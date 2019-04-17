AMD’nin Zen 3’te kullanacağı litografi sızdı, %10 enerji verimli olacak

AMD işlemci pazarına Ryzen işlemcileriyle yaptığı geri dönüşü Zen 2 mimarisi üzerinde şekillenecek Ryzen 3 işlemcileriyle sürdürmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan AM4’e gelecek son işlemcilerin final dokunuşları da devam ediyor. Son gelen haberlerde Zen 3’ün litografisine dair detaylara yer verildi.
Bilindiği üzere AMD Ryzen işlemcilerinin 4. neslinde Zen 3 mimarisine yer verecek. Şimdiye kadar litografi kanadında 7 nm+ bilgisine sahiptik. Görünüşe göre AMD yeni yongalarını TSMC’nin 7 nm+ EUV (Extreme ultraviolet) bantlarından çıkacak. DUV ( Deep ultraviolaet) akranına göre %20 yoğunluk artışı sağlayacak üretim tekniği ayrıca güç tüketimini de %10 oranında iyileştirecek.
Öncelik enerji verimliliğinde2018’in sonlarında Mark Papermaster’ın bir röportajında Zen 3’de önceliklerinin enerji verimliliği olduğunu vurgulamıştı. Doğrusu bu Zen 3’ün Zen 2’nin üstüne Zen 2-Zen farkına kıyasla daha mütevazi performans farkı koyacağı şeklinde yorumlanabilir. Son olarak TSMC’nin 5 nm’nin hacimli üretimine 2020’de geçeceğini hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.
https://www.techpowerup.com/254656/amd-zen3-to-leverage-7nm-euv-for-20-transistor-density-increase Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öyle deme hocam sen 6/6, dört bir yanı açıklarla dolu, yükseltmesi yeni bir kasa toplama maliyetine yakin i5 işlemciye 2000 liraya yakın para vermek ne kadar güzel bir olay hiç mi bilmiyorsun??
İntel olsun i5 olsun çöp olsun. Adı güzel bi kere. Canına yandığımın intel mavisi. Rengi bile güzel bee
ve
yapay zekanın tasarlayacağı yazılım mimarisi
düşüncesinin hayaliyle heyecanlanıyorum.
insanların 9 dan 5 é çalışıp yaptıkları hatalardan bıktık çünkü !
Bilmediğim için soruyorum. %10 enerji verimliliği %10 frekans artışı sağlar mı?
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