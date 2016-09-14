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AMD Zen işlemcileri gelecek yıla kaldı

Gelen bilgilere göre AMD Zen tabanlı FX işlemci ailesi Summit Ridge, Şubat 2017 tarihinde piyasaya sürülecek. Normalde FX işlemcilerin Kasım veya Aralık ayında piyasada olması bekleniyordu.
2 yıl
10,3b
1
160
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD Zen işlemcileri gelecek yıla kaldı

AMD’nin yıllarca üzerinde çalıştığı ve baştan aşağı yeniden tasarladığı iddialı işlemci mimarisi Zen, bizi biraz daha bekletecek gibi görünüyor. Normalde yılın sonu için planlanan ilk AMD Zen işlemciler biraz gecikecek.

AMD Zen

Döngü başına önceki nesle göre yüzde 40 daha iyi performans sunan AMD Zen mimarisi, 14nm sürecinin etkisiyle enerji verimliliğinde çıtayı daha da yükseltiyor. Zen çekirdekleri 4 adet tamsayı ünitesi, 2 adresleme ünitesi ve 4 kayar nokta ünitesi barındırıyor. Çekirdekler döngü başına 4 komut seti çözebiliyor.

Çekirdek başına Seviye 1 önbellek 32KB iken Seviye 2 önbellek miktarı ise 512KB. Zen mimarisi, AMD’nin iddiasına göre 3D render işlemlerinde 3GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Intel Broadwell-E Core i7 işlemcilerden bir miktar daha hızlı.

Gelen bilgilere göre AMD Zen tabanlı FX işlemci ailesi Summit Ridge, Şubat 2017 tarihinde piyasaya sürülecek. Normalde FX işlemcilerin Kasım veya Aralık ayında piyasada olması bekleniyordu. Şubat-Mart 2017 tarihlerinde ise Raven Ridge APU ailesi piyasaya çıkacaktı.

AMD Zen işlemcilerin gecikmesinin en önemli nedeni X370 AM4 anakartların bekleniyor oluşu. Elbette firma Summit Ridge işlemci ailesi ile ilgili de acele etmek istemiyor ve zamanı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor.

FX işlemcilerin gecikmesi elbette yeni APU’ları da etkileyecek. Gecikme süresi göz önüne alındığında Raven Ridge ailesinin Computex 2017 fuarında resmiyet kazanacağını tahmin edebiliriz. Daha sonra ise Opteron ailesinden sunucu işlemcilerinin piyasaya çıktığını görebileceğiz.

Ayrıca Bkz. "Intel modemler artık iPhone modellerinde"

AMD Zen mimarisi firmanın gelecekteki adımlarına da temel olacak. İlk nesil Zen mimarisinden sonra performansı ve enerji verimliliği arttırılmış ikinci nesil Zen+ mimarisi 2018 yılının sonlarına doğru kendisini gösterecek. 2020 yılında ise AMD’nin 10nm temelinde yeni işlemci mimarisine geçiş yapması bekleniyor. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/amd-zen-8-core-summit-ridge-available-in-february-2017.html Yorum Yaz
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berkke 2 yıl en beğenilen berkayjan
Şu amd fanboylarının millete fanboy diye sallaması sıktı artık.Yukarıda yorum yapan iki kişide gayet haklı.Adam sistem toplayacam aylarca bunların oyalamasını bekleyeceğime intel alırım diyor nesi fanboyluk?Millete saldırmayı bırakın sürekli yok son çeyrekte çıkacak bilmem ne olacak diye haberler yapıp sonrada şubatta diyorlar kimse bunların keyfini beklemez gider skylake alır kullanmaya başlar aradaki fiyat farkınıda kullandığına sayar.Birde zamanında skylake aldılar yazmış daha okuduğunu anlamaktan acizsin gelip burda millete sallıyorsun
Şu amd fanboylarının millete fanboy diye sallaması sıktı artık.Yukarıda yorum yapan iki kişide gayet haklı.Adam sistem toplayacam aylarca bunların oyalamasını ...
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Yanıtla +65
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Aslanhan. 2 yıl
5 senedir amd phenom ii x4 970 black edition kullanıyorum,

Planım sene sonunda 4 çekirdekli bir zen işlemci, rx480 ve freesync monitörlü bir sistem toplamak,

Üstelik ben Zen işlemcilerin, broadwell i bırakın, skylake seviyesinde olmasına razıyım.

Ama, AMD Zen serisini erteleyip duruyor, sinir oldum artık

Kanımca en başından beri Zen'in yıl sonuna yetişmeyeceğini bal gibi de biliyorlardı,

Ama bence bilerek yalan söylediler.

İşleri güçleri süpekülasyon, asparagas haber.

Yeni sistem toplamak için Zen'i de görmek isteyenleri oyalayıp durdular.

Şimdide utanmadan Şubat diyorlar.



Edit : Ekleme.
5 senedir amd phenom ii x4 970 black edition kullanıyorum,Planım sene sonunda 4 çekirdekli bir zen işlemci, rx480 ve freesync monitörlü bir sistem to...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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ozbey08 2 yıl
AMD çok büyük hata yapıyor ertelemekle, çünkü son kalan eski nesil bilgisayar kullanıcıları Zen işlemciler çıkana kadar intel skylake işlemcilerden almış olacak ve skylake işlemci alan kişi de en 5 yıl o işlemciyi kullanır. Yani bu gidişle AMD çok iyi bir işlemci çıkarsa bile avucuyu yalayacak ve zarar edip batacak. zamanlama çok önemlidir ama AMD zamanı hep geciktiriyor.
AMD çok büyük hata yapıyor ertelemekle, çünkü son kalan eski nesil bilgisayar kullanıcıları Zen işlemciler çıkana kadar intel skylake işlemcilerden almış olaca...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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GENERAL006 2 yıl
Arkadaşlar bu yeni anakartlardan ekran kartsiz görüntü alabilecek miyiz ?
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yeappa 2 yıl GENERAL006
Anakartinizdan ek donanima gerek kalmadan islemci -APU- uzerinden alabileceksiniz.
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ayyas404 2 yıl
Herkesde çeşitli işlemciler var performansı da ortada amd işlemciler performans olarak geride kalmıştır. Test sonuçlarına para mara yedirmekle bu işler olmaz millet oyunda işde aldığı performansa göre konuşur. işallah amd iyi olur millet f/p ürünü alır yoksa intel alıp yola devam eder
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InvisibleLord 2 yıl ayyas404
ayyas404
Herkesde çeşitli işlemciler var performansı da ortada amd işlemciler performans olarak geride kalmıştır. Test sonuçlarına para mara yedirmekle bu işler olmaz millet oyunda işde aldığı performansa göre konuşur. işallah amd iyi olur millet f/p ürünü alır yoksa intel alıp yola devam eder

Kesinlikle. Bir an önce çıksa da test edilse. Şahsen beni profesyonel testler pek etkilemiyor artık bu saatten sonra.
Son kullanıcı olarak test edilsin bakalım, oyunlarda ne gibi bir performans verecek günlük kullanımda nasıl. Güzel overclock oluyor hava soğutma ile 5Ghz oluyor denildi bakalım çıkan ilk üretimler belki takoz olacak. Yeni bir sokete geçiliyor bakalım sokette sorun çıkacak mı bakalım gündelik kullanımda dediklerini yapabilecekler mi ve bunu uzun vadede sürdürecek mi?
Herkesin korkusu var en azından benim korkum var ya dedikleri gibi overclock olmazsa ya dedikleri performansı veremezse. Diğer tarafta intel yıllardır ayni işlemciyi biraz güçlendirip bize sunuyor en azından neyi var neyi yok belli.
Umarım yapılan haberler gibi ryzenler ev kullanıcısına da aynı performansı özellikleri sorunsuz sunar. Ve umalım ki uygun fiyattan çıksınlar da tekelden kurtulup fiyat performans değerlendirme şansımız olsun.
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togi1975 2 yıl
10 ay önce i5 6600k aldım..o zaman bile, çıktı çıkacak deniyordu..
Aldığım fiyat, şimdiki fiyatından en az 300 TL ucuz..
şimdi çıkan, i5 6600k muadili işlemciyi 800 TL civarında alabileceğini umut edenler var hala, usd kuru 3.80 tl iken..
Bu işlemci yurtdışında 200 usd olsa, burada en az 900-1000 TL civarına satılır..Çünkü yeni alternatifi artık i5 7600k , fiyatı 1200 tl..
Kaldıkı ilk çıkacak işlemciler performans işlemcileri olacak sanırım..
Daha benim alım gücüm ile alabileceğim ryzen işlemcilerin çıkmasına en az 4-5 ay var
Dolayısıyla iyi bir tercih yaptığımı düşünüyorum..
Ryzen işlemciler piyasada yaygınlaşana kadar da intel işlemcilerin fiyatlarında düşme olmaz
1 Yanıt Yanıtla +4
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InvisibleLord 2 yıl togi1975
togi1975
10 ay önce i5 6600k aldım..o zaman bile, çıktı çıkacak deniyordu..
Aldığım fiyat, şimdiki fiyatından en az 300 TL ucuz..
şimdi çıkan, i5 6600k muadili işlemciyi 800 TL civarında alabileceğini umut edenler var hala, usd kuru 3.80 tl iken..
Bu işlemci yurtdışında 200 usd olsa, burada en az 900-1000 TL civarına satılır..Çünkü yeni alternatifi artık i5 7600k , fiyatı 1200 tl..
Kaldıkı ilk çıkacak işlemciler performans işlemcileri olacak sanırım..
Daha benim alım gücüm ile alabileceğim ryzen işlemcilerin çıkmasına en az 4-5 ay var
Dolayısıyla iyi bir tercih yaptığımı düşünüyorum..
Ryzen işlemciler piyasada yaygınlaşana kadar da intel işlemcilerin fiyatlarında düşme olmaz

Aklımdakileri yazmışsınız. Gelecek işlemciler üst seviye zenler, haliyle orta seviye kitle daha çok bekleyecek en azından BTK'nin internet düzenlemesine denk gelir

Zenler için 27 Şubat-3Mart tarihi verildi yanlış hatırlamıyorsam. 2017 denildi biz ocak bekledik adamlar martta verecek bize bu işlemciyi. Ki çoğu kitle çıkan ilk seriyi alamayacak(Gerçi zengin bir kitle var ama kendim ve çevrem adına konuşuyorum)
Dolar kuru+Bize getiren firma bindirmesi+Vergi+Vergi= Hayırlısı diyelim.
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Iron Mask 2 yıl
Her çıkan yeni sokette elindeki İntel işlemci çöp oluyor diye bir durum yok.
İşlemciler öyle kolay kolay bozulmuyor ve yıllarca kullanılıyor.
En fazla anakartın bozulunca piyasada üst düzey çipset anakart bulamazsın
Daha düşük çipset anakart alıp işlemcini overclocksuz kullanırsın.
Zaten yıllardır İntelin işlemcileri default hızında bile amd işlemcileri tokatlıyor.
Yanıtla +2
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DH Misafiri 2 yıl
amd almıştım fx6300 ucuzdu iş yapan bir anakart oda ucuzdu oyun oynamıştık fsp lerle intelle mukayese etmiştik 2 katı para tutan intel götünü yırta yırta 3-5 fsp zor la geçmişti. ne mi oldu o intele çöp çünki zenle benim pc çöp olurken 1156soket çöp olmuştu çoktan sonrasında 155 soket çöp oldu sonrasında 1150 soket çöp olurken enson geldik 1151 sokete ha amd hala am3+ soket ve işlemciyle güncel yok intel daha hızlı arkadaşlar bir yeremi yetişiyoruz açacagımız üçbeş oyun 3-5 fps fazla alacagız diye mabadımızı yırtmaya gerek yok bence selam lar
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RX 480 2 yıl
Şaşırtmadı. Amd falan umrumda değil ben korelilerden cpu bekliyorum. Amerika tekeli bitsin.

Samsung görev başına !!!


Not. Fx 8120


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aceleciburak 2 yıl
lansman için saatler kala Zen işlemcinin marka ismi belli oldu AMD ''Ryzen'' Markası altında ürünler satışta olacak gibi gözüküyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
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Guest-C93BC3667 2 yıl
İntelciler niye cekemiyor bu amdyi
Ben i3 toplayacaktim, zen gelecek dediler
Zen daha iyi olursa onu toplayacagim
Ben tuketiciyim, karima bakarim
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yeappa 2 yıl Guest-C93BC3667
Intel'in fahis fiyat politikasina kurban olmayin, AMD teknolojisi alin yillarca donaniminizi guncelleyerek keyifle kullanin modifiye edin; bilgisayarinizdan keyif alin.
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yeappa 2 yıl
DDR4 NVME ve ZEN!
hepsi bir arada -herzamanki gibi- mukemmel F/P, bekliyoruz!
ezelden! (486DX-400) AMD'li
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BalistikBomba 2 yıl
Şaka değil! Amd Zen beklerken vallahi saçımda beyazlar arttı.
Capsi yapılsa yeridir.
Zen geç çıkar. Çıktığında da Kaby Lake'ye yem olur. Cannon Lake de Zen'i tokat manyağı yapar. Olan bizim saça oldu.[>:]
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