AMD’den iş istasyonlarına en ucuz hızlandırıcı

Grafik tarafında Navi mimarisine geçiş yapmaya hazırlanan AMD bununla birlikte önceki mimarilerini verimli bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Firma iş istasyonlarına yönelik olarak maliyete odaklanan yeni bir Polaris hızlandırıcı duyurdu.

AMD Radeon Pro WX 3200 özellikleri ve fiyatı

AMD Radeon Pro WX 3200 hızlandırıcısı tek slotlu ve Polaris grafik mimarisini temel alıyor. Daha çok ince iş istasyonlarına ve CAD programlarına yönelik olarak hazırlanmış. Hızlandırıcı 640 Stream işlemcisini FP32 olarak 3.3TFLOPS değerinde çalıştırabiliyor.

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4GB GDDR5 bellek 128-bit veriyolu ve 96GB/s bant genişliği sunuyor. 50W termal tasarım gücü sayesinde PCIe bağlantısı haricinde bir güç bağlantısı gerektirmiyor. 4 adet DisplayPort 1.4 bağlantısı ile 4 adet 4K ekran veya 1 adet 8K ekran bağlamak mümkün oluyor.

Autodesk, Altair, Siemens gibi pek çok firmanın endüstriyel yazılımları için ISV sertifikasına sahip olan AMD Radeon Pro WX 3200 hızlandırıcısı 199$ fiyat etiketine sahip.