AMD Zen işlemcileri gelecek yıla kaldı

AMD’nin yıllarca üzerinde çalıştığı ve baştan aşağı yeniden tasarladığı iddialı işlemci mimarisi Zen, bizi biraz daha bekletecek gibi görünüyor. Normalde yılın sonu için planlanan ilk AMD Zen işlemciler biraz gecikecek.

AMD Zen

Döngü başına önceki nesle göre yüzde 40 daha iyi performans sunan AMD Zen mimarisi, 14nm sürecinin etkisiyle enerji verimliliğinde çıtayı daha da yükseltiyor. Zen çekirdekleri 4 adet tamsayı ünitesi, 2 adresleme ünitesi ve 4 kayar nokta ünitesi barındırıyor. Çekirdekler döngü başına 4 komut seti çözebiliyor.

Çekirdek başına Seviye 1 önbellek 32KB iken Seviye 2 önbellek miktarı ise 512KB. Zen mimarisi, AMD’nin iddiasına göre 3D render işlemlerinde 3GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Intel Broadwell-E Core i7 işlemcilerden bir miktar daha hızlı.

Gelen bilgilere göre AMD Zen tabanlı FX işlemci ailesi Summit Ridge, Şubat 2017 tarihinde piyasaya sürülecek. Normalde FX işlemcilerin Kasım veya Aralık ayında piyasada olması bekleniyordu. Şubat-Mart 2017 tarihlerinde ise Raven Ridge APU ailesi piyasaya çıkacaktı.

AMD Zen işlemcilerin gecikmesinin en önemli nedeni X370 AM4 anakartların bekleniyor oluşu. Elbette firma Summit Ridge işlemci ailesi ile ilgili de acele etmek istemiyor ve zamanı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor.

FX işlemcilerin gecikmesi elbette yeni APU’ları da etkileyecek. Gecikme süresi göz önüne alındığında Raven Ridge ailesinin Computex 2017 fuarında resmiyet kazanacağını tahmin edebiliriz. Daha sonra ise Opteron ailesinden sunucu işlemcilerinin piyasaya çıktığını görebileceğiz.

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AMD Zen mimarisi firmanın gelecekteki adımlarına da temel olacak. İlk nesil Zen mimarisinden sonra performansı ve enerji verimliliği arttırılmış ikinci nesil Zen+ mimarisi 2018 yılının sonlarına doğru kendisini gösterecek. 2020 yılında ise AMD’nin 10nm temelinde yeni işlemci mimarisine geçiş yapması bekleniyor.