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AMD Zen mühendislik örneği internete sızdırıldı

AMD, uzun yıllar üzerinde çalıştığı Zen mimarisini yılın sonlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üzerinde büyük beklentiler olan Zen mimarisinin, mühendislik örneği internete sızdırıldı.
2 yıl
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62
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD Zen mühendislik örneği internete sızdırıldı

Polaris tabanlı ekran kartları ile piyasada olumlu bir hava estiren AMD, yılın sonlarına doğru ise uzun yıllar üzerinde çalıştığı Zen mimarisini piyasaya sürerek eksik parçayı tamamlayacak. Pek çok potansiyel tasarım ihalesini alması beklenen Zen mimarisinin, mühendislik örneği internete sızdırıldı.

Mühendislik örneği ile birlikte yeni mimariye ait 4 farklı işlemci bilgileri de mevcut. İşlemcilerden iki tanesi AM4 soketine, iki tanesi de sunucu tarafına ait. 14nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemcilerin, enerji tüketim değerleri oldukça dikkat çekici.

AM4

AM4 tarafındaki ilk işlemci 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli. Çekirdekler 2MB Seviye 2 önbellek kullanırken, ortak olarak 8MP Seviye 3 ön bellek kullanıyor. 2.8GHz taban hızı, turbo ile 3.2GHz seviyesine çıkarken, 65W ısıl tasarım gücüne sahip. Bekleme modunda ise, çekirdek hızları 550MHz seviyesine kadar düşebiliyor 2.5-5 Watt arasında enerji harcayabiliyor. Bu, gerçekten çok önemli bir rakam.

Diğer işlemci ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimi taşıyor. Çekirdekler 4MB Seviye 2 ön bellek kullanırken, ortak olarak ise 16MB Seviye 3 ön bellek paylaşılıyor. Yine 2.8GHz taban hızı, turbo ile 3.2GHz seviyesine çıkarken, ısıl tasarım gücü bu kez 95 Watt. Bu işlemcide de, bekleme modunda yukarıdaki değerler söz konusu.

SP3

SP3 tarafındaki işlemcilerden birisi 24 çekirdekli. 2.75GHz seviyesinde çalışan çekirdekler 512KB Seviye 2 önbellek kullanırken, ortak olarak 64MB Seviye 3 önbelleği paylaşıyor. Isıl tasarım gücü 150W iken, bekleme modunda 400MHz seviyeleri görülüyor.

32 çekirdekli diğer işlemcide ise 2.9GHz frekans hızı var ve ısıl tasarım gücü 180W seviyesinde. Önbellek paylaşımları ise yukarıdaki ile aynı. Yine 400MHz bekleme hızı söz konusu.

Ayrıca Bkz. "Softbank: ARM ile gelişmiş yapay zeka konusunda önemli adımlar atacağız"

AMD’nin Zen mimarisine ne derece yatırım yaptığı, bekleme modundaki değerlerden anlaşılabiliyor. Hemen her alanda Skylake işlemciler ile başa baş olacaklarını belirten AMD, bu iddiasında gerçekten ciddi görünüyor. Zen mimarisini temel alan ilk masaüstü FX işlemciler yıl sonunda piyasada olacak. Gelecek yıl ise APU sistemlerini de görmeye başlayacağız. AMD Zen ve Polaris veya Vega tabanlı grafik birimleri ile, AMD uzun zamandır çekilen hasreti sona erdirebilir. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/ams-zen-engineering-sample-specs-leaked.html Yorum Yaz
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myalperen 2 yıl en beğenilen
Yine modül yapısı kullanılmış ancak bu sefer 32nm değil 14nm. AMD'nin, Intel'in rakipsiz olduğu için i7 2600K modelinden i7 6700K modeline geçerken yaptığı gibi kaşıkla vermeyeceğini var sayarsak 32'den 14'e atlama tahminen %40 seviyesinde tek çekirdek performans artışı farkı yaratabilir. RX 480 gibi güzel bir kartı bu fiyattan piyasaya sürerek birçok kartın 2. elini öldürdükleri gibi 550TL fiyata tek çekirdek performansında skylake i5 ile benzer performansı veren, çarpan kilidi açık bir işlemci piyasaya sürerlerse birçok işlemcinin 2. eli ölür, biz de 5 yıllık, anakartlarına windows 10 desteği bile verilmeyen i7 2600k'yı 500 liraya satmaya çalışanlardan kurtuluruz.
Yine modül yapısı kullanılmış ancak bu sefer 32nm değil 14nm. AMD'nin, Intel'in rakipsiz olduğu için i7 2600K modelinden i7 6700K modeline geçerken yaptığı gib...
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1 Yanıt Yanıtla +50
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Sanat Günesi 2 yıl
her sene benzer haberler, sızıntılar geliyor ''güya''. her sene bu sene çıkacak, şu sene çıkacak deniyor. zen muhabbetleri ilk çıktığında ben 25 yaşındaydım şimdi 30'a merdiven dayadım hala kayda değer bir gelişme yok (bilgi anlamında). Sene sonu, gelecek sene başı son ortası, kıçı falan derken seneler akıp gidiyor amd denen basiretsiz firmaya biri hatırlatsın bu durumu. Rakibi nerdeyse her yıl işlemci çıkarıyor hemde nm küçülterek, bu beyler hala karar aşamasında.
her sene benzer haberler, sızıntılar geliyor ''güya''. her sene bu sene çıkacak, şu sene çıkacak deniyor. zen muhabbetleri ilk çıktığında ben 25 yaşındaydım şim...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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Kefelon 2 yıl
Zen lansmanında AMD: Biz bir araştırma yaptık, kullanıcıların %85'i 150 dolar altı işlemci kullanıyor. %15 lik üst segment yerine hepinize ulaşabilecek Zen işlemciler ürettik.

İşte karşınızda i3-6100'ı bile geride bırakan yeni Zen FX**** işlemcimiz!

Dipnot: Tabii ki iki tane alıp kullanırsanız i7-6700K'yı geçebiliyorsunuz!!!

Araya da bir kaç Ashes Of The Singularity ile farklı işlemcilerde alınan FPS farklarını serpiştirdik mi bu iş tamamdır...
Zen lansmanında AMD: Biz bir araştırma yaptık, kullanıcıların %85'i 150 dolar altı işlemci kullanıyor. %15 lik üst segment yerine hepinize ulaşabilecek Zen işl...
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huseyincarnege 2 yıl
intel i7 ezsin başka bişey istemiyorum :)
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abrenax 2 yıl
Epeydir böyle haberler çıkıyor ama sonuç hüsran. Yine bir şey çıkacağını sanmıyorum.
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idombayci 2 yıl
Donanım istediği kadar yenisi çıksın yazılım seni frenledikten sonra manası kalmıyor. Windows8 de 16 gb ram idare ederken w7 de hızlısın. Xp de uçuyor. Autocad de yine çizgi çiziyorsun her oynatışında bekleme ve takılma, autocad 2000 de daha hızlı aynı donanımla. Ofis 97 ile yazı yazma yine aynı ama 2013 ile açarken bile bekliyorsun.
i7 işlemci 16 gb ram 128 gb ssd gt740 vga ile yaşadığım sorun bu.
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Yigido59 2 yıl
Piyasa çok fena kızışacak beyler. Eski Athlon64 zamanları geri geldi


Şunu da şimdiden koymak istiyorum:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-MoDeStUs- 2 yıl
umarim cok iyi bir seri cikarda su intel akli basina gelir.
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personalcomputer 2 yıl
Tasarım sızdırılması markaların popülerliğini değiştirmek için kullanılır ayrıca bunun yılan efsanesine dönmesi sıkıcılaşıyor.
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JavaSpecialist 2 yıl
başka bir çöp daha boşuna beklemeyin skylake ile yaraşamıcak kaç yıl olmuş arayı kapatamaz
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OverClocK1ng 2 yıl
Benim yine pek bir umudum yok. Rakamlara bakılırsa AMD çekirdek sayısına oynayacak. Masaüstü işlemcileri çok çekirdekli olsa dahi, tek çekirdek performansında Intel çok önde olacak gibime geliyor. AMD yine ortalarda seyredecek gibi. Intel her zaman kafaya oynar...
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killnOd 2 yıl
Daha oncde soyledim yine soyluyorum.Kabylake den daha ustun(i7 serilerini kastediyorum) ve daha ucuz olmayi basarabilirse harika olur.Yoksa AMD nin hakikaten isi cok zor.Bu yuzden ZEN mimarisinden beklentimiz buyuk.
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CoreXXX 2 yıl
amd athlonun çıkıpda intelin Pentiumlarına nal topllattığı zamanı yeniden yaşamak güzel olurdu. bu sayede intel çırpındı presscot. Pentium D gibi iki felaket tasarımdan sonra pc dünyasını değiştirecek core2 mimarisi çıktıki amd olmasa ozaman belki hala core2 mimairisini yeni görüyor olabilirdik:) abartılı gelebilir ama firmalar böyle rakibin yoksa yeni şeylere yatırım yapmıyor. şu an ilk jenerasyon core ler ile 6 jeneresyon coreler arasın yüzde 50 den fazla bi fark yok. 2009-2016 yani 7 yıl zarfında bu kadar ilerlemiş. oysa bakın bir presscott ile core 2 arasında 3 kat fark var ve bu 2.5 senede gelişti.
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Wilson Fisk 2 yıl
baska bir forumda ben demistim cilali fx geliyor diye yok efenim biz inceledik bu yeni mimari demislerdi ne oldu yine bamya ama bu sefer soyle bir farki var 4 cekirdek 4 modul + 8 HT yani x16 gibi calisacak artik oyun modulu desteklerse modul HT'yi desteklerse HT olacak o yuzden kotu olmaz multi'de.zaten fx'lerin sıkıntısı multi degil destekleyen oyunlarda fena degil ama tek cekirdek basarimi kotu fx'lerin bunu duzelttilerse 480 490 filan kaldirir rahat.sene sonunda cikacak diyorlarsa cikar sasirmadim cunku lisa su ablamiz 2016'da ciksin diye talimat vermis yoksa gercekten 2017'de cikacakmis.
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fthyrr1976fy 2 yıl CoreXXX
amd de
athlonun bu yana birşey olmuyor oluyorsa da kabul görmüyor

tek çekirdekte çok zayıf kalıyor amd

intelde bakıyor meydanda kimse yok gıdım gıdım veriyor bize ama satarkende bizde alırkende fiyatları katlıya katlıya alıyor



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selmand 2 yıl
Yok yok akilkanmamis amd gene modul yapisi gene ortak cache bellek. Muhendisleri okeye dönüyor anlaşıldı
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Knisath 2 yıl selmand
selmand

Yok yok akilkanmamis amd gene modul yapisi gene ortak cache bellek. Muhendisleri okeye dönüyor anlaşıldı


tek modül iki çekirdek yapısını terketti.Hiç mi haberleri açıklamaları izlemediniz ya da konferansı dinlemediniz.

Intel'in işlemci tasarımlarına benzer bir tasarımı var.Her çekirdek kendisine ait L önbelleklere sahip ve intel gibi HT teknolojisini kullanarak sanal çekirdeğe sahip olacak.

Yani tek çekirdek performansı uzun yıllardan sonra ilk kez AMD için , Zen mimarisiyle umut verici bir aşamaya yükseliyor.
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