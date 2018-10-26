AMD kâr etmeye devam ediyor

Lisa Su önderliğinde adeta küllerinden doğan AMD, geçen yıl başladığı kâr yolculuğuna devam ediyor. Önceki çeyrekte son 7 yılın faaliyet kârı rekorunu kıran AMD son çeyrekte biraz durulsa da kazanmaya devam etti.

İstikrarı yakaladı

Yapılan açıklamaya göre firmanın üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir 1.65 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 4 artış, çeyrek bazda yüzde 6 düşüş yaşandı. Ryzen ve EPYC işlemcilerin yükselen performansı yıl bazında artış getirdi. Grafik pazarında düşen gelir ise çeyrek bazda düşüşe neden oldu.

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Firmanın bu dönemde elde ettiği faaliyet kârı 186 milyon dolar olurken net gelir de 150 milyon dolar oldu. Yeni ürünler sayesinde kâr marjının da yüzde 40 seviyesine yükseldiği ifade ediliyor.

Gelir tablosunda lokomotif olan Bilgisayar ve Grafik bölümü toplamda 938 milyon dolar gelire imza attı. Bölümün faaliyet kârı ise 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. İşletme ve Yarı Özel Yonga bölümü de 715 milyon dolar gelir ile 86 milyon dolar faaliyet karına imza attı.

Dördüncü çeyrek dönemde ise yıl bazında gelirlerde artış bekleniyor ancak çeyrek bazda düşüş var. Yine grafik pazarı tarafında büyük bir hareketlilik olmayacağı tahmin ediliyor.