_kükrevi 2 yıl
amerika son vurgunu yapacak gibi gözüküyor.
ortada suni bir çekişme yaratıp
millete 2000 papelden i7 7700k ları ryzenleri dayayıp çoluk çocuğu gaza getirip almalarını sağlayacaklar.
sonra bizde dünya kadar dış borç xD
hale bak lan :D 2000 liraya işlemciler =)
1 Yanıt Yanıtla +2
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gokhanweb 2 yıl abdullah_kükrevi
işlemciye verilen paranın kat kat fazlası tok kapı sesine veriliyor bu ülkede. koca koca adamlar vw golf görünce yalayacak duruma gelmiş. teknolojiye, bilime, sanata önem vermeyen toplumun sonu budur. üniversiteler yarım akıllı, yalaka akademisyenlerle dolmuş. bilgisayar kullanamayan bilgisayar mühendisleri, priz değiştirmekten öteye gidemeyen elektronik mühendislerinin olduğu bir ülkede tabi ki amerikanın almanyanın ürettiğine bu kadar muhtaç olacağız. dış borcun bu noktada olmasının da sorumlusu kesinlikle işlemci alan, tok kapı sesli araç alan insanlar değil. lafı uzatmaya gerek yok. şurada ekran kartı alıp oyun oynamak isteyenlere söylenecek tek bir kelime yok. cebimde param olsa hem ryzen hem 6600k alır üst üste takar kullanırım

.
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BrokenDiamond 2 yıl
Aynı haberin daha detaylısını Shiftdelete.net editörleri daha erkenden paylaşmış.
Yalnız bu Ryzen ne ben onu anlamadım. Zen serisi çıkacak dediler de Ryzen ne oluyor? Baştan APU olduğunu falan düşündüm, sonradan masaüstü işlemcisiymiş gibi geldi. Detaylı bilgi de verilmemiş ki seri hakkında.
Orijinalden alıntı: Lana-Del-Rey


Orijinalden alıntı: BabyYourLost

"60fps üzerinde değerlere ulaşıldı"
Battlefield 1 demosunda "Ryzen işlemcisi, Core i7 6900K’yı FPS bazında geride bıraktı."

bu bilgileri nerenden uydurdun az anlatsana ? senin gibi kalitesiz yazarların bu forumda işleri ne anlamış değilim.


Haha senin gibi tiplere bi tarafım ile gülesim geliyor vallahi.

Elinin altında internet var. Foruma girip editörlere boş boş sallayabiliyorsun. Ama araştırma ve öğrenme yetin sıfır galiba.

Al ben sana videoları atayım belki biraz bişeyler öğrenirsin :


BF1 - RYZEN VS 6900K w/ TitanX



RYZEN + Vega GPU Star Wars






Vega GPUlar ne ara çıktı? Daha çıkmadan mı testini yapmışlar?
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gxhero 2 yıl
Şimdi bu işlemciyi almak için böbreğimizi sattık diyelim GTA kaça kadar oynatacak?
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WinteR 2 yıl
Bu sefer olacak gibi, daha önceki işlemci lansmanlarında referans verilmez, önceki seriye göre %xx fazla denir veya güç tüketiminden bahsedilmezdi, burda böyle bir durum yok, yalnızca fiyat konusunda bilinmelik var. AMD'den utopik beklentim DDR3 sistem destekli olmasıydı, umarım idealist bir chipset üretici yapar.
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Irina Spalko 2 yıl
hadi bakalım amd seni destekliyoruz
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muratkaya 2 yıl
Anlamıyorum hakikaten anlamayı deniyorum ama olmuyor. Düşünsene, öyle bir insansın ki Intel işlemcilerin yarı fiyatına denk performans işlemci alabileceksin ve bunu ELEŞTİRİYORSUN! Yaşadığımız toplum beni cidden korkutuyor.
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sfx 2 yıl
sistem kuracaktım, fiyatlar düşsün başka bişeyle ilgilenmiyorum. bu arada geçmişte amd nin böyle çok haberini okumuştum... İnşallah bu sefer boş çıkmaz
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