AMD’nin Zen 3’te kullanacağı litografi sızdı, %10 enerji verimli olacak

AMD işlemci pazarına Ryzen işlemcileriyle yaptığı geri dönüşü Zen 2 mimarisi üzerinde şekillenecek Ryzen 3 işlemcileriyle sürdürmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan AM4’e gelecek son işlemcilerin final dokunuşları da devam ediyor. Son gelen haberlerde Zen 3’ün litografisine dair detaylara yer verildi.

Bilindiği üzere AMD Ryzen işlemcilerinin 4. neslinde Zen 3 mimarisine yer verecek. Şimdiye kadar litografi kanadında 7 nm+ bilgisine sahiptik. Görünüşe göre AMD yeni yongalarını TSMC’nin 7 nm+ EUV (Extreme ultraviolet) bantlarından çıkacak. DUV ( Deep ultraviolaet) akranına göre %20 yoğunluk artışı sağlayacak üretim tekniği ayrıca güç tüketimini de %10 oranında iyileştirecek.

Öncelik enerji verimliliğinde

https://www.techpowerup.com/254656/amd-zen3-to-leverage-7nm-euv-for-20-transistor-density-increase

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2018’in sonlarındabir röportajında Zen 3’deolduğunu vurgulamıştı. Doğrusu bu Zen 3’ün Zen 2’nin üstüne Zen 2-Zen farkına kıyasla daha mütevazi performans farkı koyacağı şeklinde yorumlanabilir. Son olarak TSMC’ninhatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.