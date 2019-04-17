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AMD’nin Zen 3’te kullanacağı litografi sızdı, %10 enerji verimli olacak

İşlemci pazarında Zen 2 mimarisini barındıracak Ryzen 3 işlemciler beklenedursun, Zen 3 mimarisi hakkında sızıntılar düşmeye başladı bile. Detaylar haberimizde.
1 ay
5b
1
44
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD işlemci pazarına Ryzen işlemcileriyle yaptığı geri dönüşü Zen 2 mimarisi üzerinde şekillenecek Ryzen 3 işlemcileriyle sürdürmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan AM4’e gelecek son işlemcilerin final dokunuşları da devam ediyor. Son gelen haberlerde Zen 3’ün litografisine dair detaylara yer verildi.
AMD’nin Zen 3’te kullanacağı litografi sızdı, %10 enerji verimli olacak

Bilindiği üzere AMD Ryzen işlemcilerinin 4. neslinde Zen 3 mimarisine yer verecek. Şimdiye kadar litografi kanadında 7 nm+ bilgisine sahiptik. Görünüşe göre AMD yeni yongalarını TSMC’nin 7 nm+ EUV (Extreme ultraviolet) bantlarından çıkacak. DUV ( Deep ultraviolaet) akranına göre %20 yoğunluk artışı sağlayacak üretim tekniği ayrıca güç tüketimini de %10 oranında iyileştirecek.

Öncelik enerji verimliliğinde 

2018’in sonlarında Mark Papermaster’ın bir röportajında Zen 3’de önceliklerinin enerji verimliliği olduğunu vurgulamıştı. Doğrusu bu Zen 3’ün Zen 2’nin üstüne Zen 2-Zen farkına kıyasla daha mütevazi performans farkı koyacağı şeklinde yorumlanabilir. Son olarak TSMC’nin 5 nm’nin hacimli üretimine 2020’de geçeceğini hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.
https://www.techpowerup.com/254656/amd-zen3-to-leverage-7nm-euv-for-20-transistor-density-increase Yorum Yaz
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bluedevil866 1 ay en beğenilen
Parasi olan gider Intel alir. 200 derecede oyununun keyfini cikarir aciklarla beraber. bir yandan oynerken bir yandan hackerlara mining yaparsiniz iste kotu mu?
Parasi olan gider Intel alir. 200 derecede oyununun keyfini cikarir aciklarla beraber. bir yandan oynerken bir yandan hackerlara mining yaparsiniz iste kotu mu...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Edward Teach 1 ay TheNewAtilla
4.7'nin altında çıkaracaklarsa zaten çıkarmasınlar ben o konuda süpriz beklemiyorum.%10-15 ondan 10-15 bundan derken hani almışken bunu alın gibisinden işlemciler çıkar yoksa 2600x 2700x alanları çıldırtıp satıp almalıyım dedirtmez belki bilemiyorum.bir süpriz var da mhz konusunda olmaz mühendislik örnekleri bile iyiydi ki karşısına 9900k falan çıkardılar ve 9900k gibi 8/16 demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam.önemli olan fiyat ve dolar diyorum ben gerisi mesele olmaz.intelciler ne zaman pes edecek biliyor musun amd'nin orta sınıf işlemcilerine karşı intel modeli kalmayınca ki bu olursa zaten çok karışır burası.2700x'ten iyi mi 9900k iyi ama o parayı TDP'yi bana ver ben de olurum.düşünsene 9900k 3600x'e madara oluyor daha 3700 3800 falan var.hala intel diyen kalır mı?intel bu mimari ile rakip diye 12/24 çıkarsa 350w TDP soba diye kullanırız atacak kurşunu kalmadı intelin bu işlemciler o sebeple heyecanla bekleniyor yoksa 2600x alan 2700x alan adamın bu sene seneye sonraki seneye falan işlemci ihtiyacı yok.intel diyen kalmaz ama fiyatı da uçuk olmasın ki çarşı karışsın yoksa 9900k'yı 4500 liraya sattıkları gibi çıkarsa vitrin seyrederiz benim tek korkum bu yoksa çıkacak işlemci kötü olur mu gibi bir düşüncem bile yok.hangi özelliğinden patlatacaklar onun merakı var.IPC isteyen var ama şu ryzen+'de 62 zor bela yapabildiğimiz ram gecikmesinden patlarsa müthiş olur.9900k'yı indiremezsin çünkü başka türlü ve saniye ile bile yendiyse bir yerden patlatmışlar.şimdiki 8/16 4.3 2700x 9900k'yı stok bile olsa indirebilir mi hayır ama mühendislik örneği öyle 4.7 5 kesin değildir çekirdek de aynı neyi patlattılar?IPC de olabilir sonuçta birileri kesin havalara uçarken birileri son pişmanlık neye yarar her şeyin bedeli var olmadı intel diyecek.
4.7'nin altında çıkaracaklarsa zaten çıkarmasınlar ben o konuda süpriz beklemiyorum.%10-15 ondan 10-15 bundan derken hani almışken bunu alın gibisinden işlemci...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Elsa 1 ay xcaka28
Ryzen 3 fos çıkamaz ki. Aç Lisa Su'nun CES2019'daki Ryzen 3 vs i9 9900k karşılaştırmasını izle.
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nkvelioglu 1 ay
AMD f/p tarafında üstün gelebiliyor fakat şöyle değişmeyen bir gerçek var ki intelin core işlemci mimarisi zenden daha başarılı. AMD 7nm ye indirerek inteli şimdilik yakalamayı başarabilir. Fakat intel de nm düşürebilir veya fiyatlara ayar çekebilir. Kısacası intelin biteceğini falan sanmayın. O iş öyle kolay değil. Çünkü saf mimari bazında hala core daha başarılı. İntel kafasına estiği gibi fiyat veya nm değişikliğiyle yine işlemcisini satar.
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taharetmusluğu_ 1 ay
Lisa abla seninleyiz
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sky__walker 1 ay
Önemli olan oyun performansı, en azından çoğumuz için. 9900k en güçlü oyun işlemcisi diye duyuruldu. Böyle bir vaat verebilecek mi göreceğiz. Yoksa sentetik testlerde 1. olan, kullanıcılarını gelecekte performans vereceği klişesi ile oyalayan klasik f/p işlemcisi olmaktan öteye gidemez.
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DH Misafiri 1 ay
95 veya 125w 4.8 4.9ghz olacak ama şöyle düşün herşey ghz değil yeni mimari inteli ezecek 4.8 ghz de emin ol.
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milyarderdahi 1 ay
Ryzen yeni nesil işlemcileri kaç sene götürür ev kullanıcısını? Ryzen 3600 alasım yok değil, yanına da 970 evo plus ya da pro 512 gb bir ssd beni mutlu edecektir. En azından bir 5 sene arkama bakmadan kullanmamı sağlar mı üçüncü nesil ryzenler?
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kraix 1 ay milyarderdahi
Fazlasını bile sağlar. Emin olabilirsin.
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MMX 166 1 ay
ne zaman piyasaya cikacak
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bluedevil866 1 ay en beğenilen
Parasi olan gider Intel alir. 200 derecede oyununun keyfini cikarir aciklarla beraber. bir yandan oynerken bir yandan hackerlara mining yaparsiniz iste kotu mu?
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BoşnakAğa 1 ay bluedevil866




Öyle deme hocam sen 6/6, dört bir yanı açıklarla dolu, yükseltmesi yeni bir kasa toplama maliyetine yakin i5 işlemciye 2000 liraya yakın para vermek ne kadar güzel bir olay hiç mi bilmiyorsun??



İntel olsun i5 olsun çöp olsun. Adı güzel bi kere. Canına yandığımın intel mavisi. Rengi bile güzel bee
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SEO-Uzmanı 1 ay
yapay zekanın tasarlayacağı işlemci mimarisi
ve
yapay zekanın tasarlayacağı yazılım mimarisi
düşüncesinin hayaliyle heyecanlanıyorum.
insanların 9 dan 5 é çalışıp yaptıkları hatalardan bıktık çünkü !
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TheNewAtilla 1 ay
Bi zen 2 yi görelim zen 3 daha çok var.
Bilmediğim için soruyorum. %10 enerji verimliliği %10 frekans artışı sağlar mı?
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Edward Teach 1 ay TheNewAtilla
4.7'nin altında çıkaracaklarsa zaten çıkarmasınlar ben o konuda süpriz beklemiyorum.%10-15 ondan 10-15 bundan derken hani almışken bunu alın gibisinden işlemciler çıkar yoksa 2600x 2700x alanları çıldırtıp satıp almalıyım dedirtmez belki bilemiyorum.bir süpriz var da mhz konusunda olmaz mühendislik örnekleri bile iyiydi ki karşısına 9900k falan çıkardılar ve 9900k gibi 8/16 demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam.önemli olan fiyat ve dolar diyorum ben gerisi mesele olmaz.intelciler ne zaman pes edecek biliyor musun amd'nin orta sınıf işlemcilerine karşı intel modeli kalmayınca ki bu olursa zaten çok karışır burası.2700x'ten iyi mi 9900k iyi ama o parayı TDP'yi bana ver ben de olurum.düşünsene 9900k 3600x'e madara oluyor daha 3700 3800 falan var.hala intel diyen kalır mı?intel bu mimari ile rakip diye 12/24 çıkarsa 350w TDP soba diye kullanırız atacak kurşunu kalmadı intelin bu işlemciler o sebeple heyecanla bekleniyor yoksa 2600x alan 2700x alan adamın bu sene seneye sonraki seneye falan işlemci ihtiyacı yok.intel diyen kalmaz ama fiyatı da uçuk olmasın ki çarşı karışsın yoksa 9900k'yı 4500 liraya sattıkları gibi çıkarsa vitrin seyrederiz benim tek korkum bu yoksa çıkacak işlemci kötü olur mu gibi bir düşüncem bile yok.hangi özelliğinden patlatacaklar onun merakı var.IPC isteyen var ama şu ryzen+'de 62 zor bela yapabildiğimiz ram gecikmesinden patlarsa müthiş olur.9900k'yı indiremezsin çünkü başka türlü ve saniye ile bile yendiyse bir yerden patlatmışlar.şimdiki 8/16 4.3 2700x 9900k'yı stok bile olsa indirebilir mi hayır ama mühendislik örneği öyle 4.7 5 kesin değildir çekirdek de aynı neyi patlattılar?IPC de olabilir sonuçta birileri kesin havalara uçarken birileri son pişmanlık neye yarar her şeyin bedeli var olmadı intel diyecek.
1 Yanıt Yanıtla +8
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wolwes 1 ay
8/16 5ghz de çalışabilen CES'deki yapılan cinebench testinde ki gibi 135w aralığında çalışan 250-280$'a bi işlemci yapsın 10 sene daha arkasına yaslanıp satışları izleyebilirler.
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eatmc7 1 ay wolwes
intelin hali ortadayken biraz overkill olmazmı bu? Yani bu kapasite de olsalar da bence vermeyip sonraki seriye saklarlar çünkü az bir iyileşme bile pazar paylarını arttırmaya yetecek gibi görünüyor
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