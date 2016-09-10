Intel modemler artık iPhone modellerinde

Yaklaşık iki yıldır Intel’in yeni nesil modemleri ile iPhone modelleri içerisinde yer almaya çaba gösterdiği dile getiriliyordu. Bu iddialar iPhone 7 ile gerçek oldu. Apple, modemlerin bir kısmını Intel’den tedarik ediyor.

Apple yıllardır iPhone ailesi için Qualcomm’dan modem tedariği yapıyordu. Intel’in son dönemde iletişim teknolojileri konusunda önemli adımlar atması ve Apple’a daha esnek çözümler sunması meyvelerini verdi. Gelen bilgilere göre bazı iPhone 7 versiyonlarında Intel modemleri kullanılıyor.

Geçen yılın Apple’ın Münih’teki Intel modem üretim tesislerine ekibini gönderdiği ve gelecekte kullanılacak modemler ile ilgili çalışmalar yapmaya başladıkları iddia edilmişti. Bu yıl iddiaların doğru olduğunu görüyoruz.

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Intel modemlerin yer aldığı iPhone 7 serisi daha çok ABD’li T-Mobile ve AT&T operatörlerinin logosunu taşıyacak. Ayrıca Verizon ve Sprint gibi CDMA operatörleri de Intel’in modemlerine destek veriyor. Global pazarda ise hangi versiyonlarda Intel modem olacağı şimdilik bilinmiyor.

Intel’in hali hazırdaki en üst seviye modemi 7360 durumunda. LTE Cat. 10 sınıfını destekleyen yeni modem 450Mbps indirme hızlarına ulaşabiliyor. Dünya çapında tüm altyapıları destekleyen Intel 7360, ayrıca enerji tüketimi konusunda da oldukça cimri. Qualcomm tarafında ise Apple’ın LTE Cat. 9 sınıfını tercih ettiği belirtiliyor. İndirme hızları yine 450Mbps seviyelerinde. iPhone 6S serisinde ise 300Mbps hızlarına çıkabilen LTE Cat. 6 modem kullanılıyordu.