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Intel modemler artık iPhone modellerinde

Geçen yılın Apple’ın Münih’teki Intel modem üretim tesislerine ekibini gönderdiği ve gelecekte kullanılacak modemler ile ilgili çalışmalar yapmaya başladıkları iddia edilmişti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık iki yıldır Intel’in yeni nesil modemleri ile iPhone modelleri içerisinde yer almaya çaba gösterdiği dile getiriliyordu. Bu iddialar iPhone 7 ile gerçek oldu. Apple, modemlerin bir kısmını Intel’den tedarik ediyor.

Apple yıllardır iPhone ailesi için Qualcomm’dan modem tedariği yapıyordu. Intel’in son dönemde iletişim teknolojileri konusunda önemli adımlar atması ve Apple’a daha esnek çözümler sunması meyvelerini verdi. Gelen bilgilere göre bazı iPhone 7 versiyonlarında Intel modemleri kullanılıyor.

Geçen yılın Apple’ın Münih’teki Intel modem üretim tesislerine ekibini gönderdiği ve gelecekte kullanılacak modemler ile ilgili çalışmalar yapmaya başladıkları iddia edilmişti. Bu yıl iddiaların doğru olduğunu görüyoruz.

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Intel modemlerin yer aldığı iPhone 7 serisi daha çok ABD’li T-Mobile ve AT&T operatörlerinin logosunu taşıyacak. Ayrıca Verizon ve Sprint gibi CDMA operatörleri de Intel’in modemlerine destek veriyor. Global pazarda ise hangi versiyonlarda Intel modem olacağı şimdilik bilinmiyor.

Intel’in hali hazırdaki en üst seviye modemi 7360 durumunda. LTE Cat. 10 sınıfını destekleyen yeni modem 450Mbps indirme hızlarına ulaşabiliyor. Dünya çapında tüm altyapıları destekleyen Intel 7360, ayrıca enerji tüketimi konusunda da oldukça cimri. Qualcomm tarafında ise Apple’ın LTE Cat. 9 sınıfını tercih ettiği belirtiliyor. İndirme hızları yine 450Mbps seviyelerinde. iPhone 6S serisinde ise 300Mbps hızlarına çıkabilen LTE Cat. 6 modem kullanılıyordu.

 

http://www.phonearena.com/news/Rumor-comes-true-Intels-4G-LTE-modem-chip-is-inside-some-models-of-the-iPhone-7-and-iPhone-7-Plus_id85278 Yorum Yaz
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koyunsavar 3 yıl en beğenilen
Ekrem bey iphone un içinde kullanilan her parçanin tek tek haberini yap bizde altinda konuşup tartışalım
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GrıezmaNN 3 yıl
Şimdi bide işin yoksa Intel olan telefon bulmaya çalış. 1 ay kafa patlatılır buna forumda hangi seri numaralı intel hangileri değil.
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deejaycluber 3 yıl
Boşver ram i işlemciyi modemi ne uygulama var o gpu ya nede altyapı var o modeme. Sonuç ? Al bir cihaz bak keyfine milletin psikolojisi bozuldu cihazların donanımları yüzünden yeminle.
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interwap 3 yıl
Bakalım bunda ne tür problemler çıkacak.
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There goes your life 3 yıl
ben a10'u merak ediyorum fena bir şey olmuş.
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ryalp 3 yıl
Millet Samsung işlemci var diye üzülüyordu şimdi intel var diye sevinecekmi
1 Yanıt Yanıtla +1
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AndaCakan 3 yıl ryalp
ryalp

Millet Samsung işlemci var diye üzülüyordu şimdi intel var diye sevinecekmi


aynen kardeşim aynen samsung işlemci vardı ayfonlarda

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GrıezmaNN 3 yıl
Şimdi bide işin yoksa Intel olan telefon bulmaya çalış. 1 ay kafa patlatılır buna forumda hangi seri numaralı intel hangileri değil.
Yanıtla +5
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koyunsavar 3 yıl en beğenilen
Ekrem bey iphone un içinde kullanilan her parçanin tek tek haberini yap bizde altinda konuşup tartışalım
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