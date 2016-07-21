Softbank: ARM ile gelişmiş yapay zeka konusunda önemli adımlar atacağız

Teknoloji dünyasında son yılların şüphesiz en önemli olaylarından birisi, Japon Softbank’ın İngiliz yonga tasarımcısı ARM’ı satın alması olmuştu. Softbank’ın patronu Masayoshi Son, yatırımcılarına önemli açıklamalar yaptı.
Çok önemli bir hamle olsa da Softbank yatırımcıları, firma tarihindeki en büyük satın alım hamlesine sıcak bakmıyor. ARM’ın 32 milyar dolar bedelle satın alındığınının açıklanmasının ardından, Softbank hisseleri yüzde 10 değer kaybetmişti. Patron Son, kafalardaki soru işaretlerini dağıtmak için sahneye çıktı.Ayrıca Bkz. "Asus ROG G701: Bu kez sıvı soğutmasız"
ARM ismini daha çok akıllı telefonlar için tasarlanan işlemciler ile duyuyoruz. Aslında uzun yıllar önce bu böyleydi ancak şimdi durum çok farklı. Herhangi bir üretim tesisi olmayan ARM, bilindiği üzere Cortex çekirdeklerini ve Mali grafik birimlerini tasarlıyor.
İlk yıllarında AMR tabanlı işlemcileri mobil cihazlarda görüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ise, akıllı ev aletlerinde, kontrolcülerde, akıllı otomobil sistemlerinde, akıllı ampüllerde, televizyonlarda, giyilebilir cihazlarda yani aklınıza gelebilecek her türlü alanda ARM tabanlı işlemciler mevcut. Sayısı milyarları bulurken, Nesnelerin İnterneti konusunda da ARM’ın önemli yatırımları bulunuyordu.
Softbank patronu Son, daha çok yapay zeka konusunda odaklanıyor. 2018 yılında, bir yongadaki transistörlerin, insan beynindeki hücre sayısını geçeceğini düşünen Son, bunun daha gelişmiş yapay zeka sistemlerine imkan tanıyacağına inanıyor. Şimdiden Softbank ve Honda, gelişmiş araç içi yapay zeka sistemleri için el sıkışmış durumda.
Softbank
Berkeley Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir PC dergisi olarak Softbank’ı kuran Son, aradan geçen zaman içinde bir Telekom devi haline getirdi. Ayrıca enerji ve robot teknolojiler konusunda da önemli yatırımları bulunuyor.
Yatırımcıların tepkisi nedeniyle düşen hisseler, firmaya yaklaşık olarak 7 milyar dolar kaybettirdi. Son, hızlı bir şekilde kaynak arayışı içerisine girdi ve elinde bulunan ABD’li operatör Sprint’i satmayı planlıyor. Yatırımcıları teskin etmek amacıyla da, böyle bir açıklama yapmayı uygun buldu. ARM hamlesinin, Softbank’ı ve dolayısıyla Japonya’yı nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-21/softbank-s-son-says-arm-will-enable-computer-super-intelligence Yorum Yaz Paylaş Tweetle
IoT = Güvenlik sorunu çıkartmayacak altyapı olmadığı sürece çer çöp şeyler için hep maliyet ön planda olur.
Softbank lisans anlaşmalarında değişkliğe gitmezse ödediği kadar kar etmesi bile biraz zaman alacak gibi.
Yapak zeka için zaten direk bi çip tasarım firmasını satın almak deli saçması mantık. Softbank PR olarak bunu Singularity diye proje olarak detaylandırıyor ama, AB'nin geniş çap yapay zeka araştırmalarına verdiği bazı fonlar bile 1 milyar $ın üstünde değil. onun dışında heryerde sebil gibi araştırma var. Burda önemli olan esas altyapı, çip üreticisinin yetkinliği daha sonradan gelecek olan mesele.
Google'ın kendi çipi için gidip dünya maliyetle bi firmayı satın alıp sonra GO oynatması gibi bişeye benzer ki, burda önemli olan Google'ın kendi iç araştırmaları sonrasında dizayn yapıp çip üretmesi.
Movidius'un Myriad çipi gibi çiplerle tonla uygulama bulabileceğini düşünmek,öyle bikaç sene için büyük satış imkanları pek yaratabilir gibi değil. Myriad'ın bazı yeteneklerine rağmen firmanın 3 kuruşluk firma olduğunu da unutmamak lazım.
Öyle koskocaman bütün wafer'ı kaplayan (20cm), hata toleranslı yapay zeka tasarımları faln var. Spinnaker mesela ARM 968 temelinden kurulan yapı.IBM'in Trunorth'u vs. var, vs. vs. tonla araştırma vs. var. Tmm çip tasarım/geliştricisi olmanın avantajları var kabul de, Spinnaker için ayrılan fon ve geçmişini düşününce mesela, bikaç milyar $ fon ile çok farklı noktalarda da olabilirlerdi.
ARM temelinden HPC alanında uçacaz kaçaçaz lafları var, HPC pazarı zaten feci büyük değil(her ne kadar ARM temelli tasarımlarla buraya saldırmayı hedefleyenler olsa da). Datacenter-Cloud için anca para kazanılabilir yatırım yapılabilir. Yine de orda Power8,Sparc S7 vs. gibi mimarilere rağmen hala Intel'in çok ciddi tutunabilirliği var ki IBM-Oracle vs. Inteli yerinden sökemezken gelecekte ARM temelinden gidip yapacağımız bilmemne tasarımı ile herkesi mahvedecez tarzı yaklaşımlar fazla havada kalıyor gibi.
Hotchips'de Fujitsunun özel izinli özel lisanslamalı ARM çipinin detayları gelecek, o zman anlarız neymiş durum diye. Bunun dışında kimseye tek başına büyük pay alacak ekmek yok artık.
Adamların en kıytırık m0 işlemci için lisans parası 40k$ hala batar diyorsunuz.