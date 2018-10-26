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AMD kâr etmeye devam ediyor

Geçen yıl ilk kayıplardan kurtularak kâr elde etmeye başlayan AMD bu yıl istikrara kavuşmuş görünüyor. Çeyrek bazda gelirler düşse de yıllık bazda yükseliş yaşandı.
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Haber Editörü
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Lisa Su önderliğinde adeta küllerinden doğan AMD, geçen yıl başladığı kâr yolculuğuna devam ediyor. Önceki çeyrekte son 7 yılın faaliyet kârı rekorunu kıran AMD son çeyrekte biraz durulsa da kazanmaya devam etti.

İstikrarı yakaladı

Yapılan açıklamaya göre firmanın üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir 1.65 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 4 artış, çeyrek bazda yüzde 6 düşüş yaşandı. Ryzen ve EPYC işlemcilerin yükselen performansı yıl bazında artış getirdi. Grafik pazarında düşen gelir ise çeyrek bazda düşüşe neden oldu.

Ayrıca Bkz. "Oyun ve bulut bölümü Microsoft’u uçurdu"

Firmanın bu dönemde elde ettiği faaliyet kârı 186 milyon dolar olurken net gelir de 150 milyon dolar oldu. Yeni ürünler sayesinde kâr marjının da yüzde 40 seviyesine yükseldiği ifade ediliyor.

Gelir tablosunda lokomotif olan Bilgisayar ve Grafik bölümü toplamda 938 milyon dolar gelire imza attı. Bölümün faaliyet kârı ise 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. İşletme ve Yarı Özel Yonga bölümü de 715 milyon dolar gelir ile 86 milyon dolar faaliyet karına imza attı.

Dördüncü çeyrek dönemde ise yıl bazında gelirlerde artış bekleniyor ancak çeyrek bazda düşüş var. Yine grafik pazarı tarafında büyük bir hareketlilik olmayacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/amd-reports-third-quarter-2018-financial-results.html Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 6 ay en beğenilen
Şu firmanın kırmızısına alışan ne gider başkasınn yeşiline ne de mavisine bakar. Amd Pc dünyasının denge firmasıdır evet alanlarında lider olamadı ama biz kullanıcılara en büyük faydayı bu firma sağladı. Fiyatları uçurdular hop Amd hamle yaptı fiyatlar düştü, gıdım gıdım perfoemans verdiler hop Amd hamle yaptı çoklu çekirdekler yaygın kullanılmaya başlandı performans sükse yaptı, oyunlarda kullanılan çöp apiler gitti hop yeni yeni performans artıran apiler geldi, başkaları parayla sattı ama Amd ücretsiz getirdi. Evet eleştirilecek tarafları var, belki de lider olsa o da diğerlerinin yaptığının aynısını yaoabilir ama şimdiye bakarsak Amd her zaman benim lehime iş yapmıştır ve ben de her zaman Amd'yi tercih etmişimdir.
Şu firmanın kırmızısına alışan ne gider başkasınn yeşiline ne de mavisine bakar. Amd Pc dünyasının denge firmasıdır evet alanlarında lider olamadı ama biz kull...
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4 Yanıt Yanıtla +57
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lucifer_s 6 ay
yaşım oldu 33 hayatımda ilk defa bu sene amd cpu ve nvidia gpu kullandım
cpu sektöründeki başarıyı inşallah gpu da da gösterir
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Mutlak.Sıfır 6 ay
"y" değil "ğ"
"deyil" yanlıştır doğrusu "değildir"
Kendi üstünüze alınmayın ama internette bunu yanlış yazan o kadar insan var ki. Kendini edebiyatçı sanıp yarım sayfa aşk-şiir yazanından tut, ciddi şeyler yazanından çık. Bu şekilde yanlış yazanların hiçbir yazısını okumuyorum, bak bu en basit bir harf" ğ" bunu bir insan nasıl yanlış yazar benim gerçekten aklım almıyor. Anlayamıyorum hatta bazıları var özellikle Facebook'ta denk geliyorum döşemiş 2-3 paragraf yazı baştan aşağı yazım yanlışlarıyla dolu, ulan bari şunu" ğ" harfini doğru yere yazın arkadaş yeter yav!
"y" değil "ğ""deyil" yanlıştır doğrusu "değildir"Kendi üstünüze alınmayın ama internette bunu yanlış yazan o kadar insan var ki. Kendini edebiyatçı san...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 ay
amd nin rengi yeşil kırmızı renk atiden gelme. bence amde ye yeşil yakışıyor. cpu bölümü yeşil grafik bölümü kırmızı.
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DH Misafiri 6 ay
Keşke AMD iflas etse. Neler çektirdi bana o ryzen işlemciler.
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DH Misafiri 6 ay
ben yillardır amd islemci kullaniyorum suandada x4 880 k yi kullaniyorum ve gtx1050 ye kadar cikan gpulari rahatlikla besliyor ve fiyat olarak cok cok dusuk . ilk ciktigindan beri kullaniyorum ve cok memnunum.ve anakartimada suanki son cikan fm2+ en ust apu yu bile rahatlikla takabilirim ama intel olsaydi anakarti komple degistirmek zoru da kalicaktim dusuk butceli kullnicilar icin en iyi amd.
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mesci_663 6 ay
Biraz klasik olacak ama vay AMD ... :-)
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Mutlak.Sıfır 6 ay
Hocam bırakın kendi haline uğraşılmaz artık, ne vaktimiz ne sabrımız ne de hevesimiz kaldı.
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MichaelTownley 6 ay
Intel pahalandı onun yerine Ryzen 5 alınıyor
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Mutlak.Sıfır 6 ay
Okuma falan bitti artıl, ne okuyorlar ne sorguluyorlar hemen her şeyi tüketip bitiriyorlar çok şaşırmıyorum hocam.
1 Yanıt Yanıtla +1
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LeviGerman 6 ay Mutlak.Sıfır
Aha ne dersin Mutlak hocam, ikinci bir serkan->jitem metamorfoz görür müyüz? Tek şart AMD'nin iki alanın birinde daha hızlı olmasına bakıyor sadece.

forum.donanimhaber.com/...
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Roman_Gladius 6 ay
Amd kendini geliştirdi bayağı bütçeyide uygun tutarak rekabet ortamı yarattı müşterilere yaradı buda
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Y-ZiyA 6 ay
Özellikle fiyat performans anlamında Ryzen serisi çok başarılı oldu.
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Mutlak.Sıfır 6 ay
"y" değil "ğ"
"deyil" yanlıştır doğrusu "değildir"
Kendi üstünüze alınmayın ama internette bunu yanlış yazan o kadar insan var ki. Kendini edebiyatçı sanıp yarım sayfa aşk-şiir yazanından tut, ciddi şeyler yazanından çık. Bu şekilde yanlış yazanların hiçbir yazısını okumuyorum, bak bu en basit bir harf" ğ" bunu bir insan nasıl yanlış yazar benim gerçekten aklım almıyor. Anlayamıyorum hatta bazıları var özellikle Facebook'ta denk geliyorum döşemiş 2-3 paragraf yazı baştan aşağı yazım yanlışlarıyla dolu, ulan bari şunu" ğ" harfini doğru yere yazın arkadaş yeter yav!
1 Yanıt Yanıtla +7
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efefps 6 ay Mutlak.Sıfır








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