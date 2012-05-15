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AMD ikinci nesil Trinity APU'ları ile Ivy Bridge'e rakip oluyor

7 yıl
7,1b
1
67
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in 22nm fabrikasyon sürecine sahip Ivy Bridge platformunu lanse etmesinin ardından uyumlu ürünleri de çok hızlı bir şekilde piyasada görmeye başladık. AMD tarafında ise Intel'in hızını kesmeyi planlayan Trinity APU'larının resmi duyurusu bugün yapıldı.

AMD'nin hızlandırılmış işlem birimi - APU ailesinin ikinci neslini temsil eden Trinity işlemcilerin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bir bilgi yok. Fusion tabanlı işlemciler ile ilgili dünyadaki ilk duyurulardan birisini haber müdürümüz Erdi Özüağ sizlere ulaştırmış ve kısa süre önce de ön bakış kapsamına almıştı. İşlemcilerin Nisan ayı gibi piyasaya çıkması beklenirken takvimin biraz gecikeceği anlaşılıyor.

HP'nin Envy Sleekbook adlı modelinin yanında Acer, Asus, Lenovo, Samsung, Sony ve Toshiba, AMD'nin Trinity APU'su yüklü modeller için vargücüyle çalışıyor. Ayrıca Erdi Özüağ'ın Türkiye'deki ilk Trinity APU'lu laptopu elde ettiğini ve detaylı incelemesini kısa süre sonra sizlerle paylaşacağının müjdesini de verelim.

Trinity APU'ları ultra ince laptoplar, küçük boyutlarda masaüstü ve hepsi-bir-arada PC modellerinde kullanılmak için tasarlandı. AMD'nin ilk APU'ları olacak A10-4600M, A8-4500M ve A6-4400M büyük ve yaygın kullanımdaki laptop modellerini, A10-4655M ve A6-4455M ise ultra ince laptop modellerini hedefleyecek.

32nm fabrikasyon sürecine sahip Trinity APU'ları 22nm'lik Ivy Bridge platformunu bu açıdan geriden takip ediyor. AMD'nin yeni işlemcileri ilerleyen aylarda 28nm fabrikasyon sürecine geçiş yapacak.

İlk nesil APU'lara göre önemli ilerlemeler kaydeden Trinity, TDP değerleri açısından da Ivy Bridge işlemciler ile başabaş gidiyor.

Laptop modelleri için çift çekirdekli işlemciler 17W, dört çekirdekli işlemciler için 35W ısıl performansa sahip. Bu Ivy Bridge işlemciler ile aynı seviyede. Masaüstü için ise 65-100W arasında ısıl performans değerleri değişiklik gösteriyor. Bu rakamlar Llano işlemciler ile aynı. Bununla birlikte AMD, çift çekirdekli Trinity APU'larının çift çekirdekli Llano APU'ları ile aynı seviyede performans gösterdiğini belirtiyor.

AMD'nin ikinci nesil çekirdek tasarımı Piledriver bu noktada firmanın iddiasına göre laptoplarda boşta çalışırken 12 saat kullanım süresi sunuyor.

Genel olarak Llano işlemcilere göre yüzde 28 işlemci ve yüzde 56 grafik performansı artışı Trinity ailesinin göze çarpan rakamları. 

AMD'nin Trinity ailesi ile ilgili fiyatlandırma politikasının kısa süre sonra açıklanması bekleniyor. Ürünlerin piyasaya çıkmasıyla performans puanları da ortaya çıkmaya başlayacak. Yılın ikinci yarısından sonra Ivy Bridge ve Trinity arasında mücadelenin nasıl geçeceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/5/15/3020942/amd-launches--trinity-apus Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
AMD A6-3500 Kullanıyorum, ekran kartı olmadan Medium ayarlarda, Crysis 2 oynuyorsunuz, takılmadan. Görünen yeni Apular bundan kat kat iyi,, İntele fazla para yatırmanıza gerek yok, Bu işlemci i3 lerden i5 lerden kötü değil, daha ucuz. Grafikerim, oyunda oynuyorum işimide yapıyorum, tvde izliyorum. Bugüne kadar kastığını görmedim,, Zaten internette ürünlerle ilgili bağımsız bir çok video var onları izlerseniz,, sentetik testlerin size yaramadığını görürsünüz,, cebinizden çıkan paraya bakın, A6 3500 CPU, 4gb ram, Anakart 353 tl ödedim. Çift çekirdekli eski parçaları sattım. Cebimden çıkan para 225 tl. Biraz araştırın bakın sorun bir daha sorun,, teknoloji sonuçta yetişemezsiniz, ihtiyacınıza cebinize uygun ürünlere bakın..
AMD A6-3500 Kullanıyorum, ekran kartı olmadan Medium ayarlarda, Crysis 2 oynuyorsunuz, takılmadan. Görünen yeni Apular bundan kat kat iyi,, İntele fazla para ya...
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ogkasa 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Öyle bir başlık atmışsınız ki sanki her konuda rakip oluyorlar.

apuları yazmış daha ne yazacaktı
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aceleciburak 7 yıl
AMD nin FX serisinin bırakmasının en önemli etkeni intel'in Haswell ile ciddi anlamda grafik performansını arttıracak olması. AMD bunu gördü GPU tarafında elini dahada güçlendirmek adına sadece APU tasarımlarına yöneldi ve intel Haswell gelmeden Haswell ile başa çıkabilecek bir APU yapma peşinde zaten bütçe kısıtlı APU ya yönelerek hem grafik mimarisi hemde cpu mimarisini birlikte götürerek en optimze sonuçlara ulaşabilir AR-GE masraflarıda bi nebze olsun azalır.

CPU tarafında intel, GPU tarafında Nvidia ile başa çıkabiliyosa ve bu firma ayakta ise ''Trinity'' ile tüketicilere teknoloji sunması bile emek verdiğinin ve gayret ettiğinin göstergesi...
AMD nin FX serisinin bırakmasının en önemli etkeni intel'in Haswell ile ciddi anlamda grafik performansını arttıracak olması. AMD bunu gördü GPU tarafında elin...
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1 Avatar
okazaki 6 yıl
Merhaba arkadaşlar,
Yarın Teknosa‘da Amd A10 apu‘lu Hp marka laptop indirimde. Almak isteyenler kaçırmasın.
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TNMUP 7 yıl
A10-4600M işlemcili dizüstü almak istiyorum hiç bir yerde bulamıyorum, bilgisi olan varmı? On güne kadar mutlaka dizüstü almam gerekiyor ...
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DH Misafiri 7 yıl
alternatif olamaz
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DH Misafiri 7 yıl
@Rubisco
amd yi kurtarmak için okadar şey yazmışsın ama unuttuğun birşey var haswell in sample ları hazır ve 2013 ün sanırım 2. yarısında kullanıma sunulacak..
eşek yüküne katılırımda amd nin bırak deve yükünü kedi yükünü bile sırtlayacak durumu yok...ne yazık ki amd için game over sinyalleri hızla artıyor.şu ana dek tek tutundukları dal gpu nun iyi iş çıkardığı APU ailesi... ki amd gerçekten sağlam bir yapıyla gelecek yada buldozer onu alıp tarihin tozlu raflarına kaldırıp atacak..deme di demeyin b2 lerde fıs olursa amd amiral cpu sunu 100$ dan satsa kalan amd fanatikusları bile al ma ya cak...
bu ticaretin ve işin gereklerinden biridir.başaramazsan bitersin...bakınız 3dfx gpu via cpu nvidia çipleri daha neler neler..
2 Yanıt Yanıtla
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aceleciburak 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@Rubisco
amd yi kurtarmak için okadar şey yazmışsın ama unuttuğun birşey var haswell in sample ları hazır ve 2013 ün sanırım 2. yarısında kullanıma sunulacak..
eşek yüküne katılırımda amd nin bırak deve yükünü kedi yükünü bile sırtlayacak durumu yok...ne yazık ki amd için game over sinyalleri hızla artıyor.şu ana dek tek tutundukları dal gpu nun iyi iş çıkardığı APU ailesi... ki amd gerçekten sağlam bir yapıyla gelecek yada buldozer onu alıp tarihin tozlu raflarına kaldırıp atacak..deme di demeyin b2 lerde fıs olursa amd amiral cpu sunu 100$ dan satsa kalan amd fanatikusları bile al ma ya cak...

bu ticaretin ve işin gereklerinden biridir.başaramazsan bitersin...bakınız 3dfx gpu via cpu nvidia çipleri daha neler neler..

Haswell mühendislik örnekleri tabiki hazır olur çünkü resimde göreceğin gibi 22 nm için ayrılmış başlıbaşına bir üretim tesisi var ki diğer tesisleride 22 nm ye uyarladıkları zaman çok rahatça üretim yapabilir intel çünkü tüm fabrikalar kendine ait istediği gibi at koşturabilir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Peki AMD nin durumuna bakalım neredeyse tüm üretim hisselerini GlobalFoundries' devretti şuan aktif olarak eskiden Fab 36 olarak bilinen yeni adı ile Fab 1 Almanya/Dresden de çalışır konumda 40 ve 32 nm üretimi Fab 1 üstlendi 28 nm ye bu senenin sonuna kadar geçilmeye çalışılıyor ve dikkat edelim fabrika artık AMD nin Değil AMD artık müşteri

Fab 1 Dresden, Germany 45 nm 32 nm üretim
Fab 7 Singapore 40 nm CMOS/SIO üretimi ve buda AMD nin diğer iştiraki Chartered Semiconductor Manufacturing e aid sonrasında GlobalFoundries e ait oldu.
Fab 8 Saratoga County, New York, USA AMD nin 28 nm örnekleri burda deneniyor ve 2012 içerisinde 28 nm ve daha düşük üretim için hazırlanmaya çalışılıyor.

bir tarafta intel kendine ait 10 üretim fabrikası ile ( israilde ikinci bir tesisin inşaası devam ediyor) üretimlerini yapıyor. AMD fabrikasını elden çıkarmasıyla beraber üretim tekniklerinde gecikme yaşamış Fason üretim için başka firmaya ürettiriyor ve ayakta durmaya çalışıp hala ben bu pazardayım diyor senin dediğin mantıktan bakarsak çoktan batmıştı.

AMD geçtiğimiz 5 sene içerisinde 16 çeyrek yani 4 yıl zarar açıkladı o zaman senin tabirinle ''Game Over'' olmadıysa şu zamanda da olmaz. AMD nin şuan uğraştığı üretim bantlarını IBM danışmanlığında 28 nm ve altına indirmek ve bu şekilde GPU üretiminide TSMC den alıp müşterisi olduğu ATIC e ürettirmek üretim noktasınıda daha yakından takip etmek...

ayrıca herkes için bir i5 3570K yada bir Xeon lazım değil ben öğrencilikten çıktım ve şuanlık işsizim ve benim kıt kanaat geçindiğim bu dönemde teknoloji aşkı ile harçlığımdan ayırıp A10 5800K almak için para biriktiriyorsam o Teknolojiyi bana 350 400 lira gibi bir fiyattan kullandıracaksa benim için idealdir AMD. şuan Sadece i5 3570K almak demek 550 lirayı baymak demek istediği kadar güçlü olsun ben evde atomik çapta füzyon yada fisyon similasyonları yapmicam yada uzayın derinliklerini hesaplamicam bana uygun fiyatlı ve olabildiğinde en son teknolojiyi kullanan heterojen işlemlerde kullanabileceğim basit CAD/CAMlerde gpunun destek olabileceği OpenCL ve GPGPU başarımı yüksek bir apu gerekli ve alınabilirliği uygun olmalı bu yüzden bir çok kişi Trinity APUları bu yüzden bekliyor ...

bu üretim tesislerine Radeon gpuları katmadım çünkü üretim TSMC de bi düşünün intel'in o verimli fabrikalarından sadece 2 tanesi AMD nin elinde olsa sonuç nasıl olur...


[image]local://upfiles/419718/3FCA973EAFCE4B5C80C41DEDAA3A295D.jpg[/image]
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Rubisco 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@Rubisco
amd yi kurtarmak için okadar şey yazmışsın ama unuttuğun birşey var haswell in sample ları hazır ve 2013 ün sanırım 2. yarısında kullanıma sunulacak..
eşek yüküne katılırımda amd nin bırak deve yükünü kedi yükünü bile sırtlayacak durumu yok...ne yazık ki amd için game over sinyalleri hızla artıyor.şu ana dek tek tutundukları dal gpu nun iyi iş çıkardığı APU ailesi... ki amd gerçekten sağlam bir yapıyla gelecek yada buldozer onu alıp tarihin tozlu raflarına kaldırıp atacak..deme di demeyin b2 lerde fıs olursa amd amiral cpu sunu 100$ dan satsa kalan amd fanatikusları bile al ma ya cak...

bu ticaretin ve işin gereklerinden biridir.başaramazsan bitersin...bakınız 3dfx gpu via cpu nvidia çipleri daha neler neler..

AMD'nin %bilmem kaç hissesine sahip olduğum için elimden geldiğince övüp milleti AMD'ye teşvik ediyorum. Nede olsa babamın şirketi. Özellikle de bizimki gibi ülkelerden gelecek talep ile AMD'nin iyi bi hisse başı kar dağıtmasını umut ediyorum ki bizim de cebimiz para görsün, sonra gidip Intel alabilelim(en son ne zman verdiyse).

Daha önce hiç yazdığım bişeye denk geldinmi bilmem ama, AMD'nin Haswell'e kadar vakti var diye çok yazdım(haswellin amd'yi bitirecek grafik performansı olacak diye değil). Haswelldeki TSX denen uzantılar, çoklu çekirdek için uygulama geliştirirken programcının işini kolaylaştırmaya yönelik şeyler içeriyor diye de çok defa yazdım. Bu da çoklu çekirdek içn kod yazarken lock/barier gibi şeylerin, çekrideklerin aynı veri/bellek alanı ile çalışırken programcının başını daha az ağrıtmasına yarıyor. Transactional memory geniş çaplı hiç olmadı, ama farklı alanlarda hardware TM (transactional memory) için uğraşılar var / vardı. AMD'nin çok önceden hiç üretime geçmemiş prototipi bile vardı. Intel'deki hardware TM'de çok geniş kapsamlı değil, ama kod yazarken her bi çekirdekde çalışacak threadlerin senkronizasyonu, locklanması vs. gibi şeyleri kolaylaştırıyor. Bu da atıyorum 1 haftada yazacağın kodun belki 3 güne inmesi demek. AMD şu an çok çekirdekten iyi yararlanan programlarda, single thread veya kazananı bellek okuma yazma performansının belirleyici olduğu durumlara göre daha güçlü (Cinebench multi vs. single gibi, metro 2033 vs. starcraft wow gibi yada). Amma velakin programcı TSX'e uygun kod yazınca, AMD'de bunun karşılığı olmazsa eğer, AMD çok çekirdekte çalışacak kod için compilerın eline bakar hale gelir(yani şimdi şu andaki compilerların ürettiğinden daha hızlı çalışabilmesi için). Bu da çok çekirdekli sistemlere uygun ama TSX içeren bi programın, Intel'de belirgn oranda hızlı çalışabileceği anlamına gelebilir. Özellikle de kod yüksek oranda threadler arasında senkronizasyon yapar, lock ile değişkeni kitler ise. Bunlar için AMD'nin fazladan zman harcanması gereken gerekir ve performansı düşer (şimdiki haliyle kalırsa). Bütün bunların olabilmesi için de, Haswell çıktıktan sonra en azından belli başlı programlarda code branch eklenmesi, yeni versiyonunun çıkması vs. gerekir. Bunların gerçekleşmesi için de en en az bi 6-7 ay süre geçmesi gerekir. Yani AMD'nin eğer CPU performansı açısından atılımlar için 2 yıl civarında zaman. Bunun dışında Haswell'de hala iCore kullanıyor olucak, ordan burdan iyileştirmeleri faln var, şimdilik programlar üstünde %50 gibi daha hızlı olabileceği bi durum yok sonuçta. Ama çok çekirdekli sistemlere göre optimize TSX ile yeniden optimize edilebilen programlarda AMD'nin şu anki durumuna göre çok fark olabilir. AVX2, FMA3 ise pek çok durumda getirisi olmayacak şeyler (bknz i7 üstünde AVX vs. SSE ile bi damla performans farkı olması gibi). FMA3'ü AMD mecburi olarak destekliyor, AVX2'de güzel şeyler olsa bile, işimize yarar, uygulanabilir ve arkasından dolaşılamayacak alan olur ise ancak işe yarar (mesela SSE2 kullanarak, SSE4.1 de olan bazı komutların yaptığı işi yapabilmemiz ve bunun performans olarak götürüsünün çok çok az olması gibi).

Bunlar işin salt CPU performansıyla alakası olan kısmı. @aceleciburak yazmış mesela, herkezin bir i7 yada i5 3570k alma zorunluluğu veya lüksü yok. Parana ihtiyacına bişeyleri kabullenme gücüne egona vs. bi sürü şeylere bakar bu. Benzeri şekilde yine herkezin BF3 multi oynamak gibi derdi de yok. Eğer öngörüldüğü gibi masaüstü trinity fena olmayan bi CPU performansı ve kabul edilecek derecede iyi GPU performansı üretebilirse bi sürü insanın yüzünü güldürmüş olur. En azından şu anki sonuçlardan Trinity'nin FX-4100'den aynı frekansda %10 civarında daha iyi sonuç verebileceğini görüyoruz bu da olumlu bi gelişme. Eğer hiç fikir sahibi olmadn, Phenomdan sonra FX ile %50 performans farkı yaratmasını bekleyenlerden idiysen, Trinity ile de hüsrana uğraman normal(mobil/masaüstü farketmez). Az çok bilgin araştırman mimarisi ile fikrin vardı ise, Phenomdan bi miktar iyi olabileceğini, bazı yerlerde sorunlu olabileceğini de ihtimaller arasına kolabilirdin. Trinity de bunun gibi. Ama çip vs. çip bazında karşılaştırırsan mobil Lianolardan çok daha iyi ve bundan memnun görünen çok insan var. Özellikle de driver ile oyun sonuçlarının ve crossfire performansının %50 civarında artabileceğini düşünürsen. Intel ise ultrabookların fiyatının ucuz ve alınabilir olması için plastiğinden bataryasına kadar ilk önce höt möt olmaz dediği şeylerin hepsinden feragat ediyor. Bu bakımdan Trinity tabanlı mobil / masaüstü / gömülü sistemler AMD'ye para kazandıracak gibi. AMD'nin işte salt performans devri bitti, open cl, gpu ile bak neler yapılıo vs. gibi şeylerden bahsederken umarım bunların gerçek anlamlarda kullanıldığı gibi, dikkat dağıtmak ve zaman kazandırmak için de kullanıldığını biliyorsundur. Konu teknoloji bilişim ile ilgili şeyler olunca, insanlar politika siyaset ne kadar pis olabiliyorsa bunun da aynı derecede kirli olabileceğini nedense görmemeye çalışıyor veya göz ardı ediyor.

Bulldozer mimarisinde düzeltilebilecek geliştirilebilecek çok yanlar var. Piledriver ile bu hepten belli oldu, yani düzeltilebildiği. Streamroller ile de devam edecek gibi görünüyor. Şu anki bulldozerlere göre %33 civarında daha yüksek performans aşağı yukarı gerçekleşebilecek değer yani. Bu da yine şimdiki spekülasyondan hareketle TSX gibi şeyleri saymazsak Intel'den çok uzaklarda olmayacak gibi görünüyor bence. Bu forumda ve başka bi sürü insanın işine yaramasa bilele, Linux'in gelişmesi için çalışan uğraşan çok insan var. Bulldozer mimarisi de bundan faydalanıyor. GCC 4.7 ile mesela ala ala dedirtecek derecede iyi olabildiği alanlar var ( i5'i çok yerde geçip i7 3770k'nın de ensesinde olması gibi. Eskidden 2x opteron c-ray de 25sn civarında, i5 2500k 50-60sn lerde testi tamamlarken, GCC 4.7 ile fx-8150 26sn lere kadar iniyor(3960x 21-25sn, 3770k 25-30sn faln). Ben windows ortamında bulldozerin performansının arttığını hiç göremedim (MS'nin çıkardığı %2-10 civarı performans arttıran patch dışında). Önceden birisi linux altında hesap kitap için işlemci soruyordu, en son x6 da karar kılmıştı oysa şimdiki haliyle bulldozer çok daha iyi bi seçim olurdu. Şu an için GCC baya gelişme göstermiş durumda bazı şeyler için.

Windows altında Intel C Compiler çok iyi sonuçlar üretiyor, AMD'nin buna benzer Windows altında özel bi çözümü yok. Bunun ICC'nin (intel C compiler) intel dışı işlemcileri sakat bırakması yavaş sonuç üretmesiyle de alakası yok, intel CPU üstünde farklı compilerlara göre de iyi sonuç üretiyor. Ortalamada miniGW'den %18 civarında daha iyi sonuç üretebiliyor (gcc 4.6.3'e göre yani, merak eden varsa örnek karşılaştırma : http://www.willus.com/ccomp_benchmark2.shtml?p18 ). Intel aynı zamanda uygulama geliştiriciler ile de yakından çalışıyor, AMD daha yeni yeni başladı buna.

Benzeri bi sürü nedenden AMD'nin farklı şeyler yapmak için Haswell'e kadar vakti var. Diğer konuda yazdığımız gibi, Fusion için sideport memory olayına girişirse yeniden (anakart üstünde ram olayına), Haswell'in performansına rağmen çok büyük sükse yapabilir. Masaüstü Liano'nun şu an 200TL lik ekran kartı kadar performans gösterdiğini ve bunun aynı zmanda crossfile edilebildiğini düşün. Mecbur kalırsa benzeri yere gidecektir, çünkü HTPC dışında giriş seviye düşük seviye pazar payı gittikçe daralıyor. Kendi ekran kartlarına darbe vurmuş olacak ama Nvidia'yı da sıkıştırmış olacak bu sayede. Dediğm gibi olabilir iyi para getirir diye hesaplanırsa olmayacak iş değil.

HSA ile nasıl bir sistem oluşacak nasıl bi performans ortaya çıkacak bilmiyoruz. Getirileri, programcılar için daha kolay ve geniş alanda kodlama yani, günlük kullanıcın işlerini hızlandıracak mı , çoğu durum için uygun olacak mı bilemiyoruz. Bu yüzden havalı laf peşinde koşup game over olayına girmek, atgözlüğü ile koşturmaktan farksız olur.
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YordleKing 7 yıl
Onu bunu geçinde hala ''AMD çok ısınıyor almam'' diyen adamlar var etrafta.
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aceleciburak 7 yıl
Benchmarklara önem verenler için arkadaşıma topladığım A8 3870K standart hızında testleri

A8 3870K with HD 6550D//MSI A75MA-G55//2x4 GB Kingston Hyperx 1600 Mhz // 500 GB WD Green SATA 3

''Trinity'' Desktop segmenti bakalım bu sonuçların üzerine neler ekleyecek başarılı olduğu ilk nesil A serisine göre aşikar... A10 5800K nin ayrıntılı testlerini heyecanla bekliyorum...

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qoqoCAN 7 yıl
TrMhMt
Umarim yakinda Inteli yakalr ve hatta gecer. Artik Intele para vermek istemiyorum.

AMD ye neden vermek istiosun?
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07ugur 7 yıl
Başarılı.
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Foxbat 7 yıl
Trinity ile ilgili haberleri umut ve şüphe karışımı duygularla izliyordum ama bu sefer sürpriz olumlu anlamda olmuş. %15 cpu performansı artışı beklerken fark %30'a dayanmış. GPU tarafında ise beklenen gelişme kaydedilmiş ama güç tüketimini bu kadar iyi beklemiyordum.
Trinity'nin saf işlem gücü bakımından Ivy'ye yetişemeyeceğini zaten biliyorduk ama fark beklediğim kadar yüksek değil. Piyasanın %90'ını oluşturan mainstream kullanıcılar için Trinity en iyi seçenk olarak görünüyor. Zaten Ivy'nin yapıp ta Trinity'nin yapamadığı ne var ki? Aralarındaki performans farkını anlamak için çok ağır uygulamalar gerekir ki ona ihtiyaç duyan zaten Intel'in kapısını çalar.
GPU konusu ise AMD'ye ciddi avantaj sağlıyor. Driver güncellemesinden sonra HD4000 ile farkın daha da açılacağını düşünüyorum ki testlerde HD4000'e geçildiği yerlerde Trinity'nin driver sıkıntısı yaşadığı bir çok sitede dile getirilmiş. Bugün laptop almak istesem gider Trinity alırım ki gördüğüme göre ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşılıyor.
Anlaşılan AMD artık mobil segmentte de sıkı bir oyuncu olacak ( Tabi şu üretim sıkıntısını aşmışlarsa). Umarım rekabet Intel'in burnunu sürter de fiyatları makul seviyelere çekerler:)
Bu arada kimse 4600m ile fx4100 karşılaştırması yaptı mı? Forumlarda %10 civarı performans artışından bahsediliyordu ama kesin bir şey okumadım. Bilen varsa paylaşsın lütfen
Not: "Aferin AMD. Olmuş bu sefer:)
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eXaeL@DH 7 yıl Foxbat
Foxbat


Dostum AMD'nin ve İntel'in yol haritaları hakkında bilgin var mı?
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Rubisco 7 yıl Foxbat
Foxbat



Bu arada kimse 4600m ile fx4100 karşılaştırması yaptı mı? Forumlarda %10 civarı performans artışından bahsediliyordu ama kesin bir şey okumadım. Bilen varsa paylaşsın lütfen

Not: "Aferin AMD. Olmuş bu sefer:)

Forumdaki 4100'ü olan arkadaşlara, çalışma hızını 2.3 olacak şekilde ayarlayıp test etmelerini rica edersek çok güzel fikir verir(3.2 turbo olacak şekilde). Kafadan ghz olarak karşılaştırırsak (linear olarak ölçeklenmiyor olsa bile) cinebench de single thread %5, multi-thradde %9-10 daha iyi oluyor. Belki karşılaştıracak olan arkadaşların 2.3'deki cinebench souçları çok daha düşük de çıkabilir. O zman farkın %10'dan fazla olabileceğini söyleyebiliriz.

Yabancı forumların birinde adam PII x4 940 ile cinebench r10 skoruna göre bişiler yazmış da, orda da x4 940'ın cb sonucu yannış bende sonradan farkettim.

Bide merak ettiğim niye kimse oc edip fx ile karşılaştırılabilir frekans denememiş. Yada fx i bi miktar underclock edip.


SPL3NDOR

Amd özellikle hesaplama için iyice gpu'ya abanıyor. Intel'inde mic diye 50 tane küçük x86 çekirdekten oluşan destek işlemci çalışması vardı. X86 yapısında olduğndan belki ekstra programlama derdi falan olmaz ama bunun haricinde gpu'ya karşı avantajı/dezavantajı ne olur?



MIC projesi Larabbenin atık ürünü gibi, ondan kalanları bi şekilde değerlendirelimden ortaya çıktı. Esasında Larabbe'de de x86 çekirdekler ile GPU yapma mantığı vardı. Çeşitli nedenlerden dolayı olmadı (cache coherency sorunu vs. gibi).

Intelin demosunda bi tür ekran kartı gibi slota takılarak çalışıyordu bu Knights Corner. Ekran kartı kadar çok güç çekiyor, 150-300w civarında. Eğer HPC alanıyla ilgilenen biriyseniz ve kodlarınızı başka bi platforma taşımak çok uğraştırıcı bi iş ise, Intelin çözümünde kodların aktarılmasında çok çok az değişim ile kolayca KC'ye taşıma imkanı var. Uygun olmayan kodu Open CL vs. gibi yollarla GPU'ya taşımak ise oldukça uzun çalışma gerektirir. Intel'in kendisini avantajlı gördüğü alan bu, ama HPC alanında çalışanlar zaten çok önceden Tesla benzeri şeylere göre kod yazmış durumdalar, süperbilgisayarlarda kullanılıyor. Intelin hedef alanı bunlar olamaz zaten (hani teknoloji dışı rüşvet vs. gibi şeyleri tamamen yok sayıyoruz). Yapısal olarak da Intel'in yolunun sorunlu olabileceği alanlar var (cache coherency gibi). Yine yapısal olarak Intel'in yapmaya çalıştığı Latency optimized bi sistem olan CPU benzeri bi yapıyı, througput optimized olan GPU benzeri bi yapının yerine koymaya çalışmak. GPU'da sorun latency olduğundan, bunu oluşturmayacak şekilde herşey hazırlanır, çalışmaya başlayınca ana CPU ile mümkün mertebe çok az iletişim kurulmaya çalışılır çünkü GPU'dan CPU'ya ulaşmak çok pahalıya patlar. Latency optimized sistemde ise tam tersi, x86'daki gibi önemli olan latency maskelemek, olası bütün gecikmeleri engellemekdir. x86 cpu nun mesela 3960x in GFLOPS cinsinden kapasitesi bi teslanın çok gerisinde doğal olarak, ama bi Tesla ile de işletim sistemi çalıştıramazsın oyun oynatamazsın (yaparsın ama bunun maliyeti , yani arge ve programlama maliyeti belki sistemin tamamından daha pahalıya patlar ve çok yavaş olur, çünkü sistem gecikme değil kapasite üstüne kurulu).

Benim okuğum Intel'in MIC KC'nin bi sürü sorunla karşılaşmaya meyilli olduğu. Mesela Nvidia en hızlı 32bit x 32 bit sunar, Intel'in yapısal olarak bunun yarısına bile yaklaşamayacağını düşünüyorlar.

Ama şu var bi de, KC ile 512 bit hesap yapma imkanı var, Nvidia bunu yapabilmek için 32bitlik yapıları kullanmak zorunda. Gerçi KC'nin 512bit precision üstündeki hızı nedir kimse bilmiyor, ama o da yavaş çalışacak. Belki avantajlı olabilecek yanı varsa bu olabilir diyorlar. Diğer taraftan da 512 bit precision çok çok çok çok fazla hassasiyet demek.

Bi de doğal olarak MIC yapısının masaüstü sistemlere uygulanabilir yanı yok.
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veleciraptor 7 yıl
CPU günlük kullanımda herkese yeter, GPU tarafı aşırıya kaçmadan oyun oynatabiliyor. Pil ömrü desen gerçekten çok iyi. Eşek yüküyle para vermek istemeyen bir kullanıcı daha ne arasın?
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hogcada 7 yıl
intel rakipsiz amd ne yaparsa yapsın boşuna intel fena ezdi amd yi
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