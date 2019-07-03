Honor 9X hareketli kamerası ortaya çıktı

Huawei’nin 23 Temmuz tarihinde tanıtacağı yeni Honor 9X serisi için geçtiğimiz günlerde bazı detaylar gün yüzüne çıkmıştı. Honor 8X serisinin devamı niteliğindeki Honor 9X serisi motorize ön kamerası ile dikkat çekiyor.

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Evleaks tarafından sızdırılan tasarım şeması telefonun ön kamerasının çıkarılabilir olduğunu gösteriyor. Bu haliyle P Smart Z tasarımını temel aldığını söyleyebiliriz. P Smart Z ön kamerası da 12Kg ağırlığa ve 100 bin açıp kapamaya dayanıklıydı.

Motorize kamera sayesinde Honor 9X ekranı da oldukça agresif bir ekran-kasa oranına sahip olacak. Bununla birlikte parmak izi okuyucunun ekrana entegre şekilde gelebileceği de tahmin ediliyor.

Honor 9X özellikleri

6.5 veya 6.7 inç LCD IPS ekrana sahip olacak modele Kirin 810 yonga seti güç veriyor. Arka kamera 24MP+8MP geniş açı+2MP derinlik şeklinde kombinasyona sahip. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. 3750mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj destekliyor.

Honor 9X Pro özellikleri

Honor 9X Pro ise farklı olarak 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 sensör değişikliği ve 2MP makro sensör ekstrası ile geliyor. ÖN kamera da 25MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya 20W hızlı şarj desteğine sahip. Şimdilik bellek ve fiyatlandırma konusunda bilgi sahibi değiliz.