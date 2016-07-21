Softbank: ARM ile gelişmiş yapay zeka konusunda önemli adımlar atacağız

Teknoloji dünyasında son yılların şüphesiz en önemli olaylarından birisi, Japon Softbank’ın İngiliz yonga tasarımcısı ARM’ı satın alması olmuştu. Softbank’ın patronu Masayoshi Son, yatırımcılarına önemli açıklamalar yaptı.

Çok önemli bir hamle olsa da Softbank yatırımcıları, firma tarihindeki en büyük satın alım hamlesine sıcak bakmıyor. ARM’ın 32 milyar dolar bedelle satın alındığınının açıklanmasının ardından, Softbank hisseleri yüzde 10 değer kaybetmişti. Patron Son, kafalardaki soru işaretlerini dağıtmak için sahneye çıktı.

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ARM ismini daha çok akıllı telefonlar için tasarlanan işlemciler ile duyuyoruz. Aslında uzun yıllar önce bu böyleydi ancak şimdi durum çok farklı. Herhangi bir üretim tesisi olmayan ARM, bilindiği üzere Cortex çekirdeklerini ve Mali grafik birimlerini tasarlıyor.

İlk yıllarında AMR tabanlı işlemcileri mobil cihazlarda görüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ise, akıllı ev aletlerinde, kontrolcülerde, akıllı otomobil sistemlerinde, akıllı ampüllerde, televizyonlarda, giyilebilir cihazlarda yani aklınıza gelebilecek her türlü alanda ARM tabanlı işlemciler mevcut. Sayısı milyarları bulurken, Nesnelerin İnterneti konusunda da ARM’ın önemli yatırımları bulunuyordu.

Softbank patronu Son, daha çok yapay zeka konusunda odaklanıyor. 2018 yılında, bir yongadaki transistörlerin, insan beynindeki hücre sayısını geçeceğini düşünen Son, bunun daha gelişmiş yapay zeka sistemlerine imkan tanıyacağına inanıyor. Şimdiden Softbank ve Honda, gelişmiş araç içi yapay zeka sistemleri için el sıkışmış durumda.

Softbank

Berkeley Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir PC dergisi olarak Softbank’ı kuran Son, aradan geçen zaman içinde bir Telekom devi haline getirdi. Ayrıca enerji ve robot teknolojiler konusunda da önemli yatırımları bulunuyor.

Yatırımcıların tepkisi nedeniyle düşen hisseler, firmaya yaklaşık olarak 7 milyar dolar kaybettirdi. Son, hızlı bir şekilde kaynak arayışı içerisine girdi ve elinde bulunan ABD’li operatör Sprint’i satmayı planlıyor. Yatırımcıları teskin etmek amacıyla da, böyle bir açıklama yapmayı uygun buldu. ARM hamlesinin, Softbank’ı ve dolayısıyla Japonya’yı nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz.