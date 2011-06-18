AMD: Intel, Nvidia'yı hiçbir zaman satın almayacak

AMD'nin Ürün ve Platform Pazarlaması'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Sobon, The Inquirer sitesine verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı. AMD ve Intel arasındaki tasarım farklarının gelecekte artacağını belirten Sobon, bunda özellikle OpenCL'in daha fazla olgunlaşması ve daha fazla sayıda geliştiricinin OpenCL'i kullanmaya başlamasının etkili olacağını belirtiyor.

Intel'in Nvidia'yı satın almadığı sürece harici ekran kartlarına sahip olamayacağını diğer taraftan bu satın almanın da hiç bir zamanda gerçekleşmeyeceğini belirten Sobon, AMD'nin ATi'yi satın almasının arkasındaki neden olaraksa şirketin o dönemdeki grafik teknolojileri ve fikri mülkiyet haklarına sahip olmak istemelerini gösteriyor. Grafikle ilgili fikri mülkiyet haklarının bir gecede geliştirilmediğini belirten Sobon, Larrabee projesi ile Intel'in kaç defa başarısız olduğunu dikkate alırsanız bunun ne kadar bir şey olduğunu görürsünüz dedi.

Leslie Sobon aynı röportajda, sunucu ve iş istasyonlarına yönelik Opteron işlemci ailesinin entegre grafik özellikli yeni versiyonlarını hazırladıklarını ve bu işlemcilerin CPU ve GPGPU tasarımlarının avantajlarından yararlanacak şekilde geliştirildiğini de ifade etti. Bu arada entegre grafik özellikli işlemcilere yoğunlaşan AMD'nin geleneksel işlemci tasarımlarından da vazgeçmediğini ancak 2014 itibariyle bu işlemcilerin AMD pazar payının sadece %2'sine karşılık geleceğinin öngörüldüğünü de belirtelim.