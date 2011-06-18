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AMD: Intel, Nvidia'yı hiçbir zaman satın almayacak

7 yıl
23,7b
1
54
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Ürün ve Platform Pazarlaması'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Sobon, The Inquirer sitesine verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı. AMD ve Intel arasındaki tasarım farklarının gelecekte artacağını belirten Sobon,  bunda özellikle OpenCL'in daha fazla olgunlaşması ve daha fazla sayıda geliştiricinin OpenCL'i kullanmaya başlamasının etkili olacağını belirtiyor. 
Intel'in Nvidia'yı satın almadığı sürece harici ekran kartlarına sahip olamayacağını diğer taraftan bu satın almanın da hiç bir zamanda gerçekleşmeyeceğini belirten Sobon, AMD'nin ATi'yi satın almasının arkasındaki neden olaraksa şirketin o dönemdeki  grafik teknolojileri ve fikri mülkiyet haklarına sahip olmak istemelerini gösteriyor. Grafikle ilgili fikri mülkiyet haklarının bir gecede geliştirilmediğini belirten Sobon, Larrabee projesi ile Intel'in kaç defa başarısız olduğunu dikkate alırsanız bunun ne kadar bir şey olduğunu görürsünüz dedi. 
Leslie Sobon aynı röportajda, sunucu ve iş istasyonlarına yönelik Opteron işlemci ailesinin entegre grafik özellikli yeni versiyonlarını hazırladıklarını ve bu işlemcilerin CPU ve GPGPU tasarımlarının avantajlarından yararlanacak şekilde geliştirildiğini de ifade etti. Bu arada entegre grafik özellikli işlemcilere yoğunlaşan AMD'nin geleneksel işlemci tasarımlarından da vazgeçmediğini ancak 2014 itibariyle bu işlemcilerin AMD pazar payının sadece %2'sine karşılık geleceğinin öngörüldüğünü de belirtelim. 

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Turkforce 7 yıl en beğenilen
manyakurt
kadının yüz ifadesinde zaten bir aşağılama iç güdüsü yatıyor.

The Inquirer sitesine verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı.
Sitelere veya gazetelere röportajlar bildiğim kadarı ile konferans salonlarında ayakta verilmiyor. Yorum yapmış olmak için yorum yapmak diye buna denilir.
Muhtemelen konferanslardan birinden alınan bir görüntü için bu yorumu yapıyorsanız Steve Ballmer'ın fotoğrafları için ne yorum yaparsınız merak ediyorum.
manyakurtkadının yüz ifadesinde zaten bir aşağılama iç güdüsü yatıyor.The Inquirer sitesine verdiği röportajda ilginç açıklamalar ya...
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sahafiec 7 yıl
burada herşeyi çok daha iyi bilen onca arkadaşlarımız varken The Inquirer neden AMD'nin ürün ve Platform Pazarlaması'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Sobon ile röportaj yaptı acaba?
burada herşeyi çok daha iyi bilen onca arkadaşlarımız varkenThe InquirernedenAMD'nin ürün ve Platform Pazarlaması'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı...
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Rubisco 4 yıl
Horta destek olmak gibi olmasın da Intel kim, kimi satın alıyor? Öyle elini kolunu sallayıp hadi toplan kaçırıyorum seni der gibi ne iş://

Nvidia hiç olmadığı kadar güçlü konumda şu an. Önceden zaten anlaşamamışlardı para dışındaki konular yüzünden sanırım, öngörülebilir zaman için hiç oluru yok gibi duruyor.

Beğenilmiyecek eleştirilecek yanları olsa da doğru bi yoldan gidiyorlar.
Horta destek olmak gibi olmasın da Intel kim, kimi satın alıyor? Öyle elini kolunu sallayıp hadi toplan kaçırıyorum seni der gibi ne iş://Nvidia hi...
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berkanenes 4 yıl
İntel Nvidia yı almasına grk yokki ztn intel - nvidia ikilisini bilen biliyor
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Rubisco 4 yıl
Ben AMD'nin 980x'i geçiyoz aşıyoz kaçıoz dediğini hatırlamıyorum. İnsanları yanıltıcı slaytlar vardı sadece bilmem kaç $ daha ucuza aynı oyun sistemini topluyoruz diye. İnsanlarda da 980x ile başedebilen bi yapı var diye yanıltıcı algı oluşturuldu o ayrı.

Seçilmiş uygulamalarda multithread perf'i açısından 2500k 2600k ile karşılaştıran ss'ler vardı, onda da hemen hemen testler ile benzer sonuçlar verdi zaten: 2500k dan biraz daha iyi, 2600k'nın biraz gerisinde veya yakın. Yada bazen 2sinin de biraz gerisinde. Öyle özel seçilmemiş, işin içine single thread'in de girdiği durumlarda Phenom'un da sağlam gerisinde kaldı vs.

Öbür taraftan FMA ile özel test yaparsan 3930k ile bile baş edebiliyor. Maksat özel şartlarda öne çıkan özellik olunca direk yalancılar denilmemeli.

Başka bişeyler var idiyse, 980-990 karşılaştıran böyle daha iyi diyen, ben hatırlamıyorum.
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FairLighty 4 yıl
Kadinda Tasmis :/
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Jeet Kune Do 4 yıl FairLighty
Adam öldüren cisten :/
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rcelik21 4 yıl
Intel almasın yoksa ekran kartı fiyatları 5 katına çıkar, hem geçmişte sahte Benchmarklarla yaptığı hileleri bu kez ekran kartında yapar Intel
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berdush42 4 yıl rcelik21
3 yıllık bir hort olmuş
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sevecen69 4 yıl rcelik21
rcelik21

Intel almasın yoksa ekran kartı fiyatları 5 katına çıkar, hem geçmişte sahte Benchmarklarla yaptığı hileleri bu kez ekran kartında yapar Intel

Güzel hort kardeşim hayırlı olsun.
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Jaimine_RAJA 7 yıl
intel kasadaki parasıyla nvidiayı amd yi microsoftu aynı anda alır tren yapar kendine ama niye alsın ki gerek yok.
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DigitalWorld 7 yıl

Jaimine_RAJA

intel kasadaki parasıyla nvidiayı amd yi microsoftu aynı anda alır tren yapar kendine ama niye alsın ki gerek yok.


Microsoft kısmı çok zor kardeş.
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veto1214 7 yıl Jaimine_RAJA
Jaimine_RAJA

intel kasadaki parasıyla nvidiayı amd yi microsoftu aynı anda alır tren yapar kendine ama niye alsın ki gerek yok.


Bak kardeş MS 2-3 Tane İntel değerinde Dunyanın endeğerli 3.cufirması 1.Apple 2.Exxcon Mobile 3.MS
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heatblast 7 yıl
intel gün geçtikçe geleceğini sıkıntıya sokuyor. nedenini hala anlayamadım nvidia'yı alamama nededinin çok merak ediyorum. şimdi aldığını düşünsek intel gtx580 fena olmazdı gibi geliyor. hem fiyatı normal seviyede olurdu marka farkından amd fiyatları ucuz satmak zorunda olurdu. daha ucuza alırdık o zaman
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sahafiec 7 yıl
@X Files
gereksiz ve anlamsız açıklama denemeleri için teşekkürler, zahmet olmuş.
hiç bir somut temel ve dayağı olmayan varsayımlara sizler gibi "derin bilgi ve anlayış" demeye başlarsam size tekrar dönerim...


İşte bizim gibi "çok bilen" arkadaşlar bunları görebildiği gibi firmaların stratejilerini de öngörebilme yetisine sahiptirler.

işte bunu ben bile alkışlarım ve bu yeteneklerinizle size hayatta Leslie Sobon'dan bile daha büyük başarılar dilerim...
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mertekin 7 yıl

heatblast

intel gün geçtikçe geleceğini sıkıntıya sokuyor. nedenini hala anlayamadım nvidia'yı alamama nededinin çok merak ediyorum. şimdi aldığını düşünsek intel gtx580 fena olmazdı gibi geliyor. hem fiyatı normal seviyede olurdu marka farkından amd fiyatları ucuz satmak zorunda olurdu. daha ucuza alırdık o zaman


Yanılıyorsun güzel kardeşim.Eğer Nvidia GTX580 şu anda 900$ ise İntel GTX580 1500$ civarı olurdu.
Çünkü Piyasada üretici sayısı azaldıkça rekabet düşer ve rekabet düştükçe fiyatlar artar.
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uLtRaTRim 7 yıl
alpa07
sizi satın almassa iyi amd

AMD'yi satin alacak kadar gerizekali degil Intel. Alirsa, ki buyuk ihtimalle alamaz, monopoli olusturur, ve bu yuzden yapacagi hersey kilitlenir rekabet kurumu tarafindan.
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OverClocK1ng 7 yıl
Alper#
Intel Nvidiayı satın alamaz, çünkü Nvidia kendi işlemcisini üretme gibi planları var. Bu planları kurarken isterse Intel verilebilecek en astronomik fiyatı önerse bile Nvidia yanaşmaz. Nvidiayı sadece GPU üreten firma olarak görmeyin SoC çözümleride bulunuyor. Hergeçen gün daha farklı piyasalarda bulunmak istiyor, Tegra gibi.

Katılıyorum.
Ve ileride Intel GPU yüzünden zor durumlara düşecek. AMD nin elinde ATi gibi güçlü bir grafik çözümü bulunuyor. Zaten Fusion ların gücünü de ona borçlu. Bakın A8 işlemcilerin onboard performansına canavar gibi. Eğer AMD bu gücü CPU ya yardımcı olarak da kullanırsa GPU alanında zaten pek de başarılı olmayan Intel ya AMD yi ya da nVidia yı satın almaya kalkabilir.
Özellikle de X Files arkadaşın "Intel'in ekran kartına sıcak bakmayışının tek dayanak noktası, silikon sektöründeki en büyük paya sahip olması ve GPGPU söylemini mümkün olduğunca ötelemek ve engellemek olmasından kaynaklanmaktadır." kelimesi inanılmaz doğru. Intel de GPGPU kullanımı artarsa AMD nin elinin güçleneceğini biliyor. Bu yüzden ötelemeye çalışıyor...
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alpa07 7 yıl
sizi satın almassa iyi amd
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KANUNI61 7 yıl
WinteR
Microsoft ile de Intelin anlaşması zor değil, %30a da güzel bir teklif vererek Microsoftuda mutlu edebilir, zaten kankigiller, bu durum AMD tarafından olamaz denmesi yanlış.

satılırsa lisans anlaşmaları güme gider lisansları olmayan nvidia da bir işe yaramaz
amd nin satılmazı gibi
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MxFxOx 7 yıl
Nvidia kendi işlemcisini yaptı.gelecekte tabletler bilgisayarların yerini alacaksa, nvidia bu pazarda şimdiden yer edindi.
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