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AMD’den iş istasyonlarına en ucuz hızlandırıcı

Polaris tabanlı AMD Radeon Pro WX 3200 hızlandırıcısı tamamen maliyete odaklanıyor. 1.66TFLOPS performans değeri sunabilen hızlandırıcının hedefi ince iş istasyonları.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’den iş istasyonlarına en ucuz hızlandırıcı

Grafik tarafında Navi mimarisine geçiş yapmaya hazırlanan AMD bununla birlikte önceki mimarilerini verimli bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Firma iş istasyonlarına yönelik olarak maliyete odaklanan yeni bir Polaris hızlandırıcı duyurdu.

AMD Radeon Pro WX 3200 özellikleri ve fiyatı

AMD Radeon Pro WX 3200 hızlandırıcısı tek slotlu ve Polaris grafik mimarisini temel alıyor. Daha çok ince iş istasyonlarına ve CAD programlarına yönelik olarak hazırlanmış. Hızlandırıcı 640 Stream işlemcisini FP32 olarak 3.3TFLOPS değerinde çalıştırabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Honor 9X hareketli kamerası ortaya çıktı"

4GB GDDR5 bellek 128-bit veriyolu ve 96GB/s bant genişliği sunuyor. 50W termal tasarım gücü sayesinde PCIe bağlantısı haricinde bir güç bağlantısı gerektirmiyor. 4 adet DisplayPort 1.4 bağlantısı ile 4 adet 4K ekran veya 1 adet 8K ekran bağlamak mümkün oluyor.

Autodesk, Altair, Siemens gibi pek çok firmanın endüstriyel yazılımları için ISV sertifikasına sahip olan AMD Radeon Pro WX 3200 hızlandırıcısı 199$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.techpowerup.com/257017/amd-announces-amd-radeon-pro-wx-3200 Yorum Yaz
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Ozanerdal34 3 gün en beğenilen
bizim millet için tek soru : pubg kaldırırmı abi :D
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interwap 2 gün GameboyColor
Atası için Quake3 demke bence daha doğru olur.
Ancak benim kasteddiğim hesap makinası için bile satıcıya 'gta kaldırıyor mu bu?" espirisini geçebilirsin.
Gta, counter, pupg vs. popüler oldukları için.
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IamTheOne76 2 gün
aslında şundan alacan şoyle 50 tane falan. evinde duvardan duvara ekran yapacan, ekranların üstüne pleksiglas kırılmaz kaplama yapacan. verecen ekranlara 4 - 5 - 6 -7 -8K Allah ne verdiyse artık valla manyak eder adamı valla...
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IamTheOne76 2 gün
Fiyat güzel perfomda yazıya bakılırsa iyi görünüyor. Çoklu ekran kullanılan işler için ideal. Borsa, hastahane, büro işleri....
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KeremVhdt 3 gün
eski ekran kartları çok daha iyiydi render ve profesyonel çizim programları filan çok rahat kullanılıyordu 3d vesaire acaba buda o tarz bişeymi
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hikmetg 3 gün
video render işlerini hızlandırır mı acaba ? i7 4790 işlemci 16 gb ram, 4 gb nvidia 960 ekran kartım var.
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Ozanerdal34 3 gün en beğenilen
bizim millet için tek soru : pubg kaldırırmı abi :D
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interwap 3 gün Ozanerdal34
Önceden GTA idi
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scorpion20 1 gün Ozanerdal34
test aracı pubg
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SEO-Uzmanı 3 gün
bu işlerden pek anlamama ama ; güzel bir şeye benziyor ! :)
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