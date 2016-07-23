AMD Zen mühendislik örneği internete sızdırıldı

Polaris tabanlı ekran kartları ile piyasada olumlu bir hava estiren AMD, yılın sonlarına doğru ise uzun yıllar üzerinde çalıştığı Zen mimarisini piyasaya sürerek eksik parçayı tamamlayacak. Pek çok potansiyel tasarım ihalesini alması beklenen Zen mimarisinin, mühendislik örneği internete sızdırıldı.

Mühendislik örneği ile birlikte yeni mimariye ait 4 farklı işlemci bilgileri de mevcut. İşlemcilerden iki tanesi AM4 soketine, iki tanesi de sunucu tarafına ait. 14nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemcilerin, enerji tüketim değerleri oldukça dikkat çekici.

AM4

AM4 tarafındaki ilk işlemci 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli. Çekirdekler 2MB Seviye 2 önbellek kullanırken, ortak olarak 8MP Seviye 3 ön bellek kullanıyor. 2.8GHz taban hızı, turbo ile 3.2GHz seviyesine çıkarken, 65W ısıl tasarım gücüne sahip. Bekleme modunda ise, çekirdek hızları 550MHz seviyesine kadar düşebiliyor 2.5-5 Watt arasında enerji harcayabiliyor. Bu, gerçekten çok önemli bir rakam.

Diğer işlemci ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimi taşıyor. Çekirdekler 4MB Seviye 2 ön bellek kullanırken, ortak olarak ise 16MB Seviye 3 ön bellek paylaşılıyor. Yine 2.8GHz taban hızı, turbo ile 3.2GHz seviyesine çıkarken, ısıl tasarım gücü bu kez 95 Watt. Bu işlemcide de, bekleme modunda yukarıdaki değerler söz konusu.

SP3

SP3 tarafındaki işlemcilerden birisi 24 çekirdekli. 2.75GHz seviyesinde çalışan çekirdekler 512KB Seviye 2 önbellek kullanırken, ortak olarak 64MB Seviye 3 önbelleği paylaşıyor. Isıl tasarım gücü 150W iken, bekleme modunda 400MHz seviyeleri görülüyor.

32 çekirdekli diğer işlemcide ise 2.9GHz frekans hızı var ve ısıl tasarım gücü 180W seviyesinde. Önbellek paylaşımları ise yukarıdaki ile aynı. Yine 400MHz bekleme hızı söz konusu.

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AMD’nin Zen mimarisine ne derece yatırım yaptığı, bekleme modundaki değerlerden anlaşılabiliyor. Hemen her alanda Skylake işlemciler ile başa baş olacaklarını belirten AMD, bu iddiasında gerçekten ciddi görünüyor. Zen mimarisini temel alan ilk masaüstü FX işlemciler yıl sonunda piyasada olacak. Gelecek yıl ise APU sistemlerini de görmeye başlayacağız. AMD Zen ve Polaris veya Vega tabanlı grafik birimleri ile, AMD uzun zamandır çekilen hasreti sona erdirebilir.