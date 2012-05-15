AMD ikinci nesil Trinity APU'ları ile Ivy Bridge'e rakip oluyor

Intel'in 22nm fabrikasyon sürecine sahip Ivy Bridge platformunu lanse etmesinin ardından uyumlu ürünleri de çok hızlı bir şekilde piyasada görmeye başladık. AMD tarafında ise Intel'in hızını kesmeyi planlayan Trinity APU'larının resmi duyurusu bugün yapıldı.





AMD'nin hızlandırılmış işlem birimi - APU ailesinin ikinci neslini temsil eden Trinity işlemcilerin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bir bilgi yok. Fusion tabanlı işlemciler ile ilgili dünyadaki ilk duyurulardan birisini haber müdürümüz Erdi Özüağ sizlere ulaştırmış ve kısa süre önce de ön bakış kapsamına almıştı. İşlemcilerin Nisan ayı gibi piyasaya çıkması beklenirken takvimin biraz gecikeceği anlaşılıyor.





HP'nin Envy Sleekbook adlı modelinin yanında Acer, Asus, Lenovo, Samsung, Sony ve Toshiba, AMD'nin Trinity APU'su yüklü modeller için vargücüyle çalışıyor. Ayrıca Erdi Özüağ'ın Türkiye'deki ilk Trinity APU'lu laptopu elde ettiğini ve detaylı incelemesini kısa süre sonra sizlerle paylaşacağının müjdesini de verelim.





Trinity APU'ları ultra ince laptoplar, küçük boyutlarda masaüstü ve hepsi-bir-arada PC modellerinde kullanılmak için tasarlandı. AMD'nin ilk APU'ları olacak A10-4600M, A8-4500M ve A6-4400M büyük ve yaygın kullanımdaki laptop modellerini, A10-4655M ve A6-4455M ise ultra ince laptop modellerini hedefleyecek.





32nm fabrikasyon sürecine sahip Trinity APU'ları 22nm'lik Ivy Bridge platformunu bu açıdan geriden takip ediyor. AMD'nin yeni işlemcileri ilerleyen aylarda 28nm fabrikasyon sürecine geçiş yapacak.





İlk nesil APU'lara göre önemli ilerlemeler kaydeden Trinity, TDP değerleri açısından da Ivy Bridge işlemciler ile başabaş gidiyor.





Laptop modelleri için çift çekirdekli işlemciler 17W, dört çekirdekli işlemciler için 35W ısıl performansa sahip. Bu Ivy Bridge işlemciler ile aynı seviyede. Masaüstü için ise 65-100W arasında ısıl performans değerleri değişiklik gösteriyor. Bu rakamlar Llano işlemciler ile aynı. Bununla birlikte AMD, çift çekirdekli Trinity APU'larının çift çekirdekli Llano APU'ları ile aynı seviyede performans gösterdiğini belirtiyor.





AMD'nin ikinci nesil çekirdek tasarımı Piledriver bu noktada firmanın iddiasına göre laptoplarda boşta çalışırken 12 saat kullanım süresi sunuyor.





Genel olarak Llano işlemcilere göre yüzde 28 işlemci ve yüzde 56 grafik performansı artışı Trinity ailesinin göze çarpan rakamları.





AMD'nin Trinity ailesi ile ilgili fiyatlandırma politikasının kısa süre sonra açıklanması bekleniyor. Ürünlerin piyasaya çıkmasıyla performans puanları da ortaya çıkmaya başlayacak. Yılın ikinci yarısından sonra Ivy Bridge ve Trinity arasında mücadelenin nasıl geçeceğini hep birlikte göreceğiz.